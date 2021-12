EE.UU. busca aplicar más vacunas por amenaza de ómicron 0:49

(CNN) -- Un hombre de 50 años intentó hacer pasar un brazo falso de silicona en una clínica de vacunación de covid-19 como propio, en un intento de obtener un certificado de vacuna sin vacunarse realmente.

El hombre fue atrapado por la enfermera cuando estaba a punto de administrar la vacuna en Biella, Piedmont. Filippa Bua le dijo a CNN que notó algo “anómalo” en el brazo del hombre de 50 años.

“El color de la piel era anómalo, mucho más claro en comparación con las manos o el rostro del paciente”, dijo.

Después de inspeccionar el área, se dio cuenta de que el brazo era falso, hecho de silicona.

“Primero sentí lástima por el hombre, pensé que tenía una prótesis y me pregunté si de alguna manera lo había obligado a darme el brazo equivocado”, dice Bua. “¡Pero luego admitió que estaba usando el brazo falso a propósito para evitar recibir la vacuna!”.

“Al principio me sorprendió, luego me enojé, me sentí ofendida profesionalmente, él no mostró respeto por nuestra inteligencia y nuestra profesión”, dijo Bua, quien ha sido enfermera desde 1987 y ha administrado miles de vacunas. "Nunca esperaría algo así en mi vida".

El gobierno regional de Piamonte condenó el intento del hombre de engañar a la enfermera.

“El caso podría calificarse de 'ridículo', salvo que estamos hablando de un gesto de enorme gravedad, inaceptable por el sacrificio que está pagando toda la comunidad por la pandemia”, se lee en un comunicado conjunto del presidente de la región de Piamonte y consejero de salud.

En un mensaje de video, el presidente del gobierno regional de Piamonte, Alberto Cirio, fue más allá y dijo que el incidente fue "una ofensa para el sistema de salud de la región, que se encuentra entre los primeros en Italia por la capacidad de vacunación y de administrar las dosis de refuerzo".

El 30 de noviembre, Cirio tuiteó el mapa del ECDC, el centro europeo para la prevención y el control de enfermedades, en el que Piamonte aparece entre las pocas áreas de Europa marcadas en verde, lo que significa que el contagio está por debajo del 1%.