Nota del editor: Frida Ghitis, (@fridaghitis) antigua productora y corresponsal de CNN, es columnista de asuntos mundiales. Es colaboradora habitual de CNN, columnista de The Washington Post y columnista de World Politics Review. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas.

(CNN) -- Hay que reconocer que el senador Ted Cruz ha sido muy oportuno. En el aniversario del ataque más mortífero contra los judíos en la historia de Estados Unidos, Cruz alzó la voz en el Senado para defender el derecho de un estadounidense a hacer el saludo nazi.

"¡Dios mío!", exclamó mientras golpeaba su escritorio, arremetiendo contra el secretario de Justicia, Merrick Garland, durante una audiencia, el miércoles, sobre el intento del Departamento de Justicia de abordar el acoso y las amenazas de violencia en las reuniones de los consejos escolares públicos. "¡Un padre hizo un saludo nazi en un consejo escolar porque pensaba que las políticas eran opresivas!". Luego le preguntó a Garland: "¿Hacer un saludo nazi... está protegido por la Primera Enmienda?".

Garland respondió con calma: "Sí, lo está".

De todas las expresiones de disidencia protegidas por la Constitución que vemos y oímos hoy en Estados Unidos, ¿es el saludo nazi lo que Cruz eligió defender?

El momento del senador no solo fue incómodo, ya que llegó en el aniversario de la masacre de 2018 en la Sinagoga del Árbol de la Vida, en Pittsburgh, donde un hombre armado –que gritaba "Todos los judíos deben morir"– mató a 11 personas que asistían a los servicios del sábado por la mañana.

Fue aún peor, porque apenas unos días antes de la curiosa diatriba de Ted Cruz, una organización judía publicó una encuesta sobre el antisemitismo que debería preocupar a todos los estadounidenses y motivar a los ciudadanos responsables, especialmente a los líderes del país –incluido Cruz– para tratar de tomar medidas positivas y constructivas.

En lugar de actuar como un estadista en medio de una crisis creciente, Cruz tomó lo que se ha convertido en el camino más transitado, tratando de ganar puntos, provocar una respuesta emocional, y tal vez hacerse notar, con aprobación, en los más alejados.

No creo que Cruz sea antisemita. Creo que está operando dentro del modelo del algoritmo de Facebook, que parece motivar a tantos políticos de su partido desde que ayudó a llevar al expresidente al poder y a mantenerlo en la cima del Partido Republicano.

Entre las recientes revelaciones sobre Facebook, nos enteramos de que la red social programó su algoritmo para recompensar los contenidos más provocativos y emotivos colocándolos en los primeros puestos de las noticias de la gente. Los emojis de reacción que permiten a los usuarios señalar "amor", "jaja", "guau", "enfadado" o "triste", por ejemplo, se consideraron cinco veces más valiosos que los "me gusta" estándar. Para los políticos de cierta clase, la misma búsqueda de atención y emoción se ha convertido en rutina.

Las redes sociales han promovido una estrategia de comunicación tóxica y muchos individuos interesados la han explotado, haciendo que las expresiones de odio sean más comunes, y más aceptables en algunos círculos. En casos extremos, esas expresiones incluyen amenazas de violencia, y cosas peores.

Un año antes de la masacre de Pittsburgh, los nacionalistas blancos y los supremacistas marcharon en Charlottesville, Virginia, coreando: "Los judíos no nos reemplazarán". Más recientemente, la gente ha invocado frívolamente a los nazis y el asesinato sistemático de seis millones de judíos y otras minorías para protestar contra las precauciones por el covid-19, como si las dos situaciones fueran de alguna manera equivalentes. La representante Marjorie Taylor Greene, por ejemplo, ha hecho esto en repetidas ocasiones y las comparaciones son ahora comunes en la retórica antivacunas y antimascarillas, incluso en las reuniones del consejo escolar.

El uso indebido de las analogías entre el Holocausto y el nazismo devalúa la importancia de un capítulo que sigue siendo uno de los acontecimientos más documentados y de mayor alcance de la historia.

Es importante recordarlo ahora, cuando la sociedad estadounidense tiene la sensación de que se está desmoronando.

En una encuesta, publicada esta semana por el Comité Judío Estadounidense, el 82% de los judíos dijo que creía que el antisemitismo en Estados Unidos había aumentado en los últimos cinco años. Casi un tercio dijo que se siente menos seguro que hace un año y el 39% dijo que ha cambiado su comportamiento, evitando publicar contenido en línea o llevar artículos que los identifiquen como judíos, por miedo al antisemitismo.

Curiosamente (y quizás Cruz debería tomar nota de esto) el 46% dijo que el antisemitismo se toma menos en serio que otras formas de intolerancia.

También han aparecido casos de antisemitismo en las escuelas. Durante el periodo festivo más importante del judaísmo, se encontraron dos esvásticas y un grafiti "Hail [sic] Hitler" en el baño de un instituto en el condado de Cobb, a las afueras de Atlanta, Georgia. Días más tarde, otra escuela del mismo condado informó de la existencia de pintadas similares en las que se alababa a Hitler, el hombre que intentó matar a todos los judíos de Europa, y casi lo consiguió.

El problema actual no viene solo de la derecha. Como escribió el director de la ADL, Jonathan Greenblatt, en The Washington Post, el antisemitismo también está aumentando en la izquierda, aunque sea un problema más sutil. La abrumadora mayoría de la violencia contra los judíos proviene de la extrema derecha, pero un viento de mal agüero sopla desde la izquierda política.

"El antisemitismo de la derecha es un huracán letal de categoría 5, que amenaza con provocar una catástrofe inmediata", escribió. "El antisemitismo de la izquierda, sin embargo, es más parecido al cambio climático: lenta pero seguramente, la temperatura está aumentando".

El artículo de Greenblatt fue provocado por el anuncio de la sección de Washington del Movimiento Amanecer, un grupo ecologista, de que no intervendría en una manifestación sobre el clima debido a la participación de tres organizaciones judías mayoritarias que apoyan a Israel. El Movimiento Sunrise también pidió que se prohibiera la participación de los grupos, aunque no se opuso a las organizaciones no judías que sostienen los mismos puntos de vista.

La historiadora Deborah Lipstadt, designada por la administración Biden como enviada del Departamento de Estado para el antisemitismo, lo calificó como "un acto abiertamente antisemita".

Los organizadores del mitin rechazaron la acción de Sunrise, y más tarde "se disculpó inequívocamente". Al menos esta vez se reconoció que la acción era antisemita.

Por su parte, Ted Cruz está tratando de defenderse sin reconocer ningún error ni expresar ningún arrepentimiento. En su lugar, redobló la apuesta. Después de atacar a los periodistas, explicó en Twitter: "El padre estaba haciendo el saludo nazi porque estaba llamando nazis a la autoritaria junta escolar, malvada, mala y abusiva", y añadió: "Llamar a alguien nazi está muy protegido por la Primera Enmienda".

De nuevo, nadie discute eso, ciertamente no el secretario de Justicia.

La cuestión aquí no es sobre la libertad de expresión y lo que esta permite. La cuestión es si los estadounidenses y sus líderes políticos actuarán sobre la base de un principio más elevado que el de la puntuación política y, en última instancia, serán capaces de apagar las llamas del odio y la división que están debilitando el país. Parece que Ted Cruz no lo entiende.