(CNN) -- Una nueva mirada a los posibles orígenes de la pandemia de covid-19 apunta directamente al mercado de pescados y mariscos de Huanan, en la ciudad china de Wuhan, según afirmó este jueves un científico que ha estudiado la pandemia desde el principio.

El investigador Michael Worobey, de la Universidad de Arizona, elaboró una minuciosa cronología de todos los casos conocidos de SARS-Cov-2 antes de que se supiera que estaba empezando una pandemia.

Worobey descubrió que muchos de ellos se produjeron en personas que vivían o trabajaban cerca del mercado, la fuente original sospechosa de la pandemia, aunque no tuvieran vínculos directos con el mercado.

Pero a medida que los funcionarios del Gobierno de China trataron de desviar la culpa, y que la administración de Trump y, más tarde, los funcionarios de inteligencia de la administración de Biden, señalaron la posibilidad de un laboratorio de investigación de virología en Wuhan, el panorama se ha vuelto confuso.

Worobey, especializado en rastrear la evolución genética de los virus, encontró pruebas considerables de que el virus surgió en un animal, y no empezó a circular hasta finales de 2019. Ha publicado múltiples estudios sobre los probables orígenes del virus. Pero dijo que quería cotejar sus propias teorías con las pruebas reales de lo que se sabía sobre personas reales con infecciones documentadas.

Así que se sumergió en los casos conocidos. Dice que lo que encontró refuerza la teoría de que el virus se originó en animales vendidos en el mercado, de forma muy parecida al primer brote de SARS en 2002-2004, que infectó a 8.000 personas antes de ser detenido.

Un caso destacó especialmente: el de un contador, de 41 años, que supuestamente se enfermó el 8 de diciembre de 2019 y que no tenía ninguna relación con el mercado. El caso se ha citado como prueba de que la pandemia no pudo comenzar ahí. Worobey encontró registros que mostraban que el hombre no enfermó por covid-19 hasta más tarde en diciembre y que su problema del 8 de diciembre estaba relacionado con sus dientes.

"Esto lo corroboran los registros hospitalarios y un artículo científico que informa que la fecha de inicio del covid-19 fue el 16 de diciembre y la fecha de hospitalización el 22 de diciembre", escribió Worobey en un comentario en la revista Science.

Eso convertiría a un vendedor de mariscos que trabajaba en el mercado y que enfermó el 11 de diciembre de 2019, en el caso más temprano documentado, dijo Worobey.

Otras investigaciones ayudaron a Worobey a elaborar un mapa de los casos más tempranos que los agrupa alrededor del mercado.

"Que tantos de los más de 100 casos de covid-19 identificados en diciembre, que no tenían un vínculo epidemiológico con el mercado de Huanan, sin embargo, vivían en su vecindad directa, es notable y proporciona evidencia convincente de que la transmisión comunitaria comenzó en el mercado", escribió.

"Gran flecha roja"

"Nos dice que hay una gran flecha roja que apunta al mercado de Huanan como el lugar más probable en el que comenzó la pandemia", dijo Worobey a CNN. "El virus no vino de alguna otra parte de Wuhan y luego llegó al mercado de Huanan. Las pruebas hablan con bastante fuerza de que el virus comenzó en el mercado y luego se filtró a los barrios que lo rodean".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó su propia investigación sobre los orígenes de la pandemia, y dijo que los animales eran el origen más probable de la misma. Pero la OMS también dijo que sus conclusiones no eran definitivas y pidió al Gobierno de China que proporcionara más información y acceso.

Esta información podría no salir nunca a la luz, dijo Worobey. El Gobierno de China limpió el mercado de Huanan de todos los animales y lo desinfectó cuando quedó claro que estaba relacionado con un brote de la enfermedad infecciosa, en enero de 2020, eliminando el riesgo de una mayor propagación, pero esto también destruyó pruebas cruciales.

"Yo no llamaría a esto una prueba concluyente, pero sí una prueba bastante fuerte", dijo Worobey.

La revista Science sometió la investigación de Worobey a un examen externo antes de publicarla. Y Peter Daszak, presidente de EcoHealth Alliance y uno de los investigadores de la OMS, dijo que cree que se sostiene.

"Me impresionó mucho el trabajo de investigación que ha realizado. Todo lo que dice sobre el caso del 8 de diciembre encaja con lo que experimentamos en Wuhan durante el viaje de la OMS: hubo un grupo de casos tempranos que llegaron a los hospitales a finales de diciembre y los médicos se remontaron a la presunta fecha de inicio", dijo Daszak a CNN por correo electrónico.

"Se equivocaron con esta persona porque probablemente visitó el hospital por otro motivo. Esto sitúa el primer caso conocido como un trabajador del mercado de Huanan, no el contador que vivía cerca de uno de los campus del laboratorio de Wuhan", añadió Daszak. "Esto se suma ahora a unas 10 pruebas científicas más que he visto desde el final de nuestro trabajo en la OMS, todas las cuales apuntan a un origen a través de las granjas y mercados de animales salvajes. Ninguna prueba es totalmente concluyente, pero cuando se exponen todas, la balanza se inclina hacia el origen ‘natural’".

Worobey se unió a un grupo de científicos que firmó una carta en Science en mayo diciendo que la teoría de que el coronavirus se filtró desde un laboratorio necesita una investigación exhaustiva.

"Yo firmé esa carta en Science sugiriendo que la filtración del laboratorio necesita ser investigada, lo cual sigo creyendo", le dijo Worobey a CNN. "Pero mientras tanto, hay muchas pruebas en contra y a favor del origen natural".