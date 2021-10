OPINIÓN | Xinjiang: una distopía demasiado real

Nota del editor: Ana Gómez Pérez-Nievas es periodista y responsable de prensa en Amnistía Internacional España. Especializada en Derechos Humanos, ha trabajado en el Equipo de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional, que recientemente reveló en un informe el internamiento masivo, la tortura y la persecución de personas musulmanas en Xinjiang. Ha publicado artículos en medios como El País, El Mundo, eldiario.es o el Huffington Post. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.

(CNN Español) -- Existe un lugar donde las distopías se hacen realidad. Donde “1984”, “Black Mirror”, “Years and Years” y El cuento de la criada son menos imposibles. Donde tener más hijos de los permitidos o comunicarte con alguien que vive en el extranjero se paga con la detención; donde el Gran Hermano vigila, recopila y controla la información, no solo de lo que haces en el mundo digital sino también tus datos biométricos; donde supuestos programas para combatir la pobreza y la radicalización intentan lavarte el cerebro; y donde la privacidad, para algunas personas, es un sueño que tienen de noche, mientras cada uno de sus movimientos son observados cuando duermen, comen o van al baño.



Ese lugar es la Región Autónoma Uigur de Xinjiang y está en China. Desde 2017 y hasta la actualidad, se calcula que alrededor un millón o más de hombres y mujeres de grupos étnicos predominantemente musulmanes han sido arbitrariamente detenidos por el Gobierno chino, cientos de miles de los cuales han sido llevados a la cárcel y a centros de "educación" o campos de internamiento. El Gobierno ha dicho que supuestamente cierra estos campos una vez que cumplen su objetivo.

Allí son sometidos a tortura y a otros malos tratos de forma sistemática, según ha podido verificar Amnistía Internacional. Todos los aspectos de su vida diaria están reglamentados, en un intento de inculcar por la fuerza los ideales del Partido Comunista y de una nación china laica y homogénea, y de acabar con las tradiciones religiosas, las prácticas culturales y los idiomas locales de los grupos étnicos musulmanes de la región. Sin embargo, Beijing ha negado que ocurra cualquier abuso a los derechos humanos en Xinjiang.

¿Por qué el mundo mira hacia otro lado ante esta realidad distópica de sobra conocida?

“Si la vuelvo a ver le diré que siento no haber podido salvarla de los campos”, explica Memeteli a Amnistía Internacional. Su hermana fue detenida por haber estudiado en Turquía: “No pensé que el Gobierno chino pudiera ser tan ridículo como para considerar un crimen estudiar fuera, y ahora me odio por ello”, lamenta.

Memeteli coudn't believe his sister could be detained for having studied abroad. He has no idea where she's detained in #Xinjiang & how she's doing. Help him &others by asking the China gov to disclosure their family members' whereabouts & to release them! https://t.co/NC5oMchrRe pic.twitter.com/ebNp1MyoK2

— Elena Sergi (@ElenaSergi) September 14, 2021