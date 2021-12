Bentiu, Sudán del Sur (CNN) -- Muchas de las principales carreteras que atraviesan el estado Unidad están ahora completamente sumergidas, pero el tráfico se mantiene. No hay automóviles, solo gente, algunos de los cuales nadan, otros vadean, abriéndose camino a través de la pesada agua cargada de sedimentos. Los más afortunados se deslizan en canoas con su ganado y las posesiones que han podido salvar de las inundaciones.



En este tránsito, entre las ciudades de Bentiu y Ding Ding, hay un grupo de mujeres que empujan para desalojar su balsa improvisada que se ha quedado atascada en el lodo, con el peso de seis niños. Los hombres de la familia volvieron al norte para mantener a salvo su ganado, y las mujeres se quedaron empujando durante cuatro días con la esperanza de llegar a tierras más altas. Por el camino, se les acabó la comida, dice una de las mujeres, llamada Nereka. Su bebé de 5 meses llora mientras ella habla.

"Por supuesto, estoy preocupada por mis hijos", dijo. "Por eso seguimos moviéndonos".

Asolada por años de conflicto, apenas ha habido tiempo de paz en la nación más nueva del mundo para empezar a construir. Apenas 200 kilómetros de sus carreteras están pavimentados. Ahora, Sudán del Sur está lidiando con inundaciones bíblicas que comenzaron ya en junio y que se agravaron por la crisis climática, en cuya creación tuvo poco que ver.

Este diluvio, que es el peor de los últimos 60 años según la ONU, se ha tragado no solo las propias carreteras que la gente necesita para escapar, sino también sus granjas, casas y mercados.

Desde hace años, Sudán del Sur experimenta temporadas de lluvias más húmedas de lo normal, mientras que sus temporadas secas son cada vez más secas. La temporada de lluvias ha terminado, pero el agua acumulada durante meses aún no se ha retirado.

publicidad

Sudán del Sur es uno de los muchos lugares del mundo que luchan contra este doble problema de la sequía seguida de lluvias extremas, que juntas crean las condiciones óptimas para las inundaciones devastadoras.

Más de 850.000 personas se han visto afectadas por las inundaciones, según informó a CNN la agencia de la ONU que coordina las labores de auxilio en el país, y unas 35.000 de ellas han sido desplazadas.

Pueblos remotos como Ding Ding están ahora en gran parte abandonados. Los tradicionales tejados de paja de muchas casas de la zona sobresalen por encima del agua, pero sus muros siguen sumergidos.

Algunas personas que buscan comida aquí han recurrido a comer los lirios que han empezado a brotar en la superficie del agua de la inundación, mientras un ecosistema completamente nuevo empieza a formarse en este paisaje que ha cambiado radicalmente.

Es un panorama sombrío para un país que solo tiene 10 años. Tras independizarse de Sudán, en 2011, apenas dos años y medio después, Sudán del Sur se sumió en una brutal guerra civil que no terminó hasta el año pasado. La violencia mortal e intercomunitaria sigue siendo habitual, ya que la gente se pelea por unas tierras de pastoreo cada vez más escasas.

Compitiendo por recursos

Sudán del Sur no es ajeno a las inundaciones estacionales, pero los funcionarios del estado de Unidad dicen que no han visto nada de esta magnitud desde principios de la década de 1960. El 90% de las tierras del estado se han visto afectadas por las inundaciones, y quedan apenas cinco meses para la próxima temporada de lluvias. Los funcionarios de Bentiu dicen que les preocupa que la situación no haga más que empeorar.

"Nos han dicho que el agua que hay detrás no se va a ir ahora, no va a retroceder ni a secarse. Va a tardar un tiempo porque es agua profunda", dijo el ministro Lam Tungwar Kueigwong, ministro de Tierras, Vivienda y Servicios Públicos del estado.

Los científicos son ahora capaces de calcular en qué medida la crisis climática puede haber influido en la mayoría de los fenómenos meteorológicos extremos. Pero en esta parte del mundo, es notoriamente difícil medir con certeza porque, para empezar, tiene enormes variaciones en su clima natural.

Es especialmente difícil hacer proyecciones sobre la sequía, pero lo que los científicos saben es que cuanto más se caliente la Tierra, el Cuerno de África y sus países circundantes experimentarán más precipitaciones extremas, haciéndolo más susceptible a las inundaciones.

Esto se debe en gran medida a que una atmósfera más cálida puede retener más humedad, lo que provoca más lluvias.

El mundo ya es 1,2°C más cálido que antes de empezar a industrializarse, y África en general está experimentando un aumento de la temperatura superior a la media mundial.

Para los que se ocupan de este problema en Sudán del Sur, la crisis climática ya está claramente aquí y ofrece al resto del mundo una visión de las complicaciones que podría traer.

"Estamos sintiendo el cambio climático. Lo estamos sintiendo", dijo John Payai Manyok, director adjunto de Cambio Climático del país. "Estamos sintiendo las sequías, estamos sintiendo las inundaciones. Y esto se está convirtiendo en una crisis. Está conduciendo a la inseguridad alimentaria, está conduciendo a más conflictos dentro de la zona porque la gente está compitiendo por los pocos recursos que están disponibles".

Aunque las sequías y las inundaciones puedan parecer polos opuestos, tienen más relación de la que resulta evidente.

"Después de un largo periodo de sequía, el suelo puede estar endurecido y muy seco, por lo que habrá más escorrentía, lo que agravará el riesgo de inundaciones", explica Caroline Wainwright, climatóloga de la Universidad de Reading, que estudia la región de África Oriental.

"Y todo esto ayuda potencialmente a que las tormentas sean más grandes y las lluvias más intensas. Eso es algo que podríamos esperar ver más: períodos de sequía y estas tormentas realmente intensas".

La cuestión ahora no es solo cómo limpiar el desorden, sino cómo adaptarse para soportar mejor estos desastres meteorológicos extremos.

Al igual que muchas naciones que sufren los peores impactos de la crisis climática, Sudán del Sur representa el 0,004% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Estados Unidos, en cambio, representa más del 15%. Pero gran parte del sufrimiento aquí se debe a la falta de herramientas y sistemas para evitar que un fenómeno meteorológico extremo se convierta en un desastre humanitario.

Sin embargo, el mundo industrializado, que ha desempeñado el mayor papel en la crisis climática, sigue sin cumplir con los US$ 100.000 millones anuales que prometió al mundo en desarrollo para ayudarle a reducir las emisiones y adaptarse a los enormes cambios. Un informe de la ONU, publicado el mes pasado, reveló que los costos de adaptación en el mundo en desarrollo son ya entre cinco y diez veces superiores a la financiación actual. Para mediados de siglo, se espera que alcancen los US$ 500.000 millones.

Mientras sus países vecinos avanzan en la construcción de presas y diques más permanentes, Sudán del Sur no se ha adaptado y sigue a merced de sus ríos, dijo Manyok. La actividad humana también está empeorando la salud de los ríos y su capacidad para retener el agua durante las fuertes lluvias.

Manyok dijo que el país necesita adaptarse desesperadamente.

"Debemos introducir tecnologías respetuosas con el agua y eficientes, y a lo largo del Nilo debemos construir presas y eliminar la sedimentación", dijo Manyok.

La sedimentación suele estar causada por los sedimentos o la erosión del suelo, y puede acumularse en los ríos y bloquear el flujo natural del agua, agravando las inundaciones.

Una escuela destruida

Varias zonas de Rubkona, una ciudad comercial próxima a Bentiu, la capital del estado de Unidad, han sido abandonadas. Los mercados y las casas de esta localidad parecen fantasmas, sumergidos bajo el agua que sigue subiendo a un ritmo lento y tortuoso.

Cerca de allí, los ingenieros pakistaníes de la misión de la ONU están utilizando las pocas máquinas pesadas disponibles para reparar y reforzar un dique de barro construido a toda prisa que ha mantenido el aeropuerto y un campamento de casi 120.000 desplazados en suelo seco. Los funcionarios de la ONU dicen que una ruptura aquí sería catastrófica.

La batalla es constante, ya que cada día el agua sigue subiendo por el muro del dique. Se filtra por la carretera de arcilla roja hacia la pista de aterrizaje y las puertas del campamento.

La gran mayoría de los desplazados internos llegaron hace años, huyendo de la brutal guerra civil de Sudán del Sur. Ahora comparten espacio y recursos cada vez más limitados con los recién llegados.

El hospital de Médicos Sin Fronteras, que se encuentra en el interior del campamento, está desbordado de pacientes. El personal está tratando un aumento masivo del número de bebés desnutridos desde que comenzaron las inundaciones.

"Hemos tenido 130 casos en el último mes. Antes, podíamos tener entre 30 y 40 en un mes", dijo el director general, Kie John Kuol.

De vuelta en Ding Ding, la escuela del pueblo, que fue reconstruida en 2017 después de que se quemara durante la guerra civil, también está parcialmente sumergida en el agua: el progreso está de nuevo suspendido. Según Unicef, las inundaciones han destruido, cerrado o impedido el acceso a más de 500 escuelas en Sudán del Sur.

Mientras el profesor Kuol Gany recorre su aula, el agua le llega a las rodillas. Detrás de él hay una pizarra garabateada con ecuaciones y definiciones de palabras en inglés.

"Socorro es la ayuda que se presta a la gente durante una catástrofe", reza una de las definiciones.

Gany solo llevaba unos pocos años enseñando en este nuevo edificio antes de que llegaran las inundaciones. Le preocupa tener que abandonarlo, e incluso su ciudad, para siempre.

"El agua sigue aumentando", dice. "Hay enfermedades y hay mordeduras de serpiente. Y nosotros también estamos bebiendo esta agua".

James Ling, residente de Ding Ding, dijo que regresó brevemente para ver qué podía salvar de su casa de ocho años. Vadeó el agua para llegar a su casa, pero no encontró nada, salvo los dibujos de sus hijos en las paredes.

"Desde que estalló el conflicto, nunca hemos descansado", dijo. "Hemos estado corriendo constantemente, desplazados. Nuestros hijos no han tenido alivio de los peligros".