(CNN) -- La idolatría a Kyle Rittenhouse alcanzó nuevas alturas este lunes por la noche cuando Tucker Carlson utilizó su programa de máxima audiencia en horario estelar de Fox News para prodigar aún más elogios al adolescente.

Antes de transmitir su entrevista con Rittenhouse, Carlson declaró: "Durante el curso de nuestra larga conversación, Kyle Rittenhouse nos pareció brillante, decente, sincero, obediente y trabajador". Carlson continuó diciendo que Rittenhouse es "exactamente el tipo de persona de las que le gustaría tener más en su país. No es especialmente político. Nunca quiso ser el símbolo de nada". Más adelante en el programa, Carlson describió a Rittenhouse como un "chico dulce”.

Nada de eso es particularmente sorprendente, considerando la manera en que Carlson ha cubierto el caso anteriormente. Pero muestra cómo el sector dominante de los medios de comunicación de derecha, liderado por Carlson, continúa trabajando para promover a Rittenhouse como un modelo a seguir para otros. Las personas como Carlson no solo están excusando el concepto general de justicia vigilante, sino que lo están fomentando activamente.

Hay algunas voces en los medios conservadores que han rechazado esta narrativa. En particular, la colega de Carlson en Fox News, Gillian Turner, quien señaló el lunes temprano que, si bien Rittenhouse fue absuelto "no es un héroe aquí". Como ella dijo, "No hay héroes, no hay ganadores. No hay vuelta victoriosa para Kyle ni para nadie más".

Pero el micrófono de Turner palidece en comparación con el de Carlson. Y es difícil ver la entrevista que Carlson realizó con Rittenhouse, en la que (como era de esperarse) atacó a los medios de comunicación y a otros, como algo más que una vuelta victoriosa…

"No creo que sea un derechista loco”

Una hora después de que saliera al aire la entrevista de Rittenhouse con posiblemente el teórico de la conspiración de derecha más prominente en el negocio, su abogado, Mark Richards, apareció en CNN y retrató a su cliente bajo una luz diferente. Chris Cuomo preguntó sobre Carlson, Fox News y si Rittenhouse está alineado con tales fuerzas en los medios de comunicación de derecha. Richards respondió: "No creo que lo sea... No creo que sea un derechista loco”.

Cuomo luego le preguntó a Richards sobre la idolatría de Rittenhouse: "¿Qué tipo de mensaje crees que envía esto?”, preguntó Cuomo, señalando cómo algunas tiendas de armas están promoviendo las ventas vinculadas al nombre de Rittenhouse y cómo un legislador republicano le ofreció una pasantía. "¿Es eso algo que Kyle respalda?”. Richards respondió: "No creo que sea algo que él respalde. Creo que envía un mensaje de que ciertas personas son idiotas..."