Gillian Anderson le dice adiós al sostén 0:40

(CNN) -- Gillian Anderson afirma que ya no usará sostén, diciendo a sus seguidores: "No me importa si mis senos me llegan al ombligo".

La actriz de "The Crown" dijo a sus seguidores durante una sesión de preguntas en vivo en Instagram: "Soy muy floja y ya no uso sostén. No puedo usar sostén. Lo siento, no me importa si me llegan al ombligo... si mis senos llegan al ombligo, no voy a usar un sostén nunca más".

La actriz estadounidense-británica concluyó con un veredicto contundente sobre la prenda, diciendo: "Es demasiado incómodo".

Anderson, estrella de "The X-Files" cuyo papel como una directa terapeuta sexual en la serie "Sex Education" de Netflix le valió decenas de nuevos seguidores, respondía a la pregunta de un fan sobre la ropa que usó durante la cuarentena.

Su comentario fue compartido por un número de fans en las redes sociales, incluyendo un tuit viral que declaraba: "Si la actriz dos veces ganadora del Globo de Oro y del Emmy Gillian Anderson dice no más a los sostenes, ¿quiénes somos nosotras para contradecirla?".

La escritora y activista social Nicky Clark elogió a Anderson en una columna de opinión para el periódico británico The Independent, escribiendo: "Aplaudo la actitud de Gillian Anderson ante la flacidez de los senos: esto subraya nuestra relación de amor y odio hacia una prenda de vestir que supuestamente es buena para nosotras, sin serlo necesariamente".

Anderson fue galardonada con un Globo de Oro a principios de este año como mejor actriz de reparto en una serie de televisión, por su papel de Margaret Thatcher en la serie "The Crown" de Netflix.

Las mejores series en lo que va de 2021 0:49

La actriz frecuentemente demuestra una actitud relajada ante el cuerpo humano. Anderson es conocida entre sus seguidores por compartir imágenes sugerentes en su página de Instagram con hashtags como #Penisoftheday y #Boobiesoftheday.

Anderson fue elegida para interpretar a Eleanor Roosevelt en la próxima serie de Showtime "The First Lady".