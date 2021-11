¿Te tirarías a esta piscina de 60 metros de profundidad? 1:14

(CNN) -- Dubái ha hecho que batir récords mundiales sea una forma de arte a lo largo de los años, y ahora el emirato tiene un récord más que añadir a su lista con la nueva piscina Aura Skypool.

La primera piscina infinita de 360 grados más alta del mundo acaba de inaugurarse en Palm Tower, un edificio hotelero y residencial del desarrollador Nakheel que ofrece unas vistas espectaculares del horizonte de Dubái.

Situada a 200 metros de altura, Aura Skypool abarca una piscina de 750 metros cuadrados en el piso 50 del nuevo hito, que también alberga el St. Regis Dubai, situado en Palm Jumeirah.

Vistas ininterrumpidas

Descrito como "una isla en el cielo", el espacio también cuenta con una sala llena de camastros VIP, así como con un bar que sirve cócteles y tapas.

Aquellos que deseen darse un chapuzón en la piscina de mosaicos azules pueden reservar una sesión matutina o al atardecer, mientras que los visitantes que dispongan de más tiempo tienen a su disposición entradas para todo el día.

Así es la suite de US$ 25.000/noche que acaba de abrir al público general 2:06

El precio de la entrada comienza en US$ 46 (170 AED) para las visitas matutinas y se eleva a US$ 163 (600 AED) para una experiencia VIP de un día entero en la "isla" con acceso a toda la zona de Aura.

publicidad

"Aura no se parece a ningún otro destino de los Emiratos Árabes Unidos ni del mundo", declaró el mes pasado Antonio González, CEO de Sunset Hospitality, la empresa responsable de la piscina infinita.

Rompiendo récords

"Con vistas de 360 grados de algunos de los lugares más emblemáticos del mundo, desde la Palm Jumeirah, construida por el hombre y que este año celebra 20 años desde su construcción, hasta el Burj Al Arab, el Burj Khalifa y Ain Dubai, todo en una sola vista, es un nuevo destino impresionante que seguirá mostrando lo mejor de Dubái".

El lanzamiento de Aura Skypool se produce meses después de la apertura de The View at The Palm, un mirador de 240 metros de altura que se encuentra en la planta 52 de la espectacular torre, mientras que el edificio también cuenta con el primer restaurante SushiSamba de Medio Oriente.

Mientras tanto, la piscina infinita más alta del mundo dentro de un edificio que se encuentra a 293,9 metros de altura en la planta 77 del Address Beach Resort en la Jumeirah Gate de Dubái, entró al Libro Guinness de los Récords a principios de este año.

A diferencia del Aura Skypool, la piscina solo está abierta a los huéspedes del hotel, mayores de 21 años. Sin embargo, los comensales que reserven una mesa en el restaurante de la azotea Zeta Seventy Seven, situado justo enfrente de la piscina, también pueden disfrutar de las vistas, además de contemplar la piscina.