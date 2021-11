Declaran culpables a los tres hombres acusados de matar a Ahmaud Arbery 5:25

(CNN) -- Ahmaud Arbery fue la víctima. Pero durante semanas fue pintado como una bestia y un matón a juicio de los tres hombres blancos que lo mataron. Esta táctica no es nueva, sino el último ejemplo en una larga historia de casos judiciales que criminalizan y deshumanizan a las víctimas negras.

Emmett Till. Jordan Davis. Trayvon Martin. Botham Jean. George Floyd, todos ellos negros, todos víctimas, al igual que Ahmaud Arbery.

La familia de Arbery ahora puede tener una sensación de justicia después de que Gregory McMichael, Travis McMichael y William "Roddie" Bryan Jr. fueran condenados el miércoles, pero ese resultado es una rara excepción a la regla.

"No me gustaría ver a ningún papá mirar cómo linchan y le disparan a su hijo de esa manera. Así que todo es nuestro problema ... Sigamos luchando. Sigamos haciéndolo y haciendo de este un lugar mejor para todos los seres humanos. Todos los seres humanos", dijo Marcus Arbery Sr. después de la lectura del veredicto.

La raza y las tensiones raciales se manifestaron claramente dentro y fuera de la sala del tribunal de Georgia donde los tres hombres fueron juzgados, incluso cuando tanto la defensa como la fiscalía rehuyeron esas discusiones. En cambio, el jurado escuchó de la defensa una serie de silbidos de perros racistas.

Desde afirmaciones de que los pastores negros podrían asustar a los jurados hasta un comentario sobre las "uñas largas y sucias" de Arbery, la estrategia de la defensa estaba plagada de retórica que buscaba deshumanizar y devaluar a la comunidad negra.

"Lo que vi fue la defensa aprovechando los temores de los blancos", dijo Carol Anderson, historiadora y directora de estudios afroamericanos en la Universidad de Emory. "Las 'uñas de los pies largas y sucias': ese es un viejo motivo de la 'Bestia Negra'. Eso es lo que sale de Reconstruction y Jim Crow".

He aquí por qué el juicio desgarrador fue un ejemplo de libro de texto de la criminalización y deshumanización de las víctimas masculinas negras.

Abogado de la defensa dijo que Arbery, una víctima negra, tenía 'uñas largas y sucias'

Durante los alegatos finales, un abogado defensor de Gregory McMichael, uno de los hombres acusados del asesinato de Arbery, intentó presentar a Arbery como un "esclavo fugitivo", dijo Charles Coleman Jr., abogado de derechos civiles y exfiscal.

"Convertir a Ahmaud Arbery en una víctima después de las decisiones que él tomó no refleja la realidad de lo que llevó a Ahmaud Arbery a Satilla Shores con sus pantalones cortos de color caqui y sin calcetines para cubrir sus uñas largas y sucias", dijo la abogada Laura Hogue al jurado.

El comentario, que parecía estar basado en la autopsia de Arbery, provocó un grito ahogado audible de la gente en la sala del tribunal y provocó que la madre de Arbery se marchara.

"Independientemente del tipo de uñas de los pies que tuviera, del tamaño de las piernas que tuviera, ese seguía siendo mi hijo, y mi hijo en realidad estaba corriendo por su vida en esa descripción. Pensé que eso era simplemente grosero", dijo la madre de Arbery, Wanda Cooper-Jones, a John Berman de CNN en "AC 360" a principios de esta semana.

Para Cooper-Jones, la defensa estaba tratando de evitar el hecho de que "no tenía las pruebas adecuadas para obtener una condena".

Angie Maxwell, politóloga de la Universidad de Arkansas y coautora del libro de 2019 "La estrategia del largo sur: cómo la persecución de los votantes blancos en el sur cambió la política estadounidense", dijo que cree que la defensa estaba tratando de poner a Arbery "en una categoría (específica) de persona negra".

El comentario sobre las uñas de los pies intentó señalar a los miembros del jurado que Arbery era "una de esas personas negras que no es alguien a quien admirarías o respetarías", dijo Maxwell, alguien "en quien no puedes confiar y que no se preocupa de sí mismo".

Benjamin Crump, el abogado de derechos civiles que representó al padre de Arbery, dijo que Hogue usó "retórica de silbido de perro".

"Ella estaba diciendo que él es un hombre negro que da miedo, así que si dices que es un negro que da miedo y haces que el jurado crea eso, entonces quieres que se divorcien de lo que ven en ese video de un ser humano perseguido y linchado a plena luz del día", dijo Crump a CNN.

Esas tácticas fueron inquietantes para la familia y para muchos que asistieron al juicio no porque fueran novedosas, sino porque el país las había visto todas antes. Durante las épocas de la Reconstrucción y Jim Crow, los afroamericanos fueron representados como brutos, una caricatura que se repitió el año pasado en la descripción del expresidente Donald Trump de los manifestantes que cantaban "Black Lives Matter" como "gente muy mala" y "matones".

Abogados vincularon a Arbery con delitos y miedo

El miedo fue otro motivo racista utilizado por los abogados defensores, quienes destacaron las preocupaciones provocadas por una serie de delitos no denunciados en el vecindario.

Travis McMichael testificó que la noche del 11 de febrero de 2020, casi dos semanas antes del tiroteo de Arbery, vio a alguien "arrastrándose entre las sombras" en el vecindario.

Testificó que la persona, a quien luego describió a la policía como un hombre negro, "se subió la camisa" y fue a buscar su "bolsillo, en el área de la cintura". McMichael dijo que asumió que la persona estaba armada, por lo que saltó de nuevo a su vehículo y la persona corrió hacia la casa en construcción. Llamó a las autoridades, pero la policía nunca atrapó, habló ni vio a la persona que dijo haber visto esa noche, testificó.

Cuando se encontró con Arbery semanas después, McMichael temía por su vida y la de su padre, argumentó el abogado defensor Jason Sheffield en la corte.

Arbery estaba trotando y se detuvo junto a la casa desocupada, dijo su familia. Los fiscales mostraron al jurado videos de vigilancia de Arbery entrando al sitio, deambulando y saliendo sin incidentes.

Pero la defensa insistió en que, aunque no hubiera robado nada, Arbery estaba cometiendo un robo porque ingresó ilegalmente a la casa en construcción.

Anderson, el historiador, dijo que las personas de muchas razas y etnias ven las casas en construcción y su comportamiento se considera estándar o normal.

"Pero que una persona negra haga eso, de alguna manera eso es criminal. Entonces tienes la criminalización de la negritud atravesando esto", dijo Anderson.

El dueño de la propiedad, Larry English Jr., testificó en septiembre que varias personas además de Arbery ingresaron a la propiedad y que él nunca autorizó a los McMichaels a confrontar a nadie.

La decisión de los McMicheal de perseguir a Arbery se basó en la idea de que los negros son criminales, dijo Anderson.

"Esto era como la patrulla de esclavos que sentía que tenía derecho a interrogar a los negros, a vigilar los movimientos de los negros, a desafiar a los negros dondequiera que estuvieran", dijo Anderson.

Un jurado casi totalmente blanco

El jurado que encontró culpables a los McMichaels y Bryan consistió en 11 jurados blancos y un jurado negro, una conformación que alimentó la falta de confianza de la comunidad negra en el sistema de justicia penal al principio del juicio.

Los estudiosos y los expertos en derecho dijeron que la conformación racial era una reminiscencia de la era de Jim Crow y rápidamente hizo comparaciones con las secuelas de la muerte de Emmett Till.

"Aquí, unos 65 años después, hemos avanzado hasta el punto de tener potencialmente un jurado negro que se sentará en este jurado", dijo Daryl D. Jones, abogado de la Transformative Justice Coalition, refiriéndose al juicio de 1955 en el que los dos hombres arrestados en el asesinato de Till fueron absueltos por un jurado compuesto exclusivamente por blancos.

Durante la selección del jurado, los abogados defensores generaron críticas cuando expresaron su preocupación por la falta de hombres "Bubba".

"Parece que los hombres blancos nacidos en el sur, mayores de 40 años, sin títulos universitarios de cuatro años, a veces conocidos eufemísticamente como 'Bubba' o 'Joe Six Pack', parecen estar significativamente subrepresentados", dijo Gough, el abogado que representó a Bryan, a la corte en ese momento.

Otros casos son "inquietantemente similares" al de otras víctimas negras

Durante la última década, muchos hombres y niños negros desarmados han sido deshumanizados durante los procedimientos judiciales.

"Recuerden que asesinaron al personaje de Trayvon Martin después de que él fue asesinado, y ahora están haciendo exactamente lo mismo casi 10 años después con Ahmaud Arbery. Quiero decir, las similitudes son inquietantemente similares", dijo Crump, el abogado que representa a Arbery padre, horas antes de que se leyera el veredicto el miércoles.

Crump también llamó al caso "Trayvon Martin 2.0" en New Day de CNN.

Martin tenía 17 años cuando George Zimmerman lo mató a tiros en 2012. El tiroteo y la posterior absolución de Zimmerman en 2013 lanzaron el movimiento Black Lives Matter y recordaron a los estadounidenses que no vivían en una sociedad post-racial.

Después de la muerte de Martin, los manifestantes en todo el país usaron sudaderas con capucha en un guiño a la descripción del adolescente que hizo el tirador. Zimmerman le dijo a un operador del 911 que vio a una persona "sospechosa" con una "sudadera con capucha oscura" momentos antes de dispararle al adolescente en lo que dijo que era en defensa propia, según la policía. La familia y los seguidores de Martin dijeron que creen que la raza jugó un papel en el tiroteo.

Pero casi 10 años después de la muerte de Martin, los activistas de derechos civiles y manifestantes obtuvieron algo de consuelo con el veredicto del miércoles en el juicio por muerte de Arbery.

Hablando afuera de la sala del tribunal luego de las condenas de los tres acusados, el abogado de la familia Crump dijo: "Piense en cuánto tiempo él (Marcus Arbery Sr.) y Wanda han estado soportando todas las insinuaciones, todas las acusaciones, todos los asesinatos de personajes, piernas largas con las uñas de los pies sucias. Imagínense todo lo que pasaron".

Alta Spells de CNN, Angela Barajas, Theresa Waldrop y Amir Vera contribuyeron a este informe.