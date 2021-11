Delta Air Lines integra clases de Peloton a sus vuelos 0:56

(CNN ) -- Los inversores de Peloton tendrán que tomar una clase de meditación (o varias) después de su último informe de ganancias que hizo que sus acciones cayeran en aproximadamente un tercio.

La empresa de fitness, que alguna vez estuvo de moda, informó este jueves por la noche que las ventas de sus bicicletas estáticas y cintas para correr, que representan el 60% de su negocio, cayeron un 17%.

Los ingresos crecieron solo un 6% a US$ 805 millones, lo que estuvo por debajo de las expectativas de los analistas.

En una llamada con analistas, la directora financiera de Peloton, Jill Woodworth, dijo que está "claro que subestimamos el impacto de la reapertura en nuestra empresa y la industria en general".

En pocas palabras, más personas están regresando a los gimnasios tradicionales o comprando a un rival de Peloton. Las acciones de Planet Fitness cerraron un 12% más alto, este jueves, después de informar un sólido informe de ganancias y revelar que sus niveles de membresía casi regresaron a su pico antes de la pandemia de casi 16 millones. Su acción ha subido un 25% durante el año.

La demanda de sus productos también es más lenta de lo esperado, lo que llevó a Peloton a recortar su perspectiva de ventas para todo el año a US$ 4.400 millones y US$ 4.800 millones, que es aproximadamente US$ 1.000 millones menos de lo pronosticado anteriormente.

La decisión de Peloton de reducir el precio de su bicicleta de gama baja en un 20% a US$ 1.495, en agosto, también fue una decepción. "Si bien la caída del precio llevó a tasas de conversión que excedieron nuestro pronóstico, el tráfico general no ha cumplido con nuestras expectativas iniciales", admitió Woodworth.

La noticia borró alrededor de US$ 9.000 millones del valor de mercado de Peloton, un marcado contraste con 2020 cuando fue uno de los mayores ganadores durante la pandemia de covid-19. La acción está en camino de perder alrededor del 70% en lo que va de año.