Esta empresa de cannabis es una nueva favorita de Reddit

(CNN Business) — La compañía de cannabis Tilray, que recientemente se fusionó con su rival Aphria, ha visto aumentar el precio de sus acciones en los últimos tiempos gracias a, lo adivinaste, el amor de la multitud de Reddit.

Mientras los partidarios promocionan el creciente número de estados que legalizan la marihuana recreativa y medicinal, algunos inversores esperan el escenario soñado de la legalización federal, aunque hay pocas señales de que eso suceda en el corto plazo.

Pero, ¿se están volviendo un poco locos los inversores? Tilray ha subido más del 130% este año. Eso es mucho más alto que las ganancias de los rivales , que cuentan con el respaldo de los gigantes de productos de consumo Constellation Brands y Altria, respectivamente.

Los vendedores en corto apuntan a Tilray. Y los Redditors han intentado alegremente exprimir los cortos: inversores que piden prestado acciones y las venden con la esperanza de volver a comprarlas a un precio más bajo.

Si una acción comienza a subir repentinamente, los vendedores en corto no tienen más remedio que recomprarla o enfrentar pérdidas prohibitivamente grandes. Esa es una gran razón detrás de los recientes puntos máximos en AMC, GameStop y otras acciones a las que la comunidad de Reddit ha entusiasmado este año.

Los usuarios enfrentan a los vendedores en corto

Un usuario de Reddit escribió en una publicación la semana pasada que Tilray «es un movimiento», y agregó que la compañía tiene «estadísticas fantásticas» y es «un digno oponente de AMC» como una “stock meme”.

Sin embargo, los vendedores en corto aparentemente han tomado el control en esta batalla últimamente. Después de una explosión del 6% en las acciones de Tilray el miércoles pasado, los precios de las acciones han caído durante los últimos tres días de negociación.

Pero algunos partidarios no se ven disuadidos por el reciente retroceso. Un Redditor en el tablero de Tilray del sitio escribió el siguiente mensaje a cualquiera que fuera un vendedor en corto: «Acciones de hierba a los osos: no me voy».

La publicación, que también mencionaba las existencias de cannabis Aurora y Sundial Growers, mostraba un clip del inspirador discurso de Leonardo DiCaprio a los empleados de «The Wolf of Wall Street» en el que su personaje de Jordan Belfort exclamaba que no iba a ninguna parte.

Ven fundamentales en la acción

La comunidad de Reddit también parece apreciar que el CEO de Tilray, Irwin Simon, esté reconociendo su apoyo. En una entrevista con CNBC la semana pasada, Simon dijo que «nos encanta tenerlos como parte de nuestra base de accionistas» en respuesta a una pregunta sobre el interés de los inversores minoristas en las acciones.

Un comentarista se refirió a Simon la semana pasada como un «diamante», el mejor cumplido de Reddit.

«[Él] quiere construir un gigante verde global. Este tipo quiere llevarnos a ser un caballero de la ciudad», decía el cartel, usando la jerga de Reddit «tendie» para describir las ganancias comerciales.

«Esta empresa tiene la oportunidad de llegar literalmente a la cima como una marca global fundamental y fuerte», agregó el usuario de Reddit.

Aún así, los fieles de Tilray pueden tener dificultades para convencer a Wall Street de que esta es una acción que vale la pena poseer.

Los analistas que cubren las acciones son tibios sobre sus perspectivas. Solo cuatro tienen una calificación de compra en Tilray, en comparación con 13 que siguieren retenerla y una que recomienda su venta. Además, el precio objetivo de consenso es de aproximadamente US$ 19, justo en el punto en el que las acciones se cotizan actualmente.