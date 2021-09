¿Por qué existe el horario de verano? 1:07

(CNN) -- ¿Qué hora es? Parece una pregunta bastante sencilla. Se mira el reloj, el teléfono o el microondas, y se dice.

Pero Estados Unidos, al igual que muchos países, no parece ponerse de acuerdo sobre qué hora debe ser.

No hay muchas cuestiones de política pública en las que el 70% de los estadounidenses no estén de acuerdo con el statu quo y no haya una verdadera división partidista. Pues bien, en eso estamos con el horario de verano (diseñado para ahorrar energía), cuestión en la que los estadounidenses están de acuerdo con el problema pero no con la solución.

La lucha por el horario de verano ya tiene más de 100 años. ¿Debemos adelantar los relojes en primavera y retrasarlos en otoño? Si no es así, ¿debemos seguir con el horario de verano o con el horario estándar más tradicional?

Proyecto contra el cambio de horario en EE.UU.

Este es el tema del episodio de esta semana de mi nuevo podcast "Margins of error". Cada semana nos adentramos en un viaje para explorar temas que a primera vista parecen estar en los márgenes, pero que en realidad es donde empieza la diversión y el conocimiento.

Los mitos sobre el horario de verano

Empecemos con un poco de desmitificación sobre el horario de verano.

En contra de la creencia popular, el horario de verano no se inventó en beneficio de los agricultores. Tampoco fue realmente creado por Benjamin Franklin, como algunos creen.

Partes de algunos estados o estados enteros, como Hawai, ni siquiera cambian sus relojes.

Pero la batalla sobre el horario de verano va más allá de los hechos. Se trata de cómo el gobierno federal intervino para crear un sistema de horario uniforme en EE.UU. en 1966, del que solo disfruta un tercio de los estadounidenses, un sistema que algunos en el Congreso están tratando de revocar en este mismo momento.

Intereses especiales

Resulta que, como ocurre con muchos otros temas y debates nacionales, hay intereses especiales en competencia con mucho dinero en juego. No hay muchos temas en los que la industria del cine se enfrente a la del golf.

Cambio de hora en EE.UU.: ¿ayuda a la economía?

Más allá de los intereses especiales, está en juego la salud de los estadounidenses, ya que algunos relacionan el cambio de los relojes con el aumento de los ataques cardíacos y la delincuencia, entre otros problemas importantes.

Para saber quién tiene razón y quién no, hablaremos con expertos (y sí, hay expertos) que han dedicado mucho de su tiempo (y de sus horas de luz) a conseguir que el país adopte el horario de verano todo el año, el horario estándar todo el año o incluso que se mantenga el sistema actual.

Tendrás que sintonizarnos para escuchar al invitado y presentador de "Pod Save America", Jon Lovett, y a mí, discutir lo que creemos que es una solución bastante única para resolver el desacuerdo horario de Estados Unidos.

Debo admitir que llegué al episodio con una creencia sobre cómo deberíamos marcar la hora, y salí con otra. Tengo curiosidad por saber si tú piensas lo mismo después de escuchar el episodio de esta semana. El tiempo lo dirá.