(CNN) -- Casi 44 años después de que los cazadores descubrieron restos humanos cerca de una carretera de Mississippi, las autoridades identificaron a la víctima como Clara Birdlong, quien creen que fue asesinada por Samuel Little, el asesino en serie más mortífero de Estados Unidos.

El anuncio fue hecho este martes por el Departamento del Sheriff del Condado de Jackson. Little murió el año pasado, a los 80 años. Cumplía tres condenas consecutivas de cadena perpetua sin libertad condicional por la muerte de tres mujeres, a fines de la década de 1980. Pero había confesado otros 93 asesinatos entre 1970 y 2005, según el FBI.

Little apuntó a mujeres, a menudo de comunidades marginadas y vulnerables, muchas de las cuales estaban involucradas en la prostitución o sufrían adicción a las drogas y cuyos cuerpos a veces no se identificaban y sus muertes no se investigaban.

"A veces volvía a la misma ciudad y me arrancaba otra uva", dijo Little una vez en una entrevista con investigadores que obtuvo The Washington Post. "¿Cuántas uvas tienen todos en la vid aquí?", dijo, y agregó que evitaría "personas que serían extrañadas de inmediato".

"No voy a ir al 'vecindario blanco' y elegir a una pequeña adolescente", había dicho Little, según The Post.

Dos años antes de su muerte, Little había confesado múltiples asesinatos en el sureste, incluido el asesinato de "Escatawpa Jane Doe", a quien había dicho que no conocía por su nombre. La declaración del Departamento del Sheriff no proporcionó detalles sobre la confesión y el crimen.

El hallazgo de los restos de la víctima

En el caso de Birdlong, los cazadores encontraron los restos óseos de la víctima, que había sido conocida como "Escatawpa Jane Doe", en diciembre de 1977, dijo el Departamento del Sheriff. Los investigadores se enteraron de que Little fue arrestado en Pascagoula, la sede del condado Jackson, en agosto de 1977 por robo.

Un examen médico en ese entonces encontró que los restos pertenecían a una "mujer afroestadounidense de baja estatura, con un diente de oro frontal distintivo y posiblemente con una peluca" que probablemente fue asesinada tres o cuatro meses antes, según el Departamento del Sheriff.

¿Cómo identificaron a la víctima de Samuel Little?

A lo largo de los años, hubo varios intentos de identificar a la mujer, incluso con la ayuda de reconstrucciones faciales, compuestos de computadora y análisis de ADN. Ninguno tuvo éxito, hasta enero de 2021, cuando las autoridades de Mississippi contrataron a Othram, una instalación de investigación de ADN de Texas, para crear un árbol genealógico basado en el ADN de la víctima.

Hubo un resultado del ADN: una posible prima lejana de la víctima que vivía en Texas, según el Departamento del Sheriff.

Un investigador encontró a la prima y habló con su abuela, de 93 años, quien dijo que Birdlong –nacida alrededor de 1933– desapareció del condado Leflore, Mississippi, en la década de 1970, dijo el Departamento.

Otro primo en Texas que recordó la desaparición de la mujer en el mismo período de tiempo, dijo que Birdlong se llamaba "Nuttin", tenía un diente frontal dorado y usaba una peluca.

Una mujer en el condado de Leflore, donde miembros de la familia dijeron que Birdlong desapareció, dijo que recordaba que la mujer dejó el condado en la década de 1970 con un "hombre afroestadounidense, quien afirmó estar pasando por Mississippi en su camino a Florida", dijo el el Departamento del Sheriff.

"Nunca se volvió a ver ni se supo de Clara", añadieron. A principios de este mes, un investigador solicitó muestras de ADN de varias personas que estaban estrechamente asociadas con Birdlong para comparar el ADN.

Con la ayuda del laboratorio de Texas, los funcionarios confirmaron que el ADN coincidía con el de la abuela con la que habían hablado las autoridades, dijo el Departamento del Sheriff.

Su causa de muerte permanece indeterminada, dijo el Departamento del Sheriff.

Little es considerado uno de los principales sospechosos de la muerte de Birdlong, dijo el Departamento.

Laura James, de CNN, contribuyó a este informe.