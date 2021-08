Panda gigante celebra su cumpleaños en Shanghái 0:49

Hong Kong (CNN) -- An An, un panda residente en el zoológico Hong Kong Ocean Park, acaba de cumplir 35 años, lo que lo convierte en el panda gigante macho más longevo bajo cuidado humano en la historia. En años de panda, la edad de An An es de unos impresionantes 105 años.

Según Ocean Park, los pandas gigantes en la naturaleza suelen vivir unos 20 años en promedio, mientras que la esperanza de vida de los que están bajo el cuidado humano puede llegar a los 30 años.

Para celebrar, el parque temático le ofreció al peludo cumpleañero una gloriosa fiesta de cumpleaños con un pastel Haagen-Dazs.

An An fue visto comiendo bocadillos helados para refrescarse en el calor del verano. Le regalaron sus bocadillos favoritos, brotes de bambú y frutas.

Los caracteres chinos para "An An" son 安安, que significa "paz".

Nacido en Sichuan, China, An An era parte de un par de pandas que China le regaló al gobierno de Hong Kong en 1999. Su compañera, Jia Jia, murió en 2016, a la edad de 38 años. En ese momento, ella era el panda gigante viviente más longevo conocido del mundo.

publicidad

El panda gigante rescatado ha estado bajo el cuidado de Ocean Park durante 22 años.

Según el censo de 2014 del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), hay alrededor de 1.864 pandas gigantes vivos en la naturaleza.

La provincia de Sichuan, cuya capital es Chengdu, ha convertido a sus adorables habitantes en parte de una identidad turística.

Pero la buena noticia es que en la última década, la cantidad de pandas gigantes en la naturaleza ha aumentado en un 17%.

Estos datos alentadores provocaron el cambio de su clasificación de "en peligro" a "vulnerable" como una actualización de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Ubicado en la isla de Hong Kong, Ocean Park es un parque temático que también alberga una variedad de animales salvajes.