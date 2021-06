Apagón masivo de Internet: sitios web y aplicaciones de todo el mundo se cayeron

(CNN) — Innumerables sitios web y aplicaciones de todo el mundo se cayeron el martes después de que Fastly, una importante red de distribución de contenido, informara de una falla generalizada.

Incluye sitios y aplicaciones de noticias como CNN, The Guardian, The New York Times y muchos otros. También proporciona entrega de contenido para Twitch, Pinterest, HBO Max, Hulu, Reddit, Spotify y otros servicios.

Otras plataformas y sitios importantes de Internet, incluidos Amazon, Target y Gov.uk, no funcionan.

El problema parece estar relacionado con una interrupción en Fastly, un proveedor de servicios en la nube.

«Seguimos investigando este problema», dijo la compañía en su sitio web de estado del servicio (que estaba funcionando).

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.