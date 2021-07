(CNN) -- Un propietario en Michigan encontró una sorpresa bastante particular al renovar una parte de su casa. David Olson, de 33 años, dijo que descubrió más de 150 bolas de boliche cuando demolió la losa de concreto del pórtico de su casa en Norton Shores.



"Antes de romper algo con un martillo, pude sacar uno de los bloques de cemento del costado y echar un vistazo", dijo Olson. "Vi un montón de arena y la mitad de una esfera negra y azul, y fue entonces cuando me intrigó y comencé a cepillar la arena y me di cuenta de que era una bola de boliche".

Luego comenzó a cavar más en la arena y notó que no había solo una bola debajo de su escalinata: descubrió 15 bolas de boliche.

Como no tenía idea de cuánto tiempo habían estado allí las bolas, o cómo llegaron a ese lugar, Olson llamó al fabricante, Brunswick Bowling Products, para confirmar que ninguno de los materiales utilizados para fabricar las bolas se hubiera vuelto tóxico.

Olson dijo que Brunswick confirmó que estaban limpias y le hizo tomar fotografías. Algunas bolas tenían números de serie y grabados que se remontan a la década de 1950, el mismo período de tiempo en el que se construyó la casa de Olson. Sin embargo, no está claro cuándo se colocaron debajo de la casa.

¿Solo el comienzo?

En total, Olson sacó 158 bolas de boliche de debajo de su casa, y dijo que podría ser solo el comienzo.

"Rodeando la escalera de cemento hay un patio hecho de adoquines, y algunos estaban desnivelados, así que los saqué ... y me encontré con algunas bolas más", afirmó. "Estoy un 75% seguro de que hay tantas pelotas en el suelo como fuera, tal vez incluso más".

Olson compartió la historia a todo el mundo e incluso abrió una página de Facebook para que los fanáticos de los bolos puedan seguir la saga.

En cuanto a lo que está haciendo con las bolas, es un poco variado. Ha regalado algunas de ellas, pero él y su esposa planean ser creativos con el resto, como usarlos como adoquines decorativos en su jardín.