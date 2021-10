Rusia, en el peor momento de la pandemia pese a Sputnik V 0:57

(CNN) -- Los confinamientos, el crecimiento en los contagios y las dudas sobre las vacunas marcan el inicio del segundo invierno de Europa en pandemia, que está trayendo caos a los países del este e incertidumbre a los del oeste.

A pesar de la amplia disponibilidad de vacunas este invierno en comparación con el anterior, Europa es la única parte del mundo que ha registrado un aumento de nuevos casos de covid-19 en todo el mundo, dijo el miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata de la tercera semana consecutiva en que la región registra un aumento de casos, añadió.

El sufrimiento se ha agudizado en Europa del Este y Rusia, que luchan contra el aumento de las muertes y los casos alimentados por el rechazo a las vacunas, que ha hecho que las tasas de cobertura bajen hasta el 24%, según datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

El pasado jueves, Letonia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en imponer un confinamiento, ya que el país está luchando contra el aumento de los casos en medio de la escasa aceptación de la vacunación. Solo el 56% de los adultos han recibido las dos dosis de la vacuna, frente al 74,6% de media en la UE.

Crecen los casos también en Europa Occidental

Europa occidental también está registrando un aumento de casos de covid-19, a pesar de que algunos países disfrutan de una cobertura de vacunas casi universal. La tasa de incidencia de covid-19 en Alemania se elevó a 100 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes el sábado, por primera vez desde mayo. Bélgica, junto con Irlanda, registra una de las mayores tasas de casos de Europa Occidental, según el ECDC, de 325,76 y 432,84 por cada 100.00 habitantes respectivamente.

El ministro de Sanidad de Bélgica, Frank Vandenbrouck, declaró el miércoles a la emisora VRT que el país se encontraba en una cuarta oleada. Más del 85% de la población adulta está totalmente vacunada, y las autoridades afirman que la gran mayoría de los pacientes hospitalizados por covid-19 no estaban vacunados, informó Reuters.

Las diferentes tasas de vacunación han hecho que el este y el oeste de Europa sigan dos caminos distintos, pero lo que comparten es que las tasas de casos han aumentado por la relajación de las restricciones de la pandemia a medida que las economías se abren, el clima frío hace que la gente se quede en casa y la variante delta, altamente transmisible, es ahora la cepa dominante en la región, dijo a CNN el Dr. Peter Drobac, experto en salud global de la Escuela de Negocios Saïd de la Universidad de Oxford en Inglaterra.

Dudas sobre las vacunas

El número de casos puede ser elevado en algunos países de Europa Occidental, pero gracias a las vacunas, las muertes y hospitalizaciones por covid-19 se han mantenido prácticamente estables en comparación con sus homólogos del este.

A partir del lunes, Rumanía reintroducirá los toques de queda nocturnos y hará obligatorios los pases sanitarios en la mayoría de los locales, días después de que registrara 19,25 muertes por millón de habitantes, una de las tasas de covid-19 muerte per cápita más altas del mundo.

Los problemas de Rumanía no se deben a la escasez de vacunas. Los países de la UE tienen acceso a todas las vacunas aprobadas por la UE, pero al igual que muchos países desde el Báltico hasta los Balcanes, el despliegue de vacunas de Rumanía se ha visto obstaculizado por las dudas sobre las vacunas, la escasa comunicación del gobierno y la sospecha de las autoridades. Solo el 35,6% de su población adulta está totalmente vacunada, según el ECDC.

La vecina Ucrania notificó el jueves su mayor número diario de casos de covid-19 desde el comienzo de la pandemia, de 22.415 casos, días después de que el Presidente Volodymyr Zelensky implorara a los nacionales que se vacunaran, diciendo que era la única manera de evitar un bloqueo.

"Vacunación o confinamiento"

"Hay dos caminos en esta encrucijada: la vacunación o el confinamiento", dijo Zelensky en una entrevista televisada con el canal ucraniano ICTV el lunes. "Cada día nos enfrentamos a este reto y a esta elección. Estoy totalmente en contra del cierre... por la economía".

Sin embargo, el viernes se cerraron las escuelas en los puntos calientes de Covid y el gobierno anunció certificados de vacunación o un test negativo para acceder al transporte público en la capital, después de que las muertes diarias alcanzaran la cifra récord de 614, según Reuters.

Rusia está soportando la peor fase de la pandemia. Moscú inició el lunes un confinamiento de 10 días, mientras sus funcionarios admitían abiertamente que el país se enfrenta a un invierno nefasto. En los últimos días se han registrado las cifras más altas de casos y muertes diarias, y el miércoles se alcanzó el récord de 1.028 víctimas mortales oficiales.

"Por supuesto, no se ha hecho todo lo que había que hacer para informar y explicar la inevitabilidad y la importancia de la vacunación", dijo a los periodistas el portavoz del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, mientras el Kremlin admitía una responsabilidad parcial por las bajas tasas de vacunación. "Pero al mismo tiempo, los ciudadanos de nuestro país deben adoptar una posición más responsable y vacunarse", dijo.

No hay balas de plata

Europa Occidental no "alcanzará los niveles de crisis que vimos en el pasado -con la creación de hospitales de campaña- [porque] las vacunas han cambiado definitivamente el juego y en ese sentido debería haber muchas razones para el optimismo", dijo el experto en salud Drobac.

Sin embargo, el Reino Unido demuestra que las vacunas no son una bala de plata, añadió.

Gran Bretaña está registrando el mayor número de casos diarios de Europa Occidental después de haber abandonado casi todas sus restricciones contra la pandemia en verano. Los expertos en salud y los sindicatos médicos han implorado al gobierno británico que vuelva a imponer medidas como la obligatoriedad de las mascarillas o los pases de vacunas, en línea con otros países europeos, para evitar la imposición de medidas restrictivas como los cierres.

Pero su gobierno ha rechazado tal medida, incluso mientras aumentan las hospitalizaciones y las muertes. Katherine Henderson, presidenta del Real Colegio de Cuidadores de Urgencias, declaró el domingo a Sky News que el servicio sanitario del país ya se encuentra en "una situación terrible" debido al covid-19. Los servicios de urgencias de todo el Reino Unido "ya están luchando para hacer frente" a las "grandes colas" de ambulancias que se acumulan fuera, dijo.

El Primer Ministro británico, Boris Johnson, ha instado a las personas mayores de 50 años y a las que corren un alto riesgo de contraer covid-19 a que se vacunen de refuerzo en un intento de superar la disminución de la protección de las vacunas después de seis meses.

Nuevas variantes

Esto no será suficiente en medio de un aumento vertiginoso de los casos que puede ser terreno fértil para la creación de nuevas variantes. El viernes, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido designó a un descendiente de la variante delta, AY.4.2, como "variante bajo investigación" debido a "algunos indicios iniciales de que puede tener una mayor tasa de crecimiento en el Reino Unido en comparación con delta", escribió la agencia gubernamental.

"La estrategia del Reino Unido se ha centrado mucho en dejar que las vacunas hagan todo el trabajo. Y no creo que eso sea suficiente", dijo Drobac.

Es una estrategia peligrosa que depende de que los no vacunados, como los niños, se infecten para crear un "nivel de inmunidad general de la población a partir de la infección natural y la vacunación", dijo. "El problema con esto, por supuesto, es que no solo permite un nivel inaceptablemente alto de hospitalización y muerte, sino que también puede no funcionar", añadió.

Mientras el Reino Unido se prepara para nuevas medidas, Irlanda se resiste a eliminar las restricciones a la pandemia en medio de un resurgimiento de los casos, a pesar de tener una de las tasas de vacunación más altas de Europa, con un 92% de la población totalmente vacunada, según el ECDC.

Durante una rueda de prensa el pasado martes, el Primer Ministro irlandés, Micheál Martin, dijo que los pases de la vacuna covid-19 seguirán vigentes para la hostelería y los eventos en interiores, que las máscaras seguirán siendo obligatorias en los espacios públicos cerrados y que la hostelería en interiores se limitará al servicio de mesa.

Europa tiene que evitar volver a sufrir los cierres y las muertes del invierno pasado, dijo el miércoles Mike Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la OMS. "No sabemos cuál será el periodo epidémico dentro de dos o tres meses... vamos a tener que ser un poco precavidos... un poco cuidadosos".

Rob Picheta, Niamh Kennedy, Ivana Kottasová, Frederik Pleitgen, Hannah Ritchie, Sharon Braithwaite, Allegra Goodwin y Katharina Krebs contribuyeron a este artículo.