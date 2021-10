Crisis energética y en la cadena de suministros: las causas 2:26

Nueva York (CNN) -- Altos precios de la gasolina. La calefacción de los hogares impactados por los altos precios. El gas natural subiendo impresionantemente en Europa. Y apagones en Asia. La crisis energética global muestra cuán dependiente es el mundo de los combustibles fósiles y cómo enturbia los esfuerzos de una acción climática agresiva.

El riesgo para los demócratas es que los altos precios de la energía, y el mayor susto de inflación en Estados Unidos en al menos una docena de años, hagan que los votantes sospechen de los esfuerzos destinados a librar al mundo de los combustibles fósiles. Y ese es un problema para la Casa Blanca porque el presidente Joe Biden siguió la agenda climática más agresiva en la historia de Estados Unidos y se ha fijado una meta de electricidad libre de carbono para 2035.

Sin embargo, el camino hacia ese ambicioso objetivo se vuelve más desafiante por el alto nivel de los precios del petróleo y del gas natural, la gasolina e incluso el carbón. Los republicanos han argumentado que moverse demasiado rápido hacia esa meta aumentará los costos aún más para los estadounidenses y eliminará innecesariamente los puestos de trabajo.

"Existe una amenaza genuina de una reacción violenta contra el movimiento verde", dijo Greg Valliere, estratega en jefe de política estadounidense de AGF Investments. "La mayoría de la gente está de acuerdo con los objetivos, pero sus buenas intenciones tienden a desvanecerse cuando buscan algo a quien culpar".

El galón de gasolina a US$ 3 se suma a los temores de inflación

El precio de la gasolina regular ahora alcanza un máximo en siete años de US$ 3,32 por galón a nivel nacional, 5 centavos más en una semana, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA por sus siglas en inglés). La gasolina promedió solo US$ 2,17 el galón hace un año, una época en la que menos personas conducían, volaban y viajaban diariamente.

Los estadounidenses desprecian los altos precios de la gasolina y, sea justo o no, tienden a culpar a quienquiera que esté en la Casa Blanca.

"Se puede argumentar que esto no es culpa de Biden, pero él es el presidente", dijo Valliere. "Si eres el mariscal de campo y el equipo no lo está haciendo bien, recibes una cantidad desproporcionada de culpa, tanto si te lo mereces como si no".

Más que cualquier otro bien o servicio, los consumidores ven los precios de la gasolina como una aproximación del costo de vida.

"Te quedas ahí y ves cómo la pantalla LED suma cada dólar", dijo Ed Mills, analista de políticas de Washington en Raymond James.

El gas de US$ 3,30 solo está amplificando los temores inflacionarios que se extienden por todo Estados Unidos. Los precios al consumidor subieron un 5,4% en septiembre, empatados en el ritmo de 12 meses más rápido desde 2008. La crisis energética, junto con la pesadilla de la cadena de suministro en todo el mundo, amenaza con mantener elevada la inflación durante los próximos meses.

Los precios nacionales del gas se disparan, especialmente en Europa

No son solo los precios de la gasolina los que crean angustia en este momento.

Los precios del gas natural se han disparado a niveles no vistos desde 2008, lo que llevó a la Administración de Información de Energía de EE.UU. a advertir sobre los costos de calefacción doméstica considerablemente más altos este invierno.

China también está lidiando con una escasez de energía que ha provocado apagones y fábricas cerradas.

En Europa, los precios del gas natural se han disparado mucho más, estableciendo nuevos máximos históricos. El continente está lidiando con una crisis energética en toda regla, lo que obliga a algunas fábricas a suspender sus operaciones.

La Agencia Internacional de Energía dijo recientemente que el pico de gas natural en Europa ha sido impulsado por una confluencia de factores, incluida una fuerte demanda, un suministro más ajustado de lo esperado, temperaturas frías el invierno pasado y una "disponibilidad de energía eólica más baja de lo habitual".

"Las transiciones de energía limpia bien administradas son una solución a los problemas que estamos viendo en los mercados de gas y electricidad hoy en día, no la causa de ellos", dijo el director ejecutivo de la IEA, Fatih Birol, en un comunicado a fines del mes pasado.

"Una señal de advertencia de lo que podría suceder aquí"

Aún así, los críticos de las disposiciones climáticas en el amplio paquete económico de Biden han señalado la experiencia en el extranjero como una advertencia para Estados Unidos.

"En Europa ha habido una aceleración muy rápida hacia la transición energética. Yo diría que fue demasiado rápido", dijo a CNN Mike Sommers, presidente y director ejecutivo del American Petroleum Institute, a principios de este mes. La API, el poderoso grupo comercial de la industria del petróleo y el gas, está luchando con uñas y dientes para eliminar o reducir las disposiciones climáticas en el plan de US$ 3,5 billones.

"Los legisladores en Estados Unidos deben prestar mucha atención a lo que ven en Europa como una señal de advertencia de lo que podría suceder aquí", dijo Sommers, y agregó que otros factores también están en juego en Europa, incluida Rusia como un "actor difícil".

El programa clave que los demócratas esperaban que acelerara la transición energética en Estados Unidos ahora puede quedar fuera de su enorme proyecto de ley económica después del rechazo del senador Joe Manchin de West Virginia. Fuentes del Congreso le dijeron a CNN a fines de la semana pasada que el Programa de Desempeño de Electricidad Limpia, que tenía como objetivo reemplazar las centrales eléctricas de carbón y gas con energía solar, eólica y nuclear, probablemente sea eliminado de la legislación.

Mills, el estratega de Raymond James, dijo que los altos precios de la energía también son probablemente la "sentencia de muerte" para los esfuerzos por aumentar los ingresos para el paquete más grande a través de un impuesto al carbono.

Más allá de eso, Mills no cree que la crisis energética global cambie muchas mentes en el debate actual.

"En todo caso, lo hace más complicado", dijo Mills, y agregó que "todas las partes profundizarán en sus posiciones actuales".

Argumentos a favor de la energía limpia

De hecho, los defensores de la acción climática ven los altos precios de la energía como una prueba de por qué el mundo necesita decir adiós a los combustibles fósiles.

"Dependemos de los volátiles mercados de fósiles, pero no tenemos que serlo", dijo a CNN Trevor Higgins, director senior de política energética y climática nacional del Center for American Progress, un grupo de expertos liberal. "Cambiar a energía limpia es en realidad una forma de protegernos del aumento de costos".

Higgins comparó la situación con la de un inversionista que pone demasiados huevos en la misma canasta.

"Al igual que la forma en que un inversionista diversificará su cartera, nuestro sistema energético necesita diversificar sus recursos para que tengamos redundancias", dijo Higgins.

Por ejemplo, una parte clave de la agenda climática de Biden es un impulso para acelerar la adopción de vehículos eléctricos a través de créditos fiscales e inversiones en tecnología de baterías.

La lógica detrás del apoyo a los vehículos eléctricos tiene aún más sentido en un momento en que los estadounidenses pagan altos precios de la gasolina. Una mayor adopción de vehículos eléctricos debería aliviar la demanda de gasolina, evitando que los precios suban.

Inundaciones, huracanes y olas de calor complican la crisis energética

Otro factor que complica el debate sobre el clima es el papel que ha jugado el clima extremo en la limitación del suministro de combustibles fósiles.

Las inundaciones han acabado con la producción de carbón en China, contribuyendo a la escasez de energía en ese país.

Las olas de calor en Estados Unidos aumentaron el uso de electricidad este verano, agotando los suministros de gas natural de cara a este invierno.

El huracán Ida dejó fuera de servicio casi toda la producción de petróleo y gas del Golfo de México e interrumpió la actividad de las refinerías de la región a fines de este verano.

"El cambio climático es parte de la razón por la que los precios son altos", dijo Higgins. "Si nos atenemos a la dependencia del petróleo y el gas, empeoraremos la crisis climática y causaremos más trastornos debido a más calor y huracanes más fuertes".

Sin embargo, sigue siendo una pregunta abierta si los demócratas pueden argumentar de manera creíble.

A los republicanos les puede resultar mucho más fácil presentar los méritos de realizar más perforaciones para combatir los altos precios de la gasolina.

"Para aquellos que quieren disposiciones sobre el clima, tendrán que sentarse allí y explicar los precios más altos de la gasolina", dijo Mills. "Y en política, cuando estás explicando, estás perdiendo".