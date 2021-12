La empresa P&G retiró voluntariamente 17 productos del mercado debido al hallazgo de benceno, una sustancia química cancerígena.

(CNN) -- El benceno, una sustancia química conocida por ser cancerígena, está presente en más de la mitad de 108 lotes de aerosoles corporales antitranspirantes y desodorantes de 30 marcas diferentes, según una petición ciudadana presentada este mes ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).



El benceno no debe utilizarse en la fabricación de sustancias o productos farmacéuticos porque es un disolvente de clase uno con una "toxicidad inaceptable", según la FDA.

Sin embargo, la FDA permitió un uso "temporal" del benceno en desinfectantes líquidos para las manos durante la pandemia, fijando el límite máximo en 2 partes por millón.

La Agencia de Protección Medioambiental de EE.UU. estableció un límite mucho más bajo de 5 partes por billón (ppb) para la exposición al benceno en el agua potable. La agencia también ha fijado un "objetivo de 0 ppb para el benceno en el agua potable y en aguas como las de ríos y lagos, porque el benceno puede causar leucemia".

La semana pasada, "por precaución", el fabricante Procter & Gamble retiró voluntariamente de las estanterías 17 tipos diferentes de antitranspirantes Old Spice y Secret, según un comunicado de prensa.

Todavía no se han retirado otras marcas, como los lotes de Tag, Sure, Equate, Suave, Right Guard y Brut, que tenían niveles de benceno iguales o superiores a 2 partes por millón, dijo David Light, CEO y fundador de Valisure, el laboratorio independiente que realizó las pruebas y presentó la petición.

Otros lotes de antitranspirantes y desodorantes que, según Valisure, presentaban niveles de hasta 2 partes por millón, incluyen productos de Summer's Eve, Right Guard, Power Stick, Soft & Dri y Victoria's Secret. Hasta la fecha, CNN no ha podido comprobar que ninguno de estos productos, excepto Old Spice y Secret, haya sido retirado del mercado tras la solicitud de Valisure a principios de noviembre presentada a la FDA.

CNN se puso en contacto con todas estas empresas para obtener una respuesta. The Village Company, que fabrica Soft&Dri, no quiso hacer comentarios. Unilever, que fabrica Suave, dijo a CNN en un correo electrónico: "Unilever se toma muy en serio todos los problemas de seguridad, y estamos llevando a cabo una sólida investigación sobre las afirmaciones de la petición de Valisure sobre dos aerosoles antitranspirantes de Suave".

CNN no recibió respuesta del resto de las marcas antes de la publicación, pero el Consejo de Productos de Cuidado Personal (PCPC, por sus siglas en inglés), una asociación de la industria que habla en nombre de 600 empresas de productos de consumo, emitió esta declaración.

"El benceno no es un ingrediente añadido intencionadamente en los productos de aerosol corporal; sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA), así como los fabricantes de productos, son conscientes de que puede estar presente en los productos alimenticios y farmacéuticos en niveles muy bajos", escribió el PCPC.

"El PCPC y sus empresas miembros están firmemente comprometidos a garantizar que los consumidores tengan acceso a los cosméticos y productos de cuidado personal con ingredientes que han sido probados a fondo para la seguridad y siguen los requisitos de la ley", dijo la declaración. "Las empresas y los individuos tienen la responsabilidad legal de garantizar que sus productos e ingredientes son seguros para el uso previsto".

Detectan altos niveles de benceno

El benceno se crea mediante procesos naturales y artificiales. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), esta sustancia química, que puede engañar a las células del cuerpo para que no funcionen correctamente, también forma parte natural del petróleo crudo, la gasolina y el humo de los cigarrillos.

También se utiliza para fabricar diversos "plásticos, lubricantes, gomas, tintes, detergentes, medicamentos y pesticidas", según la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

La exposición puede ser peligrosa, ya que aumenta el "riesgo de desarrollar leucemia y otros trastornos sanguíneos", según el Instituto Nacional del Cáncer.

La exposición a altos niveles de benceno en el aire puede causar la muerte, y si "se derrama benceno en la piel, puede causar enrojecimiento y llagas", según la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades (ATSDR, por sus siglas en inglés). "El benceno en los ojos puede causar irritación general y daños en la córnea".

En su retirada del mercado, P&G dijo que no ha tenido informes de reacciones adversas, y añadió que "no se espera que la exposición diaria al benceno en los productos retirados a los niveles detectados en nuestras pruebas genere consecuencias adversas para la salud".

Sin embargo, las pruebas realizadas por Valisure encontraron niveles preocupantes de benceno en algunos lotes de productos de P&G. Los más contaminados, dos lotes de un antitranspirante Old Spice llamado Pure Sport (lotes 11671458SQ y 11671458SB; UPC 012044001912), contenían 17,7 y 17,4 partes por millón de benceno de media, dijo el CEO de Valisure, David Light.

"Eso es casi nueve veces el límite superior de 2 partes por millón que la FDA ha establecido para el uso de emergencia", dijo Light.

El aerosol Secret Powder Fresh, 24 HR (lotes 11721458SG y 11701458SH; UPC 037000711087) tenía una media de 16 partes por millón, según las pruebas.

"En el caso de los aerosoles, es posible que se utilicen todos los días, probablemente en un espacio cerrado, como un cuarto de baño", dijo Light.

La empresa probó el producto con los niveles más altos de benceno (Old Spice Pure Sport, con 17,7 ppm) en un cuarto de baño cerrado, rociando una vez bajo cada brazo como lo haría un consumidor. Al hacerlo, "se podría llevar el aire de todo el baño a 15 veces el límite de lo que la EPA ha dicho que es un mayor riesgo de leucemia", dijo Light.

¿Cómo se contamina el producto?

En las pruebas generales, los niveles de benceno variaban mucho de un lote a otro, incluso dentro de una misma marca, señaló Valisure, mientras que el análisis inicial de al menos una muestra de 49 lotes de sprays corporales de 19 marcas diferentes no mostraba nada de benceno.

En total, "24 lotes de productos de spray corporal de 8 marcas diferentes contenían entre 2,24 y 17,7 ppm de benceno; 14 lotes de 8 marcas contenían benceno detectable entre 0,20 y 1,89 ppm; y 21 lotes de 8 marcas contenían benceno detectable a < 0,1 ppm", dijo Valisure en un comunicado de prensa.

Según los expertos, ninguno de los productos contiene benceno como ingrediente, por lo que la única forma en que podría haberse introducido la sustancia química es a través de un error en el proceso de fabricación, o por la forma en que la sustancia química llega al organismo.

Valisure dijo que una posibilidad es que el benceno pueda provenir de ingredientes como el hidrofluorocarbono 152a, el butano, el isobutano, el propano y el alcohol utilizados para propulsar los aerosoles sobre la piel.

"Nuestra investigación demostró que las trazas de benceno procedían del propulsor que rocía el producto fuera de la lata", dijo Kate DiCarlo, directora sénior de Comunicaciones de la cartera de cuidado personal de P&G.

"Debido a la naturaleza altamente especializada de los productos en aerosol, utilizamos un socio de fabricación para estos productos", continuó Dicarlo. "Ese socio de fabricación identificó un problema con su suministro de propelente y está implementando medidas adicionales para abordar el problema identificado en la investigación”.

"Una vez finalizada la retirada, nos estamos preparando para enviar nuevos productos que cumplan con nuestros estándares de calidad para reabastecer los estantes".

Otros productos con benceno

¿Es evitar los propulsores de los productos en aerosol la respuesta para reducir el riesgo? Posiblemente, dicen los expertos. Sin embargo, Valisure también encontró niveles más altos de benceno en productos para uso corporal que no son aerosoles, incluyendo polvos y barras, dijo Light.

"Creo que hay buenas pruebas de que los propulsores son una fuente significativa de esta contaminación, pero también hay una variedad de fuentes potenciales en las materias primas utilizadas para crear los productos", dijo Light.

"Las impurezas pueden estar presentes en el entorno de fabricación debido al uso de determinados productos químicos, equipos o contenedores. Necesitamos más pruebas", dijo David Andrews, científico principal del Grupo de Trabajo Ambiental (EWG, por sus siglas en inglés), un grupo sin ánimo de lucro de defensa del medio ambiente y la salud del consumidor.

"Necesitamos análisis independientes como parte de la cadena de suministro global. Es muy importante detectar estos problemas antes de que lleguen a las estanterías", añadió Light.

También se ha encontrado benceno en otros productos de consumo. La FDA advirtió a los consumidores que no utilizaran ciertos desinfectantes de manos a principios de la pandemia debido a los altos niveles de este disolvente, y este verano Johnson & Johnson (J&J) retiró voluntariamente cuatro marcas de crema solar Neutrogena y una de Aveeno después de que el laboratorio de Valisure encontrara niveles alarmantes de benceno y presentara una petición a la FDA.

CVS Health y Coppertone también dejaron de vender voluntariamente varios productos de protección solar o para después de asolearse debido a hallazgos similares. Pero Light dijo que, hasta donde él sabe, otros protectores solares y cosméticos para después de asolearse, que también dieron positivo por la toxina, siguen en el mercado.

"No hay un nivel seguro de benceno que pueda existir en los productos de protección solar", dijo el Dr. Christopher Bunick, profesor asociado de dermatología en la Universidad de Yale, en un comunicado de prensa en ese momento. "Incluso el benceno a 0,1 ppm (partes por millón) en un protector solar podría exponer a las personas a cantidades excesivamente altas de nanogramos de benceno".

Sin embargo, la gran mayoría de los protectores solares analizados no contenían benceno, y los expertos subrayan la importancia del uso de protectores solares para proteger la piel del envejecimiento y los efectos cancerígenos del sol.

Los protectores solares analizados por Valisure eran solo una pequeña muestra de los más de 11.000 productos de protección solar registrados en el mercado.

En respuesta a la petición de Valisure sobre los protectores solares, la FDA dijo a CNN que "evalúa y valora la información proporcionada en las peticiones ciudadanas de este tipo y, por lo general, inicia un proceso de prueba y verificación independiente".