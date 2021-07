(CNN)-- Los investigadores creen que el golfista Gene Siller —uno de los tres hombres que fueron encontrados con disparos mortales en un campo de golf del área de Atlanta el sábado— murió "porque fue testigo de un crimen activo", dijo la policía el martes.La policía no especificó cuál era ese crimen, pero señaló que los otros dos hombres fueron encontrados muertos en la caja de una camioneta en un campo próximo al lugar en el que le dispararon a Siller.

"No parece que (Siller) fuera un objetivo", sino que murió porque "se encontró por casualidad con un crimen en curso en el que estaban implicados el sospechoso desconocido y los dos hombres fallecidos", dijo el Departamento de Policía del Condado de Cobb en un comunicado de prensa.

Los investigadores dijeron que están siguiendo pistas, y todavía están tratando de determinar los motivos detrás del tiroteo. No han hecho público el nombre de ningún sospechoso.

La policía del condado de Cobb dijo que recibieron una llamada para informar que una persona había recibido un disparo alrededor de las 2:20 p.m. del sábado y encontraron a Siller, el director de golf del club, con un disparo en la cabeza cerca del green del hoyo 10 del campo.

Había una camioneta en el green y los agentes encontraron los cuerpos de los otros dos hombres en la caja de la camioneta, ambos también con disparos, según la policía.

Alguien se dirigió al green en la camioneta, una Ram 3500 blanca, y disparó a Siller cuando este llegó a ver lo que sucedía, dijo un miembro del club a la WXIA, afiliada de CNN. El agresor se dio a la fuga, informó WXIA.

Uno de los fallecidos es Paul Pierson, el propietario registrado de la Ram 3500, dijo la policía. El nombre del otro hombre no ha sido revelado.

Pierson y el otro hombre fallecido "parecen no tener ninguna relación con el lugar", dijo el martes la policía del condado de Cobb.

Los miembros del club de campo no saben por qué se produjeron las muertes, dijo el martes por la mañana un amigo de Siller.

"Esto no tiene ningún sentido", dijo Brian Katrek, miembro del Pinetree Country Club en Kennesaw y presentador de SiriusXM PGA Tour Radio, al programa "New Day" de CNN antes del comunicado de prensa de la policía del martes.

"Creo que la reacción de los socios en este momento sigue siendo de profunda conmoción", dijo Katrek.

Los investigadores dijeron a CNN que están pidiendo a los residentes que revisen los videos de sus puertas en busca de pistas.

El club reabrirá sus puertas el miércoles, aunque el hoyo 10 permanecerá cerrado por ahora, según informó un funcionario del club en una carta enviada a los socios este martes.

Los miembros y el personal del club "siguen llorando la pérdida sin sentido de nuestro amigo Gene Siller", dice la carta del funcionario del club Lou Bottino.

La esposa de Siller y otros miembros de la familia visitaron el lunes el hoyo 10 "para ver dónde ocurrió este trágico acto inimaginable como parte de su duelo", escribió Bottino.

La esposa de Siller añadió flores a un monumento que crece en el green del hoyo 10, dice la carta.

La Asociación de Golf del Estado de Georgia (GSGA, por sus siglas en inglés) expresó sus condolencias por la muerte de Siller. "Todos nosotros en la GSGA estamos profundamente entristecidos por los trágicos acontecimientos que han ocurrido hoy en Pinetree CC. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y amigos de Gene Siller", tuiteó la asociación tras conocerse la noticia.

A Siller, de 41 años, le sobreviven su esposa y sus dos hijos, de 6 y 7 años, según el Pinetree Country Club.

"La tragedia ha golpeado a la Asociación de Golfistas de la Sección de Georgia por la pérdida de nuestro miembro, Gene Siller. Pensamientos y oraciones para su familia y la familia del Pinetree Country Club", tuiteó la Asociación de Golfistas Profesionales de Georgia, (PGA, por sus siglas en inglés).

