(CNN) -- Más de 20 millones de personas están bajo alerta por inundaciones costeras, incluidos los residentes de Baltimore y Washington, a medida que un gran y potente sistema de baja presión se desplaza desde el centro de Estados Unidos hacia el noreste.

"Ahora mismo esperamos que sea una de las peores marejadas que hemos tenido en los últimos 10 o 20 años para muchas localidades de la cuenca de la Bahía de Chesapeake", dijo a CNN Chris Strong, meteorólogo coordinador de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Sterling, Virginia. "El mayor impacto que esperamos aquí en el área de Baltimore/Washington y a lo largo de la bahía de Chesapeake es la inundación por mareas".

Se espera que las inundaciones alcancen su punto máximo el viernes y se prolonguen hasta el sábado. Durante este tiempo, es probable que se produzcan inundaciones costeras de entre 609 y 1.220 milímetros.

La última vez que las condiciones fueron tan malas fue durante el huracán Isabel en 2003.

Durante esa tormenta, Fell's Point en Baltimore, la Academia Naval de EE.UU., el centro de Annapolis y los barrios de Belle View en el norte del condado de Fairfax, Virginia, experimentaron graves inundaciones por marejadas, según la NOAA.

Aunque Strong advierte que la inundación con Isabel fue varios centímetros más alta de lo que se pronostica para esta tormenta, esta será una de las peores inundaciones por mareas desde aquel huracán en 2003.

Se pronostica que el indicador fluvial de la bahía de Chesapeake en Cambridge, Maryland, superará los 1,5 metros. Esto la convertiría en la segunda marea más alta de la que se tiene constancia, por detrás de una altura de 1,8 metros que se alcanzó en 2003 durante el huracán Isabel.

Otro lugar preocupante es St. George Creek en Straits Point, donde la previsión actual indica una altura máxima de 1,5 metros, lo que la sitúa por encima del umbral de las grandes inundaciones. Si alcanza esa altura, rompería el anterior récord histórico de 1,4 metros establecido en 2018.

Solo basta un metro de agua, según los registros históricos, para que "cubra las carreteras en la isla de St. Georges, está en los patios y se acerca a las estructuras", según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

"Las anomalías del agua ya son de hasta 609 milímetros en Straits Point y van en aumento, y Annapolis se acerca a la etapa de inundación menor incluso cuando la marea astronómica se convierte en marea baja", dijo el NWS en Baltimore.

A partir del jueves por la tarde, la previsión de cresta para el muelle de la ciudad de Annapolis es de 1,55 metros. Si el nivel del agua llega a 1,52 metros, habrá una inundación significativa y generalizada a lo largo de la parte baja del Potomac y los afluentes de marea adyacentes. Numerosas carreteras y estructuras también se verían afectadas.

"Con ese nivel de agua, el histórico muelle de la ciudad de Annapolis se inundará y parecerá la plaza de San Marcos en Venecia cuando se inunde", dice Chad Myers, meteorólogo de CNN.

Pero incluso si la marea alcanza solo 1,2 metros, el paseo marítimo del muelle de la ciudad de Annapolis estará bajo el agua. El agua también afecta a varios lugares cercanos al muelle de la ciudad, incluyendo partes de la calle Compromise y varias calles del campus de la Academia Naval.

Si el agua llega a 1,80 metros, se producirán importantes inundaciones en la zona del muelle de la ciudad de Annapolis y en partes del campus de la Academia Naval. Numerosas carreteras y campos suelen inundarse a esa altura, y el agua se filtra en varios edificios.

Este es el nivel de inundación que se ha registrado en los medidores de ríos y arroyos en el último día.

"Por lo general, cuando tenemos eventos de mareas tan extremas, suele ser por huracanes o eventos tropicales", dijo Strong. "Esto es solo una baja presión que se mueve, pero esa fuerte baja presión está trabajando contra la alta presión sobre Nueva Inglaterra a nuestro norte. Esa combinación está impulsando el flujo del este justo desde el océano Atlántico y apilando toda esa agua del océano Atlántico en la costa y en la Bahía de Chesapeake".

Las advertencias por vientos fuertes y avisos de viento también están en efecto para varios condados ya que se espera que las ráfagas alcancen hasta 96 kilómetros por hora.

"Los vientos dañinos derribarán árboles y líneas eléctricas", dice la advertencia. "Se esperan cortes de energía generalizados. Los viajes serán difíciles, especialmente para los vehículos de alto perfil".

One of the biggest tidal flood events of the past 10-20 years (possibly since Hurricane Isabel at some locales), is expected Friday & Saturday. Those along tidal shores should get ready for exceptional tidal inundation! Tidal forecasts here: https://t.co/Q2WdpDGgIJ pic.twitter.com/LQkL80pzQs

