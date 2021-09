1 de 12 | La copresidenta de la Gala del Met, Billie Eilish, llegó con un voluminoso vestido melocotón de Oscar de la Renta y el pelo rubio platino que lleva desde que lanzó su segundo álbum "Happier Than Ever". Créditos: Mike Coppola/Getty Images 2 de 12 | La estrella de "Schitt's Creek" Dan Levy llegó con un traje de Loewe. Créditos: John Shearer/WireImage/Getty Images 3 de 12 | La copresidenta de la Gala del Met Amanda Gorman lució un vestido azul de Vera Wang hecho a medida y una corona de laurel plateada. Representando una Estatua de la Libertad reimaginada, llevaba un bolso estilo “clutch” de Edie Parker que decía "Give Me Your Tired". Créditos: Theo Wargo/Getty Images 4 de 12 | La estrella de "Dune", Timothée Chalamet, mezcló la ropa de calle y la corbata negra con un traje de satén blanco arrugado y unos pantalones blancos de Haider Ackerman, metidos dentro de un par de tenis blancos de Converse. Debajo, llevaba una capa de Rick Owens. Créditos: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue 5 de 12 | Con un estilo completamente negro diseñado por su novio Reuben Selby, la actriz de "Game of Thrones" Maisie Williams contó a E! que creció viendo películas estadounidenses como "The Matrix". Créditos:Theo Wargo/Getty Images 6 de 12 | La gimnasta Nia Dennis hizo una entrada acrobática con un catsuit azul de Stella McCartney.John Shearer/WireImage/Getty Images 7 de 12 | La estrella de YouTube Emma Chamberlain con un vestido dorado de Louis Vuitton con tirantes de cadena. Créditos: Evan Agostini/Invision/AP 8 de 12 | La congresista neoyorquina Carolyn B. Maloney hizo una declaración con una prenda con el lema "igualdad de derechos para las mujeres". Créditos: Mike Coppola/Getty Images 9 de 12 | La alfombra crema de la Gala del Met comenzó con la actuación de la Brooklyn United Marching Band vestida de rojo, blanco y azul.Mike Coppola/Getty Images 10 de 12 | Jennifer Lopez también asistió a la gala, días después de su aparición en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Crédito: Foto de Mike Coppola/Getty Images 11 de 12 | Y entre los latinos presentes estuvo Maluma. Crédito: Mike Coppola/Getty Images 12 de 12 | La cantante Lorde también asistió a la gala bajo la temática "In America: A Lexicon Of Fashion". Crédito: Theo Wargo/Getty Images

(CNN) -- Los rostros más famosos de la cultura pop acudieron al Museo Metropolitano de Arte el lunes por la noche en Nueva York para celebrar la fiesta del año de la industria de la moda: la Met Gala.

Pospuesto la última vez debido a la pandemia de covid-19, el evento de recaudación de fondos anual repleto de estrellas para el Instituto del Traje del Met regresó para marcar la inauguración de su exhibición de moda, "In America: A Lexicon of Fashion". Actores de primera línea, supermodelos, drag queens de televisión, músicos y atletas caminaron por la alfombra roja, o la alfombra color crema, para ser precisos, ofreciendo su propia versión única de la moda estadounidense o all-American.

Antes del evento, la presidenta de la gala Anna Wintour dijo por correo electrónico que la moda estadounidense en 2021 se ha convertido en "un mosaico, que refleja el mundo en el que todos vivimos, visto a través de muchos lentes diferentes". Añadiendo a este mosaico, la editora en jefe de Vogue evitó su Chanel habitual y apareció con un vestido floral de Oscar de la Renta, un tributo al difunto diseñador, que era un amigo cercano de ella y un ávido jardinero.

Uno de los famosos copresidentes de Wintour, la poeta Amanda Gorman, ofreció sus pensamientos sobre el tema cuando llegó al Met y le dijo a CNN Style que la moda estadounidense era "diversa, vibrante, hermosa e interseccional".

Mientras subía los escalones con un vestido índigo adornado de Vera Wang y una corona de laurel plateada, dijo: "Creo que la moda estadounidense está realmente en la encrucijada del mundo". En representación de una Estatua de la Libertad reinventada, Gorman sostenía un bolso de mano de Edie Parker que decía "Give Me Your Tired", una referencia al poema inscrito en la base de la estatua.

La poeta fue una de las muchas estrellas que se vistieron con profundos tonos de azul en el deslumbrante evento. Tracee Ellis Ross cautivó con un vestido de abrigo de Balenciaga Couture con un cuello abierto, mientras que la gimnasta Nia Dennis hizo una entrada acrobática con un traje azul de Stella McCartney.

Otro de los copresidentes de la noche, Timothée Chalamet, estaba entre un puñado de asistentes que eligió el blanco, y llegó con la típica indiferencia con una chaqueta de traje de satén blanco encogido y pantalones blancos ondulados de Haider Ackerman metidos en un par de zapatillas Converse.

Pero de aquellos que buscaron inspiración en las barras y las estrellas de la bandera estadounidense, los que llegaron en rojo lo hicieron con mayor fuerza.

Megan Fox llamó la atención con un flequillo estilo pinup y un atrevido vestido Dundas con un escote en V pronunciado y una abertura alta, mientras que Karlie Kloss lució un vestido escarlata de Carolina Herrera con llamativos detalles estructurales.

La modelo Ella Emhoff, hijastra de la vicepresidenta Kamala Harris, lució un atuendo Adidas completamente rojo de Stella McCartney, uniéndose a una larga lista de celebridades para usar ese color, incluidas Jennifer Hudson, Rosalia, Emily Ratajkowski y Maluma.

En una noche dedicada a la moda estadounidense, no es de extrañar que muchos optaran por el glamour de Hollywood.

Con Oscar de la Renta, la copresidenta Billie Eilish canalizó a Marilyn Monroe y Grace Kelly con su vestido color melocotón con escote, que venía con un corpiño ajustado y una larga cola de tul que requería el apoyo de cuatro ayudantes. Megan Thee Stallion también brilló con un elegante vestido rosa Coach con detalles de cristal bordados a mano y un dobladillo asimétrico.

MJ Rodríguez también miró al pasado en busca de inspiración, asombrando a los espectadores en una creación de Thom Browne que describió como un "estilo victoriano". Sin embargo, el atuendo también aludía a algo mucho más contemporáneo. En declaraciones a CNN Style al entrar, la estrella de "Pose" dijo que el atuendo había sido diseñado para "mostrar cómo se ve ser Estados Unidos ahora en 2021 y ser una mujer trans negra y latina que puede demostrar que puede llevar sus raíces de regreso a las raíces estadounidenses".

Rodríguez fue una de varios asistentes que interpretaron el tema a través del lente de la diversidad. La rapera Saweetie lució un vestido adornado con cristales y ceñido al cuerpo con una cola larga de Christian Cowan que incorporaba los colores de la bandera Black American Heritage y una bandera filipina, una referencia a su herencia mixta.

De manera similar, la copresidenta Naomi Osaka reunió sus antecedentes japoneses y haitianos en un conjunto de Louis Vuitton. Las mangas con volantes evocaban el carnaval, mientras que el obi rojo a través de su falda de tulipán recordaba la tradicional corbata de kimono.

También hubo fuertes mensajes sociales y políticos en la alfombra roja, muchos de los cuales se expresaron a través del lenguaje de los valores estadounidenses. La congresista de Nueva York Carolyn B. Maloney no se anduvo con rodeos en un look atrevido adornado con "igualdad de derechos para las mujeres" en los paneles de los hombros. Mientras tanto, Alexandria Ocasio-Cortez llegó con un vestido blanco con hombros descubiertos de la marca Brother Vellies, con sede en Brooklyn, con la frase "Tax the Rich" (Impuestos a los ricos).

Pero si bien hubo muchas declaraciones serias, y un enfoque más reducido que el evento de 2019, que vio a las estrellas abrazar el tema extravagante del "campamento", no sería la Met Gala sin algunas entradas dramáticas.

Lil Nas X buscó una sucesión de rápidos cambios de vestuario, quitándose una gigantesca túnica de terciopelo para revelar una armadura dorada antes de desvelar un reluciente mono dorado. En otra parte, la cantante Grimes llegó empuñando una espada forjada con una pistola fundida, que fue creada por el colectivo de arte MSCHF, y la supermodelo Iman cautivó con un tocado de plumas de gran tamaño, un corsé dorado y una falda de baile con plumas y marco de alambre.

Con tantas opiniones sobre lo que significa la moda estadounidense en 2021, una cosa está clara: la Met Gala la sacó a relucir en toda su diversidad.