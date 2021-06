Demanda de vivienda aumenta, tasas hipotecarias también 1:00

(CNN) — ¿Qué tienen que hacer los compradores de vivienda para conseguir una casa en este despiadado mercado inmobiliario? ¿Ofrecer a los vendedores unas vacaciones en el Caribe? ¿Ofrecer US$ 1 millón por encima del precio de venta? ¿Pagar a un postor competidor cientos de miles de dólares para que se retire?

¿Qué hay de comprar dos casas solo para vivir en una?

Lo creas o no, estas son ofertas reales. Y a veces, realmente funcionan.

«Escuchas que los compradores agregan edulcorantes a la mezcla (vino, cenas) para comprar la casa», dijo Esty Pérez, agente de Knipe Realty en Portland, Oregon. «Luego, llega un comprador que dice, ‘Sostén mi cerveza’. Déjame ocuparme de esto».

Pérez dijo que uno de sus clientes estaba en una guerra de ofertas por una casa de US$ 530.000 y ofreció US$ 25.000 sobre el precio de venta.

La otra oferta superior fue de solo US$ 15.000 más. Pero ese comprador también le sumó 10 monedas ether, que, a principios de mayo, cuando ethereum se cotizaba a US$ 3.900, valían casi US$ 40.000.

«No pudimos superar eso», dijo Pérez. «Mi cliente no pudo ofrecer ninguna cripto para contrarrestar eso. Fue algo ridículo».

En muchos mercados hipercompetitivos donde las ofertas en efectivo que están muy por encima del precio de venta son tarifas estándar, los compradores han encontrado algunas formas asombrosas de destacarse.

Comprar dos casas para obtener una

¿Comprarías dos casas solo para obtener la que realmente deseas? Un comprador en Austin, Texas, lo hizo.

Compitiendo con otras 50 ofertas por la vivienda, el comprador ofreció más de US$ 100.000 por encima del precio de venta, todo en efectivo, según Thomas Brown, agente y fundador de The Agency Texas, que representaba al comprador que se mudaba a Austin desde el área de San Francisco. Pero esa oferta fue igualada por otros compradores. Entonces, para sellar el trato, el comprador de Brown ofreció algo extra: comprar la próxima casa del vendedor.

En total, el comprador pagó US$ 1 millón por una casa de US$ 500.000, dijo Brown. «Los compradores vienen aquí de vivir en apartamentos de US$ 1 millón y ver que pueden comprar una casa de 280 metros cuadrados por menos. Están diciendo ‘Incluso si pago más, ¿solo entro con US$ 1 millón?’

«Brown dijo que a su comprador le preocupaba que poner todo el dinero en la casa que deseaba hiciera que los impuestos a la propiedad se dispararan, por lo que prefirieron destinar el dinero extra a una nueva casa para el vendedor y mantenerlo en una transacción separada.

Brown entendió las necesidades del vendedor y sus planes para una próxima compra. Junto con sus compradores, elaboraron un trato que tenía dos transacciones distintas: la casa que el comprador quería, que cotizaba en los US$ 400.000, y una nueva casa para el vendedor que figuraba en los US$ 300.000. Ambas superaron el precio de cotización y fueron pagadas en efectivo por el comprador.

«Independientemente del precio, hay varias ofertas en cada casa en este momento», dijo Brown del mercado de Austin. «Nunca había visto algo así y la realidad es que no se detendrá pronto».

Adam Pugh, abogado de bienes raíces y socio de la firma Cagle Pugh en Austin, dijo que comprar dos casas para obtener solo una es bastante descabellado, pero creativo.

«Si bien vemos a personas que llegan de todo el país pagando de más por las propiedades inmobiliarias de Austin, nunca he oído que nadie haya comprado la siguiente casa de un vendedor como incentivo», dijo. «Pero, honestamente, ni siquiera es tan sorprendente».

Dinero, mucho más dinero

Una casa de mediados de siglo de tres dormitorios en un callejón sin salida en Berkeley, California, con una vista amplia de la Bahía de San Francisco era casi una propiedad única, dijo Jill Carrigan, un agente de The Grubb Company, que la incluyó en su lista de venta esta primavera.

«Cumplió todos los requisitos para muchas personas», dijo. «Nunca he tenido una propiedad con 29 ofertas y los compradores aumentaron sus ofertas sin que nosotros siquiera contraofertáramos. El área de la bahía de San Francisco siempre es competitiva, pero esto es algo que nunca había visto antes».

Con un precio de US$ 1,15 millones, la casa se vendió en dos semanas por US$ 2,3 millones en efectivo, el doble del precio de venta.

Ni Carrigan ni los vendedores, que habían comenzado a prepararse para mudarse a Texas, anticiparon que llegaría a tanto. Pero esta oferta era claramente imposible de dejar pasar.

«La gente se está volviendo muy creativa con sus ofertas», dijo Carrigan. «A veces, si es una foto final y alguien suma boletos para los Warriors, podría ser el desempate. Pero, al final del día, es el dinero y una oferta limpia lo que generalmente gana».

Más personas han estado pagando mucho más este año por una casa.

La casa de Berkeley fue solo una de las cientos de casas en EE.UU. que se vendieron por US$ 1 millón por encima del precio de venta esta primavera; hubo 310 de estas ventas a nivel nacional solo en marzo, según Zillow, un 74% más que el año pasado.

Y pagar medio millón de dólares sobre el precio de venta, ni siquiera es tan raro. Hubo más de 940 ventas que superaron en más de US$ 500.000 el precio de venta, en marzo, según Zillow, el doble que el año pasado.

Quitando obstáculos

Los compradores con dinero en efectivo para ofrecer sumas que están significativamente por encima del precio de venta ciertamente tienen la ventaja, empujando a los compradores primerizos y a los compradores de vivienda calificados que necesitan una hipoteca más abajo en la lista del vendedor o fuera de la lista por completo. Esto ha servido para ampliar la brecha de riqueza en EE.UU., haciendo casi imposible que los compradores de bajos ingresos inviertan en una casa.

Pero a veces el dinero no es el obstáculo, sino otros compradores.

Brown dijo que a veces se entera de la competencia principal a través del agente del vendedor. Fue entonces cuando, dijo, algunos de sus compradores le pagaron a otro comprador importante para que saliera de las ofertas. En un caso, dijo, el comprador ofreció más de US$ 100.000 a la competencia.

«Están ganando tiempo y oportunidades», dijo. «El vendedor obtiene un mejor trato. El otro comprador potencial obtiene algo con lo cual irse y mi cliente ofrece más y se queda con la casa».

Si bien este tipo de oferta puede llamar la atención, Brown dijo que funciona siempre que todas las partes la conozcan, tanto los compradores como el vendedor.

Pugh dijo que en esa situación, idealmente todas las partes comprenden cómo se concretará el trato, pero no sería legalmente necesario. El comprador uno podría pagar al comprador dos para que se retire y ni siquiera involucrar al vendedor, dijo.

Puede ser un pequeño consuelo para los compradores de vivienda que pierden ofertas repetidamente, pero hay compradores que han hecho grandes cambios, poniendo todo lo que tienen sobre la mesa y aún así los han tachado.

Michael Perry, un agente en Salt Lake City, dijo que uno de sus compradores notó recuerdos deportivos mientras recorría una casa. El comprador hizo una oferta para comprar la casa y dio dos boletos de temporada para cualquier equipo deportivo local, dijo.

«Fue una buena idea, pero la perdimos», dijo Perry.

Incluso si el comprador gana la oferta, a veces el obsequio adicional es demasiado extraño.

En otro caso, Perry representó a un vendedor con un hermoso jardín. Dijo que el comprador ganador endulzó su oferta al permitirle al vendedor continuar usando el jardín y el patio trasero hasta cinco años después de la venta. «Eso fue un poco extraño», dijo Perry. «Pero muy lindos de su parte. Ganaron la licitación, pero no creo que los vendedores lo hagan».

Había un comprador con el que trabajaba Perry que hizo una oferta que pensó que era un grand slam: la casa estaba listada en US$ 1,95 millones y sus compradores ofrecieron US$ 2,75 millones en efectivo, cerrando en una semana. Perry dijo que sus compradores ofrecieron US$ 500.000 de garantía no reembolsable al momento de la aceptación, además de que les permitían a los vendedores permanecer en la propiedad durante seis meses a un año hasta que encontraran su próxima casa.

«Les dieron todo», dijo Perry. «Lo único que podrían haber agregado fue traer una bolsa de efectivo con la oferta».

Aún perdieron la oferta, dijo Perry. Los vendedores se fueron con un comprador que esencialmente igualó esa oferta, dijo Perry, lo que demuestra que, en este mercado, el paquete nunca se queda muy atrás.

«Quedamos destrozados», dijo. «No sabía qué significaba nada en este mundo después de eso».