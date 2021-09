Así vivimos los ataques del 11S en CNN en Español 7:54

(CNN) -- Al atentado contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 le siguieron una serie de ataques de ántrax, también conocidos como Amerithrax.

Datos sobre el ántrax

Hay tres tipos de infección por ántrax (también conocido como carbunco, en español): cutánea (a través de la piel), por inhalación (a través de los pulmones; la más mortal) y gastrointestinal (a través de la digestión). Ha habido un cuarto tipo de carbunco identificado como carbunco inyectable.

Esto es común en los consumidores de heroína que se inyectan en el norte de Europa. Esto nunca se ha informado en Estados Unidos.

Puede contraerse al manipular productos de animales infectados o al inhalar esporas de ántrax y al comer carne poco cocida de animales infectados.

El tributo de bomberos de EE.UU. a las víctimas del 11S 0:41

Se ha culpado al ántrax por varias plagas a lo largo de los siglos, que mataron tanto a humanos como a ganado. Surgió en la Primera Guerra Mundial como arma biológica.

publicidad

El CDC clasifica al ántrax como un agente de categoría A: uno que representa la mayor amenaza posible para un impacto negativo en la salud pública. Uno que puede extenderse por un área grande o necesitar conciencia pública y requiere planificación para proteger la salud pública.

Amerithrax

Cinco personas murieron y 17 enfermaron durante los ataques con ántrax en el otoño de 2001. El brote a menudo se conoce como Amerithrax.

El ántrax se envió a través de cartas anónimas a agencias de noticias en Florida y Nueva York y a un edificio de oficinas del Congreso en Washington.

De las cinco víctimas que murieron por inhalación de ántrax, dos eran trabajadores postales. Las otras tres víctimas eran una anciana de la zona rural de Connecticut, un trabajador del hospital de Manhattan del Bronx y un empleado de una revista sensacionalista de Florida, que pudo haber contraído ántrax por contaminación cruzada.

Las cartas fueron enviadas al presentador de NBC Tom Brokaw, al líder de la mayoría del senador Tom Daschle, al senador Patrick Leahy y a las oficinas de correos de Nueva York. Las cartas tenían sellos de Trenton, Nueva Jersey.

No se han realizado arrestos por esos ataques.

El FBI entrevistó a más de 10.000 personas y emitió más de 6.000 citaciones en el caso.

¿Cuán seria es la amenaza de ántrax de Corea del Norte? 4:13

El Servicio Postal compró 4,8 millones de máscaras y 88 millones de guantes para sus empleados. Además, se realizaron pruebas de detección de ántrax en 300 instalaciones postales.

Más de 32.000 personas tomaron antibióticos después de una posible exposición al ántrax.

Víctimas

Stevens, Bob - Editor de fotos de American Media Inc. Murió por inhalación de ántrax el 5 de octubre de 2001.

Curseen, Joseph Jr. - Trabajador postal del área de Washington. Murió por inhalación de ántrax el 22 de octubre de 2001

Morris, Thomas Jr. - Trabajador postal de Washington. Murió por inhalación de ántrax el 21 de octubre de 2001.

Nguyen, Kathy - Empleada del hospital de Manhattan. Murió por inhalación de ántrax el 31 de octubre de 2001.

Lundgren, Ottilie - Mujer de Connecticut. Murió por inhalación de ántrax el 22 de noviembre de 2001.

Cronología

5 de octubre de 2001 - Bob Stevens, editor de fotografías de The Sun, muere por inhalación de ántrax.

12 de octubre de 2001 - NBC News anuncia que un empleado fue intoxicado con ántrax.

15 de octubre de 2001 - Una carta con sellos de Trenton, Nueva Jersey, abierta por un empleado del líder de la mayoría del Senado, Tom Daschle, contiene una sustancia blanca en polvo. Luego se descubrió que era una cepa de esporas de ántrax de "grado de armamento". Más de dos docenas de personas en la oficina de Daschle dan positivo por ántrax después de que se descubre el sobre.

19 de octubre de 2001 - En las oficinas del New York Post se encuentra una carta sin abrir contaminada con ántrax. Se confirma que un empleado del Post tiene una infección cutánea y un segundo muestra síntomas de la misma infección.

21 de octubre de 2001 - Thomas Morris Jr., trabajador postal de Washington, muere por inhalación de ántrax.

22 de octubre de 2001 - Joseph Curseen, trabajador postal de Washington, muere por inhalación de ántrax.

31 de octubre de 2001 - Kathy Nguyen, una trabajadora de almacén del Hospital de Ojo, Oído y Garganta de Manhattan, muere por inhalación de ántrax.

La huella del estrés postraumático del 11S

9 de noviembre de 2001 - El FBI publica un perfil de comportamiento del sospechoso, que probablemente sea un hombre solitario y podría trabajar en un laboratorio.

16 de noviembre de 2001 - Se descubre que una carta enviada al senador Patrick Leahy contiene ántrax. La carta se encuentra entre las del Capitolio que han sido puestas en cuarentena. La carta contiene al menos 23.000 esporas de ántrax y tiene sellos del 9 de octubre en Trenton, Nueva Jersey.

22 de noviembre de 2001 - Ottilie Lundgren, una mujer de Connecticut de 94 años, muere por inhalación de ántrax.

Enero de 2002 - Agentes del FBI entrevistan al excientífico de armas biológicas del Ejército de EE.UU. Steven Hatfill como parte de la investigación del ántrax.

Víctima de cáncer: El polvo tóxico del 11S nos enfermó 5:45

Junio ​​de 2002 - Hatfill , el investigador de armas biológicas, es considerado "persona de interés" por el FBI.

25 de junio de 2002 - El FBI registra el apartamento de Hatfill en Maryland y un depósito de Florida con su consentimiento.

27 de junio de 2002 - El FBI dice que se está concentrando en 30 expertos en armas biológicas en su investigación.

1 de agosto de 2002 - El FBI utiliza una orden de registro criminal para registrar el apartamento de Hatfill en Maryland y el casillero de almacenamiento de Florida por segunda vez. Las pruebas de ántrax con hisopo dan resultados negativos.

6 de agosto de 2002 - El fiscal general John Ashcroft se refiere a Hatfill como una "persona de interés".

11 de agosto de 2002 - Hatfill ofrece una conferencia de prensa en la que declara su inocencia. Dará una segunda el 25 de agosto de 2002.

11 de septiembre de 2002 - El FBI registra el antiguo apartamento de Hatfill en Maryland por tercera vez.

26 de agosto de 2003 - Hatfill presenta una demanda civil contra el fiscal general John Ashcroft, el Departamento de Justicia y el FBI alegando que se han violado sus derechos constitucionales. La demanda alega violaciones de los derechos de la Quinta Enmienda, al impedirle ganarse la vida, violaciones de sus derechos de la Quinta Enmienda al tomar represalias contra él después de que intentó que se limpiara su nombre en la investigación del ántrax y la divulgación de información de su archivo del FBI.

La demanda también alega una cantidad indeterminada de daños monetarios.

11 de julio de 2004 - La antigua sede de American Media, Inc. en Boca Raton, Florida, donde Bob Stevens contrajo el ántrax, se bombea con gas de dióxido de cloro para su descontaminación. Este fue el último edificio expuesto al ántrax en el otoño de 2001.

27 de junio de 2008 - El Departamento de Justicia llega a un acuerdo con Hatfill. El acuerdo requiere que el Departamento de Justicia pague a Hatfill un pago único de US$ 2.825 millones y una anualidad de US$ 3 millones. Esto significa que pagará a Hatfill US$ 150.000 al año durante 20 años. A cambio, Hatfill abandona su demanda y el gobierno no admite ninguna irregularidad.

9 de julio de 2008 - Bruce Ivins, un exinvestigador del laboratorio de armas biológicas del Ejército en Fort Detrick, Maryland, muere después de una sobredosis durante un intento de suicidio el 27 de julio.

6 de agosto de 2008 - El juez abre y divulga cientos de documentos en la investigación de ántrax del FBI de 2001, que detallan el papel de Ivins en los ataques.

8 de agosto de 2008 - El Departamento de Justicia exonera formalmente a Hatfill.

25 de septiembre de 2008 - El tribunal publica más documentos, incluidos correos electrónicos que Ivins se envió a sí mismo.

19 de febrero de 2010 - El Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio de Inspección Postal de EE.UU. anuncian que su investigación sobre los envíos de ántrax de 2001 ha terminado.

23 de marzo de 2011 - Se publica un informe, titulado The Amerithrax Case, a través de Research Strategies Network, un grupo de expertos sin fines de lucro con sede en Virginia. Según el informe, los registros antiguos de salud mental sugieren que a Ivins se le debería haber impedido tener un trabajo en un centro de investigación del Ejército de EE.UU. en Maryland. El informe fue solicitado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

9 de octubre de 2011 - Los informes del New York Times indican que hay científicos que cuestionan las afirmaciones del FBI sobre Ivins. Posiblemente Ivins, si estuvo involucrado, trabajó con un socio. Además, los científicos dicen que la presencia de estaño en el ántrax seco justifica la reapertura de la investigación.

Los atentados del 9/11 cambiaron el mundo 0:35

23 de noviembre de 2011 - El Departamento de Justicia llega a un acuerdo por US$ 2,5 millones con la familia de Stevens. La familia originalmente demandó por US$ 50 millones en 2003, argumentando que el laboratorio militar debería haber tenido una seguridad más estricta.

19 de diciembre de 2014 - La Oficina de Responsabilidad del Gobierno publica un informe de 77 páginas que revisa las pruebas genéticas utilizadas por el FBI durante la investigación de los ataques con ántrax.