Detecta las señales del síndrome de agotamiento 2:22

Raleigh, Carolina del Norte (CNN)-- Un número récord de estadounidenses dejó su trabajo este año. Más del 40% de los trabajadores presuntamente están pensando en hacer lo mismo. Tras 18 meses de agitación social, los trabajadores están agotados.

"El último año y medio ha tenido un efecto enorme en el agotamiento, el estrés y la depresión en todo el mundo, en realidad, y por eso no somos los mismos", afirma Jeanie Chang, terapeuta matrimonial y familiar licenciada en Carolina del Norte. "Este es un mundo que ha cambiado, un lugar de trabajo distinto".

Si bien el concepto existía antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud reconoció el agotamiento laboral o "burnout" como un diagnóstico médico legítimo en 2019. Las investigaciones encontraron que se ha disparado en la era de las mascarillas faciales, el distanciamiento y el trabajo desde casa.

Nadie es inmune

Como están descubriendo millones de trabajadores, el agotamiento o "burnout" le puede pasar a cualquiera. "Nadie es inmune", dice Chang.

El agotamiento puede surgir por no sentirse valorado en el trabajo, como por ejemplo, por no ser considerado para un ascenso, añade Chang. Puede surgir por exceso de trabajo, por no tener límites claros, y agravarse por las presiones en el hogar, especialmente en el caso de los padres y cuidadores. Incluso puede surgir de un trauma indirecto, como las historias emocionalmente tensas de las noticias.

En su práctica, Chang dijo que a menudo ve los estragos de las microagresiones y el trabajo emocional que está agotando a sus pacientes de color.

publicidad

"Las comunidades marginadas se ven más afectadas", dijo Chang, "porque sus narrativas no siempre son validadas".

La cultura también puede influir en el agotamiento. Al haber crecido en una cultura reacia a abordar la salud mental, Chang trató sin éxito de ignorar el estrés de su acelerado trabajo periodístico a principios de sus 20 años. "Puedes amar lo que haces, pero sufrir agotamiento porque no estás gestionando el estrés de forma eficaz", dijo Chang. Al final tuvo que abandonar el sector.

Estrés vs. agotamiento

Aunque el estrés es una parte cotidiana de la experiencia humana, el agotamiento no tiene por qué serlo, dice Chang. Es normal que el estrés te haga sentir abrumado. Pero esa respuesta emocional es un factor clave de diferenciación, dijo.

"El agotamiento es muy diferente al estrés", dijo Chang. "Es cuando uno se siente desilusionado, decepcionado, y el término es ‘embotado’, cuando uno está emocionalmente plano. Ya no hay nada que te perturbe".

Puedes perder el interés por las cosas que solías disfrutar. El funcionamiento diario puede verse afectado. Puede que te cuestiones todo. Los demás pueden reconocer cambios en tu personalidad.

El agotamiento puede parecerse a la depresión o aparecer al mismo tiempo, por lo que Chang cree que es importante buscar ayuda profesional si percibes señales de advertencia.

No hay una solución única para todos

Si no se controla, el agotamiento puede causar estragos en el cuerpo. Un estudio de 2020 relaciona el agotamiento con la fibrilación auricular, la principal causa de infarto en Estados Unidos. Chang dijo que sufrió infecciones sinusales y neumonía durante meses después de sus propias experiencias con el agotamiento.

Por eso es tan importante detectar el agotamiento a tiempo, o prevenirlo directamente. Pero Chang advierte que no hay una solución única para la recuperación individual. Mientras que algunos trabajadores pueden necesitar un descanso temporal de su trabajo, otros pueden necesitar dejar su función o cambiar de sector.

"El agotamiento puede tardar años en llegar. Y luego el agotamiento puede desaparecer con la misma rapidez si se cambia una vez de sector. Pero también puede llevar años superarlo", explica Chang, que señala que a ella le llevó varios meses. "Es diferente para cada persona".

Manejar el estrés diario

Es fundamental aprender a gestionar el estrés a diario, dice Chang. El primer paso es validar cómo te sientes y por qué. Aprender a detectar los factores desencadenantes y los límites te ayudará a tener una sensación de control.

Piensa también en las cosas que te entusiasman en la vida y trata de convertirlas en un hábito diario. Para Chang, se trata de ver K-dramas (programas de televisión coreanos), salir a pasear, pasar tiempo con su familia y jugar con su cachorro mini goldendoodle. Ella considera que estas actividades le ayudaron a evitar el agotamiento después de una época especialmente agitada a principios de este año.

"Puedes desarrollar tu propia capacidad de recuperación cada día", dice Chang. "Todos tenemos resiliencia. Tenemos que esforzarnos por desarrollarla. Y ese es el proceso para prevenir el agotamiento".