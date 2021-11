Nueva York, NY (CNN) -- El Twitterverso ha hablado. ¿Obedecerá Elon Musk?

Elon Musk tuiteó este sábado que dejaría que los usuarios de Twitter decidieran si debía vender el 10% de los 170,5 millones de acciones que tiene en Tesla, y el 58% de los más de 3,5 millones de votantes dijeron "sí".

Elon Musk, fundador y consejero delegado de la compañía, publicó la encuesta el sábado por la tarde, en la que decía: "Últimamente se habla mucho de que las ganancias no realizadas son una forma de evadir impuestos, así que propongo vender el 10% de mis acciones de Tesla. ¿Apoyas esto?"

Añadió que cumplirá el resultado de la encuesta sea cual sea, pero aún no ha anunciado qué hará, si es que hace algo, a continuación.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021