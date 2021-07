Bill Cosby defiende a Phylicia Rashad tras críticas 0:43

(CNN) -- Bill Cosby emitió una declaración en apoyo de su excoprotagonista y amiga de toda la vida Phylicia Rashad, quien antes se disculpó por celebrar la liberación de Cosby de la prisión.

Cosby, una vez conocido como "el papá de Estados Unidos", fue liberado el miércoles después de que el tribunal más alto de Pensilvania anuló su condena por agresión sexual.

En ese momento, Rashad tuiteó: "¡¡¡FINALMENTE !!!! Se está corrigiendo un terrible error, ¡se corrige un error judicial!", junto con una foto de Cosby. Más tarde eliminó la publicación, tuiteó que apoyaba a las sobrevivientes de agresión sexual que se presentaran y envió una carta de disculpa a los padres y estudiantes de la Universidad de Howard, donde es decana de Bellas Artes.

La universidad había rechazado la demostración de apoyo de Rashad a Cosby, diciendo que "su tuit inicial carecía de sensibilidad hacia las sobrevivientes de agresión sexual".

Denunciante de Cosby: Ha sido duro verle escapar así 1:54

"Estos principales medios de comunicación son los insurrectos, los que irrumpieron en el Capitolio", dijo Cosby en su comunicado emitido a través de un portavoz el domingo. "Esos mismos insurrectos mediáticos están tratando de demoler la Constitución de estos Estados Unidos [sic] de América en este Día de la Independencia".

publicidad

Cosby terminó la declaración con una oración escrita en letras mayúsculas, "NO ES UN TECNICISMO - ES UNA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE UNO Y NOSOTROS EL PUEBLO APOYAMOS A LA SRA. PHYLICIA RASHAD".

En su carta del viernes, Rashad ofreció "(su) más sincera disculpa" por tuitear en celebración de la anulación de la condena por agresión sexual de Bill Cosby.

"Mis comentarios no fueron de ninguna manera dirigidos a sobrevivientes de agresión sexual. Me opongo con vehemencia a la violencia sexual, no encuentro excusa para tal comportamiento y sé que la Universidad de Howard tiene una política de tolerancia cero hacia la violencia interpersonal", escribió Rashad, señalando que desde entonces había eliminado el "tuit molesto" del miércoles.

Abogado de Bill Cosby aplaude decisión de Corte Suprema 2:53

Durante las próximas semanas, Rashad dijo que planea "participar en la escucha activa y participar en capacitaciones no solo para reforzar el protocolo y la conducta de la Universidad, sino también para aprender cómo puedo convertirme en un aliado más fuerte para los sobrevivientes de agresión sexual y todos los que han sufrido a manos de un abusador".

En mayo, Rashad, una exalumna de la Universidad de Howard, fue nombrada decana de su recientemente restablecida Facultad de Bellas Artes.

La Universidad de Howard escribió que los sobrevivientes de agresión sexual siempre serían su prioridad. "Si bien Dean Rashad ha reconocido en su tuit de seguimiento que las víctimas deben ser escuchadas y creídas, su tuit inicial carecía de sensibilidad hacia las sobrevivientes de agresión sexual", dijo en un comunicado publicado en las cuentas de redes sociales verificadas de la Universidad de Howard.

Cosby y Rashad son amigos desde hace mucho tiempo. Rashad interpretó a su esposa dos veces en televisión: de 1984 a 1992 en la comedia de situación de NBC "The Cosby Show" y en la comedia de situación de CBS "Cosby", de 1996 a 2000.

-- Keely Aouga y Laura Ly de CNN contribuyeron a este informe.