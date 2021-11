Comienza la fase de propaganda política en Honduras 2:48

(CNN Español) -- En Tegucigalpa detuvieron al excapitán del Ejército Santos Rodríguez Orellana, a quien las autoridades investigan por supuestos delitos vinculados al delito organizado y el tráfico de drogas, confirmó este jueves el Ministerio Público de Honduras mediante un comunicado.

Rodríguez Orellana actualmente aspira a la presidencia del país en las elecciones generales del 28 de noviembre como candidato independiente del Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza (DIME).

La Fiscalía sostiene, citando declaraciones de un testigo protegido, que cuando Rodríguez Orellana era oficial militar habría realizado operativos en el sector de Brus Laguna en el departamento de Gracias a Dios, zona atlántica hondureña, y que cuando encontraba dinero no lo declaraba y se quedaba con parte de la droga y las armas que decomisaba.

El comunicado también vincula a Rodríguez Orellana con la muerte de un informante de la DEA.

Las finanzas de Rodríguez Orellana

El Ministerio Público indica que, sobre la base de un análisis de las finanzas de Rodríguez Orellana, determinó que durante su tiempo como oficial el detenido recibió ingresos brutos equivalentes a más de US$ 104.000 y un total de ingresos netos por salario de unos US$ 33.913. En contraste con esas cifras declaradas, dice la Fiscalía, se le encontraron casi US$ 10 millones que no estarían justificados.

El excapitán fue detenido junto a su esposa, Jennifer Lizzet Bonilla, que también es acusada de lavado de activos. Hasta ahora ninguno de los dos ha hecho declaraciones sobre su captura.

El apoderado legal del excapitán Rodríguez Orellana y de su esposa, Salomón Amador, aseguró a los medios de comunicación locales que sus defendidos son inocentes y que durante la audiencia presentarán todas las pruebas para desvanecer los cargos que les imputa el Ministerio Público.

Rodríguez Orellana, quien fue separado del Ejército con baja deshonrosa el 21 de octubre de 2016, solo podría quedar inhabilitado como candidato presidencial si el Tribunal de Justicia le da una sentencia firme por los cargos que tiene en su contra, según dijo a CNN el secretario del Consejo Nacional Electoral, Alejandro Martínez.