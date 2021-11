Conoce qué vacunas te permitirán el ingreso a EE.UU. 0:42

(CNN Business) -- AstraZeneca obtuvo su primer beneficio de las ventas de su vacuna contra el covid-19.

La compañía vendió la inyección por valor de US$ 2.200 millones en los primeros nueve meses del año. En el trimestre que finalizó el 30 de septiembre, las ventas de la vacuna totalizaron US$ 1.050 millones, contribuyendo con un centavo a las ganancias por acción.

Al anunciar sus ganancias este viernes, la compañía farmacéutica más grande del Reino Unido dijo que esperaba ver ganancias modestas de la vacuna en el último trimestre de este año, ya que brindó orientación sobre el impacto de las ventas de su vacuna contra el covid-19 por primera vez.

"La compañía ahora espera hacer una transición progresiva de la vacuna a una rentabilidad modesta a medida que se reciben nuevos pedidos", dijo.

Se esperaba que la mayoría de las ventas de vacunas entre octubre y diciembre de este año provinieran de los acuerdos de suministro existentes, dijo la compañía, y agregó que también esperaba algunos pedidos nuevos.

Un portavoz de la compañía confirmó que AstraZeneca continuaría cumpliendo los pedidos existentes a los países en desarrollo sin fines de lucro, como se comprometió anteriormente.

"Todavía estamos honrando mucho nuestro acuerdo existente con la [Universidad] de Oxford y continuaremos cumpliendo [esos] pedidos a precio de costo", dijo a CNN Business.

La compañía dijo que "la contribución limitada a las ganancias de la vacuna" en el cuarto trimestre compensaría los costos relacionados con un fármaco de combinación de anticuerpos de covid-19 que está probando.

Las ventas de su vacuna contra el covid-19 contribuyeron a un aumento en los ingresos totales de AstraZeneca durante los primeros nueve meses del año, que aumentaron en casi un tercio a US$ 25.400 millones.

Dijo que la compañía y los socios de sublicencias habían lanzado "más de 1.500 millones de dosis de vacunas al 30 de septiembre de 2021, para el suministro en más de 170 países".

La ganancia operativa general de AstraZeneca para el año hasta la fecha disminuyó un 63% con respecto al mismo período en 2020 a US$ 1.300 millones. Las ganancias antes de impuestos se desplomaron a US$ 371 millones desde US$ 2.750 millones el año anterior.

Según la compañía, suministrar la vacuna contra el covid-19 sin ganancias a AstraZeneca había contribuido a una caída en el margen de beneficio central de seis puntos porcentuales al 74,1%, junto con un aumento en los gastos generales y los costos de investigación.