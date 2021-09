(CNN) -- Tras un cambio de política, España ahora solo está permitiendo la entrada de turistas estadounidenses si están completamente vacunados, dijo el martes el Ministerio de Salud a CNN.

La nueva regla entró en vigor esta semana, y establece que los visitantes de EE.UU. de los llamados "viajes no esenciales", como el turismo, deberán mostrar "un certificado de vacunación que el Ministerio de Salud (español) reconoce como válido". La medida afecta a los ciudadanos estadounidenses y a otros ciudadanos de terceros países que viajan de Estados Unidos a España por turismo, dijo el Ministerio de Salud a CNN.

El cambio se produjo después de que la Unión Europea eliminó a Estados Unidos de una lista de unos 20 países no pertenecientes al bloque que están exentos de la regla de "viajes no esenciales". España, miembro de la UE, adoptó ese mismo cambio afirmando que era por "razones de salud pública debido al covid-19".

La Embajada de Estados Unidos en España tuiteó sobre la nueva regla, diciendo que los viajeros de EE.UU. "solo estarán autorizados a ingresar a España si están completamente vacunados" y si portan un certificado de vacunación válido, así como un código QR proporcionado por el gobierno de España.

