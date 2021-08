¿Cuánto valen las medallas de los Juegos Olímpicos?

¿Por qué los atletas muerden sus medallas olímpicas? 1:08

(CNN) -- Los deportistas olímpicos que participan en Tokio 2020 compiten por la oportunidad de escribir una página en los libros de historia y, con suerte, llevar a casa una medalla.

Si se gana una medalla, ya sea de oro, plata o bronce, es algo que no tiene precio.

La exheptatleta británica Kelly Sotherton, que ganó un bronce en heptatlón en Atenas 2004 y otro en el relevo de 4x400 metros en Beijing 2008, dijo a CNN Sport que sus medallas son un recordatorio de cómo su duro trabajo y esfuerzo dieron sus frutos.

"Nunca vendería mis medallas", dijo Sotherton a CNN Sport el viernes. "Significan mucho".

Sotherton comentó que mantiene sus medallas al alcance de la mano en lugar de ponerlas en un marco.

"Creo que a veces es bonito ponérselas", añadió.

Al tener en cuenta el diseño de las medallas de Tokio 2020, ¿cuánto valdrían?

El diseño de las medallas cambia en todos los juegos, y en esta ocasión son obra de Junichi Kawanishi.

Cada una de las medallas de oro, plata y bronce tiene 85 milímetros de diámetro y un grosor que oscila entre 7,7 y 12,1 mm.

La medalla de oro está hecha de plata pura chapada en oro, con unos 6 gramos de oro para un peso total de 556 gramos.

La medalla de plata está hecha de plata pura y pesa unos 550 gramos, mientras que la de bronce pesa aproximadamente 450 gramos y está hecha en realidad de un 95% de cobre y un 5% de zinc.

A los precios actuales, esto significa que la medalla de oro valdría unos US$ 800 si se fundiera, mientras que la de plata valdría unos US$ 450 y la de bronce unos US$ 5.

Precio de medallas de Juegos Olímpicos pasados

A principios de este mes, una medalla de ganador de los Juegos Olímpicos de Atenas de 1896 se vendió por US$ 180.000 en una subasta, la medalla de oro del tirador cubano Leuris Pupo de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 alcanzó los US$ 73.200, y la medalla de oro de salto de longitud de su compatriota Iván Pedroso de Sydney 2000 se vendió por US$ 71.335. Las tres fueron vendidas por RR Auction, con sede en Boston.

En las Olimpiadas de 1896 —los primeros Juegos Olímpicos modernos—, los ganadores recibieron medallas de plata y los segundos ganaron bronce, según RR Auction.

Pero esos precios parecen insignificantes al lado de los US$ 1,46 millones que se pagaron por la medalla de oro de Jesse Owens de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 en una subasta en 2013.

Esta medalla está considerada como una de las más importantes de la historia de los Juegos Olímpicos y es una de las cuatro que Owens, un estadounidense de raza negra, ganó en los juegos de 1936, echando a perder la exhibición de superioridad aria que planeaba Adolf Hitler.

Los deportistas olímpicos tienden a conservar las medallas que han ganado, según explicó a CNN Sport Richard Gladdle, de la casa de subastas Baldwin's de Londres.

"Rara vez salen a la venta", dijo Gladdle a CNN Sport el viernes. Cuando salen a subasta suele ser por motivos filantrópicos, añadió Gladdle.

La única medalla olímpica que Baldwin's ha vendido fue una medalla de oro de 1912, el último año en que se fabricaron en oro.