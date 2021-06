Merkel se vacunó con dosis de distintos laboratorios 0:44

(CNN) — Los esquemas de vacunación que combinan los fármacos contra el covid-19 de Oxford/AstraZeneca y Pfizer indujeron respuestas inmunes fuertes, según un informe preliminar publicado el lunes como parte del estudio Com-COV, aunque aquellos esquemas que incluyen al menos una vacuna de Pfizer fueron más potentes.

Ambos esquemas de vacunación estándar —dos dosis de Oxford/AstraZeneca o dos dosis de Pfizer/BioNTech— son eficaces contra la enfermedad grave por covid-19 y la hospitalización.

En este estudio participaron 830 personas mayores de 50 años, 463 de las cuales recibieron una de las cuatro combinaciones posibles de las vacunas contra el covid-19 de Oxford/AstraZeneca y Pfizer con 28 días de diferencia: dos vacunas de Oxford/AstraZeneca, una primera dosis de Oxford/AstraZeneca seguida de una dosis de Pfizer, dos vacunas Pfizer, o una primera dosis de Pfizer seguida de una dosis de Oxford/AstraZeneca. El estudio aún no ha sido sometido a revisión por pares ni se ha publicado.

El Dr. Matthew Snape, investigador principal del ensayo y profesor asociado de Pediatría y Vacunación de la Universidad de Oxford, dijo durante una sesión informativa del Science Media Center este lunes que los que recibieron una dosis de la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca seguida por una dosis de la vacuna de Pfizer cuatro semanas después generaron niveles más altos de respuestas de anticuerpos y células T que los que recibieron dos vacunas de AstraZeneca.

Los que recibieron una vacuna contra el covid-19 de Pfizer seguida de una dosis de AstraZeneca tuvieron una respuesta de anticuerpos más baja en comparación con las dos dosis de la vacuna de Pfizer, pero respuestas de células T similares.

En el esquema de cuatro semanas, las vacunas estándar contra el covid-19 de Pfizer generaron una respuesta más fuerte que el esquema de vacunas estándar contra el covid-19 de AstraZeneca.

Los investigadores del estudio mixto también están estudiando las dosis mixtas administradas con 12 semanas de diferencia.

Sin embargo, se necesita más investigación para ver si estos esquemas de vacunas mixtas, que podrían aliviar los problemas logísticos de algunos programas de vacunas globales, funcionan en el mundo real.

«Creo que esto es un argumento a favor de la flexibilidad en el uso de estos esquemas cuando las circunstancias locales lo requieran», dijo Snape, refiriéndose a las áreas que pueden tener suministros de vacunas limitados o irregulares. «Lo que tenemos son pruebas directas para los esquemas estándar de que previenen la enfermedad, mientras que para los esquemas mixtos solamente podemos empezar a insinuar eso al observar las respuestas de los anticuerpos sin pruebas directas».

Los autores señalan que el estudio tiene algunas limitaciones, como un tamaño de la muestra que no es adecuado para evaluar la eficacia del esquema de vacunación, y que no pueden evaluar si las mayores concentraciones de anticuerpos darán lugar a una elevación sostenida de los anticuerpos inducidos por la vacuna. La edad de los participantes en el ensayo, mayores de 50 años, significa que estos resultados pueden no ser generalizables a poblaciones más jóvenes.