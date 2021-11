Obama dice que falta acción para controlar el cambio climático 0:45

(CNN) -- El expresidente Barack Obama acudió a la conferencia climática internacional COP26 en Glasgow, Escocia, este lunes pues el enviado del clima John Kerry sabía que el Gobierno de Biden necesitaba ayuda para convencer al mundo de que Estados Unidos hablaba en serio sobre combatir el cambio climático.

Pero así como Obama expresó su pesar por los "cuatro años de hostilidad activa hacia la ciencia climática" del expresidente Donald Trump y el negacionismo del clima que define al Partido Republicano moderno, también expresó una preocupación más profunda y amplia de que la política en todo el mundo no está cumpliendo con lo que hay que hacer para salvar el planeta.

"Reconozco que estamos viviendo un momento en el que la cooperación internacional se ha atrofiado, en parte por la pandemia, en parte por el aumento del nacionalismo y los impulsos tribales en todo el mundo, en parte por la falta de liderazgo de Estados Unidos durante cuatro años en una serie de cuestiones multilaterales", dijo Obama.

El discurso de Obama se produjo una semana después de la aparición del propio presidente Joe Biden en la conferencia, durante la cual se disculpó explícitamente por el abandono de Trump de los acuerdos climáticos de París. Y se produjo en medio de grandes dudas internacionales de que Biden, el Congreso o Estados Unidos se tomen realmente en serio el cambio climático, independientemente de lo que diga Obama.

Obama dijo que Estados Unidos está volviendo a comprometerse con el mundo en materia de clima, y trató de convencer al mundo de que Estados Unidos se ha mantenido en el camino, incluso durante los años de Trump, mientras persisten las preguntas en la conferencia sobre cómo Estados Unidos planea recuperar el tiempo perdido.

"Por supuesto, de vuelta en Estados Unidos, algunos de nuestros progresos se estancaron cuando mi sucesor decidió retirarse unilateralmente del Acuerdo de París en su primer año de mandato. No estaba muy contento con eso", dijo Obama.

Pero dijo que estos años perdidos no son razón para perder la fe en el poder de lo que la cooperación global puede lograr, o incluso en el compromiso de Estados Unidos con el clima. A pesar de Trump, dijo Obama, "el pueblo estadounidense cumplió con nuestro compromiso original bajo el Acuerdo de París".

"No solo eso, sino que el resto del mundo se mantuvo en el acuerdo. Y ahora, con el presidente Biden y su administración reincorporándose al acuerdo, el gobierno de Estados Unidos vuelve a estar comprometido y preparado para asumir un papel de liderazgo".

"El cinismo es el recurso de los cobardes"

El expresidente abogó por que el cambio climático sea el único asunto que trascienda la política. Y Obama dijo que tiene sus propias dudas de que esto sea posible, y que lo intenta combatir.

"Todavía no estamos ni de lejos donde tenemos que estar. Para empezar, a pesar del progreso que representó París, la mayoría de los países no han cumplido los planes de acción que se fijaron hace seis años", dijo.

"Como estoy seguro de que les ocurre a todos ustedes, hay momentos en los que me siento desanimado, en los que el futuro parece sombrío y dudo que la humanidad pueda ponerse de acuerdo antes de que sea demasiado tarde", dijo Obama. "Y las imágenes de la distopía empiezan a colarse en mis sueños. Y sin embargo, cada vez que siento ese desánimo, me recuerdo que el cinismo es el recurso de los cobardes. No podemos permitirnos la desesperanza".

La aparición de Obama en una conferencia internacional es un movimiento inusual para un expresidente, como lo es su crítica pública a su sucesor, lo más cerca que estuvo Obama de decir el nombre de Trump. También es inusual su crítica a los líderes extranjeros actuales, ya que señaló al presidente Xi Jinping de China y al presidente Vladimir Putin de Rusia por no acudir a la COP26. Obama calificó esa decisión de "especialmente desalentadora", y añadió que "sus planes nacionales reflejan lo que parece ser una peligrosa ausencia de urgencia, una voluntad de mantener el status quo, por parte de esos dos países".

El mensaje de Obama para los jóvenes

Dirigiéndose a los más jóvenes del público, Obama dijo que "tienen razón en estar frustrados".

"Durante la mayor parte de sus vidas, han sido bombardeados con advertencias sobre cómo será el futuro si no abordamos el cambio climático", dijo Obama. "Y han crecido viendo cómo muchos de los adultos que están en posición de hacer algo al respecto actúan como si el problema no existiera o se niegan a tomar las duras decisiones necesarias para abordarlo".

Retomando un tema que ha tocado repetidamente en la campaña electoral en su país, Obama pidió a los jóvenes que no abandonen la política.

"Voten como si su vida dependiera de ello", dijo, ya que "el hecho frío y duro es que no tendremos planes más ambiciosos contra el cambio climático a menos que los gobiernos los apoyen".

Pero advirtió que los jóvenes deben replantearse su enfoque. Obama señaló que, ante todo, los jóvenes tienen que "votar el tema", y retomó otro tema que ya había expresado antes: que la juventud de hoy confunde el activismo en línea con el hecho de marcar la diferencia.

"Las protestas son necesarias para concientizar. Las campañas de hashtags pueden difundir la información. Pero para construir las coaliciones de base amplia necesarias para una acción audaz, tenemos que persuadir a las personas que actualmente no están de acuerdo o son indiferentes a la cuestión", dijo Obama. "Tenemos que escuchar un poco más. No podemos limitarnos a gritarles o a tuitearles, no basta con incomodarles bloqueando el tráfico con protestas. Vamos a tener que escuchar las objeciones y las reticencias de la gente de a pie que considera que sus países avanzan demasiado rápido en materia de cambio climático. Tenemos que entender sus realidades y trabajar con ellos para que una acción seria sobre el cambio climático no les afecte negativamente".

Obama insistió en que los gobiernos locales y muchas empresas privadas siguen comprometidos con el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, a pesar de la retirada del gobierno federal por parte de Trump. Deberían creer en el compromiso de Biden ahora, añadió, y dijo que tiene fe en que un plan más amplio de “Build Back Better”, con medidas climáticas más extensas, se apruebe pronto en el Congreso, a pesar de los retrasos en Washington de la semana pasada, que llevaron a votar solo uno de los proyectos de ley de infraestructuras.

No obstante, Obama elogió los "progresos significativos" realizados por los líderes mundiales a través de los acuerdos alcanzados la semana pasada en Escocia, como los relacionados con la lucha contra las emisiones de metano y la deforestación, así como los firmados por dos docenas de países, entre los que no se encuentra Estados Unidos, para poner fin a las subvenciones públicas a los combustibles fósiles y comprometerse a acabar por completo con el uso del carbón.

Durante su estancia en Escocia, Obama también se reunirá con varios grupos de líderes climáticos, así como con líderes empresariales y filantrópicos, y con cargos electos locales. Fue presentado por una dirigente de la Fundación Obama que es representante de las Islas Marianas del Norte, y pasará tiempo con varios otros durante el viaje.

Obama había defendido el tratamiento de las cuestiones medioambientales durante su mandato, pero Trump, negacionista de la crisis climática desde hace tiempo, intentó eliminar muchas de las barreras políticas establecidas por la administración de Obama para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde que asumió el cargo, Biden ha revertido muchas de estas acciones de la administración Trump y ha hecho promesas ambiciosas para abordar la crisis climática.

Cabe destacar que la cumbre del clima se celebra cinco años después de la entrada en vigor del Acuerdo de París. En 2015, tras la COP21, más de 190 países se adhirieron al acuerdo de entonces para limitar el aumento de las temperaturas globales muy por debajo de los 2 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales, pero preferiblemente a 1,5 grados.

Biden se reincorporó al Acuerdo de París después de que Trump retirara a Estados Unidos, y pidió disculpas a sus colegas líderes mundiales en unas declaraciones realizadas el primer día de la COP26.

"Supongo que no debería disculparme, pero sí me disculpo por el hecho de que Estados Unidos —la pasada administración— se retiró de los Acuerdos de París", dijo el presidente la semana pasada en Glasgow.

-- Jeff Zeleny y Kate Sullivan de CNN contribuyeron con este reportaje. Angela Dewan reportó desde Glasgow.