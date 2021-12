¿Es necesaria una vacuna específica para combatir la variante ómicron? 2:07

(CNN) -- Cuando estamos entrando en la temporada de fiestas de fin de año, la nueva variante ómicron se ha extendido rápidamente por Sudáfrica y ahora ha llegado a numerosos lugares de Estados Unidos. Los datos preliminares indican que las vacunas pueden no ser tan protectoras contra esta nueva variante de coronavirus como lo fueron contra variantes anteriores, aunque una dosis de refuerzo parece aumentar la protección.

¿Debería toda esta información cambiar nuestra forma de pensar sobre las fiestas navideñas de diciembre? ¿Qué factores debemos considerar al decidir si asistir? Si estás organizando un evento, ¿cómo puedes ayudar a reducir el riesgo de propagación de covid-19?

Hablé de esto con nuestra experta, la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de emergencias y profesora de Políticas y Gestión de la Salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de un nuevo libro, "Lifelines: A Doctor's Journey in the Fight for Public Health".

CNN: ¿Debería la gente cambiar sus planes de reuniones navideñas debido a ómicron?

Dra. Leana Wen: No por el momento, no, al menos en Estados Unidos. Eso es porque la variante estadounidense dominante, con mucho, sigue siendo la variante delta. Ómicron se ha extendido rápidamente en Sudáfrica, pero todavía no ha superado a delta aquí; aunque es posible que esto ocurra en las próximas semanas y meses.

No estoy diciendo que la gente deba dejar de lado la precaución en torno al covid-19, solo que la decisión debe estar impulsada por lo que nos preocupa en este momento, que es principalmente la variante delta. Y hay mucho de qué preocuparse allí. Las infecciones van en aumento, al igual que las hospitalizaciones y las muertes. Las personas que asisten a las reuniones navideñas ciertamente deben ser conscientes del riesgo de propagación del covid-19 cuando están cerca de otras personas, en ambientes cerrados.

CNN: ¿Qué deberían considerar las personas al decidir si asistir a una fiesta navideña?

Wen: La gente debería considerar tres factores. Primero, ¿cuál es su circunstancia médica y las circunstancias de las personas en su hogar? Si todos en su hogar están completamente vacunados y con el refuerzo, esa es una situación muy diferente a si nadie recibe un refuerzo y algunos miembros de la familia, como los niños más pequeños, no están vacunados o solo han recibido una dosis.

En segundo lugar, ¿qué precauciones se están tomando en la fiesta? Me sentiría mucho más cómoda si todos tuvieran que vacunarse, y lo ideal sería que también recibieran un refuerzo, y si se solicitara un comprobante de vacunación en la puerta. ¿Es el evento en lugares cerrados o al aire libre? Si es completamente en interiores, ¿se requerirán pruebas? Las pruebas en casa el mismo día para todos los asistentes agregarán un nivel adicional de tranquilidad.

Una advertencia importante a tener en cuenta es que los eventos que sirven comida y bebida pueden decir que requieren el uso de mascarillas, pero a menos que planees mantener tu mascarilla puesta todo el tiempo, independientemente de lo que estén haciendo los demás, debes tratar esto como si el evento no requiriera mascarillas. Eso significa que esto se consideraría de alto riesgo a menos que algunas de estas otras medidas, como la vacunación y las pruebas requeridas, también estén allí.

En tercer lugar, ¿cuál es el valor del evento para ti? Puede haber un evento de mayor riesgo al que decidas asistir no por tu seguridad, sino porque es muy importante para ti. La boda de un amigo cercano, un servicio conmemorativo, una reunión familiar. Estos pueden ser tan valiosos para ti que estés dispuesto a asumir el riesgo.

Sin embargo, recuerda que el riesgo es aditivo. Asistir a un evento de mayor riesgo no significa que debas ir a otros. Si decides que algunos eventos de mayor riesgo, como bodas y funerales, son realmente importantes para ti, deberías considerar omitir otros (la fiesta de Navidad de la oficina o la reunión de Año Nuevo de un amigo) porque estos eventos no son tan cruciales como otros.

CNN: ¿Qué pasa si no sabes qué precauciones habrá?

Wen: Pregúntale al organizador. Dependiendo de tu relación, incluso puedes sugerir formas de hacer que el evento sea más seguro desde la perspectiva del covid-19. Por ejemplo, si hace buen tiempo, quizás algunas partes de la reunión se puedan realizar al aire libre. Quizás el anfitrión esté dispuesto a considerar el requerimiento de vacunación o las pruebas según tu sugerencia.

CNN: Si eres el anfitrión de una fiesta, ¿qué pasos adicionales puedes tomar para reducir el riesgo para los invitados ante la variante ómicron?

Wen: Una vez más, recomendaría encarecidamente el requerimiento de vacunación y el refuerzo con verificación. Para eventos en interiores sin uso de mascarilla, también recomiendo las pruebas el mismo día.

También recomendaría una comunicación temprana, clara y constante. Informa a tus invitados con suficiente antelación para que tengan tiempo de recibir sus dosis de refuerzo o realizar pruebas caseras rápidas. Algunos invitados pueden ser reacios a preguntarte, pero se sentirán muy aliviados al saber que has tomado en cuenta tantas medidas de seguridad. Algunos también pueden estar preocupados por la nueva variante. Continuar comunicándose regularmente será importante antes del evento.

CNN: ¿Qué pasa si pides que estén vacunados, pero sabes que algunas personas que planean venir no están vacunadas o no están dispuestas a compartir su estado de vacunación?

Wen: Creo que tienes tres opciones. Primero, puedes intentar cambiar la configuración para que sea más seguro acomodar a estas personas no vacunadas. Hay partes del país donde un evento al aire libre aún podría ser factible.

En segundo lugar, aún puedes realizar el evento, pero informar a los demás invitados que no es necesario vacunarse. Creo que tienes la obligación de decirles a los invitados que algunos de los asistentes pueden no estar vacunados. Eso permite a las personas tomar la decisión de no asistir si lo desean.

¿Es riesgoso invitar a casa a no vacunados para las fiestas? 1:22

En tercer lugar, podrías seguir requiriendo vacunación, lo que significa que algunas personas no vacunadas no podrán participar. Si eliges hacer esto depende, en parte, de cuántos otros no vendrían si no fuera necesaria la vacunación.

CNN: ¿Qué pasa si decides ir a un evento, pero resulta que no se siguen los protocolos de seguridad como se prometió?

Wen: Tienes al menos cuatro opciones. Primero, podrías hablar con el anfitrión. Si las tarjetas de vacunación no se revisan en la puerta, pero es una reunión pequeña y el anfitrión confía en que todos están vacunados, eso podría brindarte la tranquilidad que necesitas. Si pensaste que el evento era al aire libre pero en realidad es en una carpa cerrada, tal vez el anfitrión podría abrir uno o más de los lados para mejorar la ventilación.

En segundo lugar, podrías protegerte lo mejor que puedas. Digamos que pensaste que se trataba de un evento solo para vacunas, pero resultó no serlo. Incluso si otros no usan mascarillas, puedes usar una máscara de alta calidad.

En tercer lugar, puedes decidir que estás de acuerdo con el nivel más bajo de precauciones. Si optas por esta ruta, asegúrate de tener un cuidado especial antes de visitar a familiares vulnerables: espera unos días después del evento y luego haz la prueba antes de ir a ver a un familiar mayoren un hogar de ancianos, por ejemplo.

Luego, en cuarto lugar, por supuesto, siempre puedes decidir irte. Se trata de tu salud física y también de tu bienestar emocional y mental. En algunas circunstancias, puede ser aconsejable abandonar un evento que de otro modo te dejaría estresado y preocupado.

CNN: ¿Tienes algún otro consejo?

Wen: Sé flexible. Verifica las tasas de infección por covid-19 en tu área, tal como lo harías con un pronóstico del tiempo. Vigila ómicron y, lo que es más importante, delta. Prepárate para modificar planes, aunque todavía no cancelaría debido a la nueva variante.