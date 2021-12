(CNN) -- La Universidad del Sur de California (USC) emitió una disculpa pública después de que se hiciera un 'cántico ofensivo' desde la sección de estudiantes de la USC durante el partido de fútbol del sábado por la noche contra la Universidad Brigham Young (BYU).

"El cántico ofensivo de nuestra sección de estudiantes dirigido a BYU durante el partido de fútbol de anoche no se alinea con nuestros valores", dijo el Departamento de Atletismo de la USC en un tuit el domingo. "Fue desagradable y nos disculpamos con el programa de BYU".

USC no pudo proporcionar detalles sobre por qué se emitió la disculpa o cuál era el canto.

"No escuché el cántico, pero sé que no refleja la familia Trojan que he llegado a conocer y amar", dijo el entrenador de línea defensiva de la USC, Vic So'oto, en un tuit.

So'oto, quien jugó en el equipo de fútbol americano de BYU durante cuatro años, se disculpó y etiquetó al entrenador en jefe de BYU, Kalani Sitake, y al director deportivo Tom Holmoe.

CNN se ha comunicado con BYU para obtener un comentario.