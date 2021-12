'Volamos por el aire': familia de Kentucky sobrevive a un tornado 3:38

(CNN) -- La destrucción fue instantánea. Muchas casas y negocios fueron arrojados al aire después de una ola de tornados en ocho estados de EE.UU., pero los que sobrevivieron, muchos de los cuales se quedaron solo con la ropa que llevaban puesta, ahora enfrentan un camino abrumador hacia la recuperación.

Aproximadamente el 75% de una ciudad, Dawson Springs, en el oeste de Kentucky, fue arrasada por un tornado, dijo el alcalde Chris Smiley. Aproximadamente un tercio de la población de 2.500 habitantes de la ciudad vive por debajo del umbral de la pobreza y muchos no tienen seguro.

Aquellos cuyas casas todavía están en pie probablemente no tendrán electricidad hasta por un mes, dijo Nick Bailey, director de manejo de emergencias en el condado.

"En este momento, nuestros espíritus están destrozados, pero volveremos", dijo el forense del condado de Hopkins Dennis Mayfield, quien informó el domingo una cifra de 13 muertos solo en Dawson Springs.

En general, al menos 88 personas murieron en las violentas tormentas que azotaron partes del medio oeste y el sur del país desde el viernes hasta el sábado, incluidas al menos 74 en Kentucky, según el gobernador Andy Beshear. En total, se informaron al menos 50 tornados en ocho estados.

"Cuando golpeó este tornado, no solo se llevó un techo, que es lo que hemos visto en el pasado", dijo Beshear. "Explotó toda la casa. Gente, animales, el resto, simplemente desapareció".

El daño no fue solo en los edificios. El director de Manejo de Emergencias de Kentucky, Michael Dossett, le dijo a Wolf Blitzer de CNN que varias torres de transmisión grandes fueron destruidas y que llevará semanas o meses reemplazarlas.

La destrucción fue indiscriminada. El impacto a largo plazo es difícil de medir.

"Algunas personas, no sé si alguna vez se recuperarán por completo, y ciertamente no emocional o psicológicamente", dijo la senadora estatal de Kentucky, Whitney Westerfield. "Las casas y los edificios se pueden reconstruir, pero este es el tipo de cosas que duran con la comunidad y la familia durante mucho tiempo", dijo a CNN el lunes.

'Volamos por el aire'

"No estoy bien", dijo Breeana Glisson, una madre de Dawson Springs que abrazó a sus dos hijos pequeños cuando su casa fue destrozada por el viento. "Como, un minuto estoy sentada aquí y estoy sonriendo y un minuto estoy llorando", dijo Glisson a CNN.

El brazo de Glisson estaba roto, tenía la cabeza herida y la cara magullada. Su casa fue destruida. Pero ella está viva y sus hijos milagrosamente resultaron ilesos.

"Es una locura. No puedo creer que mis hijos y yo estemos bien", le dijo Glisson a Ed Lavandera de CNN, de pie en medio de los escombros de concreto y madera de su vecindario completamente devastado. "No puedo creer que mis hijos no tengan huesos rotos. Es una locura".

Glisson dijo que ella y sus hijos son "extremadamente afortunados de estar vivos porque volamos por el aire. Y ... nuestros vecinos fallecieron junto a nosotros".

Esas vecinas eran las hermanas Marsha Hall, de 72 años, y Carole Grisham, de 80. Se refugiaron en un pasillo durante el tornado, pero fueron encontradas muertas casi 12 horas después entre los escombros a varias casas de distancia.

"Todo el mundo pensaba lo mejor de ellas", dijo Jason Cummins, el hijo de Hall, con lágrimas en los ojos. "Eran las personas más dulces y agradables que siempre pensaban en los demás antes que en ellas mismas".

"Mis hijos las amaban", dijo Glisson sobre las hermanas. "Hablamos con ellas todos los días".

Por ahora, Glisson, sus hijos y su madre viven en una habitación de hotel con algunas prendas de ropa, mantas y comida donadas. Pero no saben adónde irán después.

La Cruz Roja ha abierto refugios para aquellos que perdieron sus hogares y se abrieron varios parques estatales de Kentucky para dar albergue a las familias.

El Fondo de Ayuda para Tornados del Team Western Kentucky también está recaudando fondos para ayudar con la recuperación. Se donaron más de US$ 4 millones en solo dos días, dijo Beshear.

Pero se necesita más ayuda, dijo Westerfield.

"Todavía necesitamos donaciones de sangre y aún podríamos usar donaciones" para el Fondo de Ayuda para Tornados del Equipo Western Kentucky, dijo Westerfield. "Te animo, (si) tienes espacio libre esta Navidad, dáselo al oeste de Kentucky".

La primera dama de Kentucky, Britainy Beshear, anunció una colecta de juguetes para niños en el estado. "Lo han perdido todo, incluidos sus hogares y tal vez incluso a alguien a quien aman", dijo. "Con su ayuda, podemos hacer que esta temporada sea un poco más fácil para aquellos que están sufriendo donando un juguete, libro o tarjeta de regalo para llevarles a casa algo de esperanza y alegría durante las fiestas".

'Me coloqué sobre mi familia para protegerlos'

En Mayfield, a unos 115 kilómetros al suroeste de Dawson Springs, el reverendo Wes Fowler de la Primera Iglesia Bautista dijo que él y su familia fueron a la iglesia cuando se enteraron de que el clima se estaba poniendo mal porque pensaban que era el lugar más seguro.

La familia se refugió en un túnel que conecta dos de los edificios de la iglesia.

"Las baldosas del techo comenzaron a temblar y moverse, el polvo comenzó a llenar la habitación y los escombros comenzaron a llenarse. Y nos pusimos contra la pared", le dijo Fowler a Anderson Cooper de CNN. "Me coloqué sobre mi familia para protegerlos con suerte".

Fowler dijo que él y su esposa trataron de consolar a sus hijos durante lo peor, pero "fue un momento muy difícil".

"Les decíamos a nuestros hijos que todo iba a estar bien, que todo iba a estar bien. En nuestras mentes pensamos que no estábamos seguros de salir adelante", dijo.

La terrible experiencia duró solo un minuto, pero se sintió mucho más larga, dijo Fowler. Cuando terminó, salió con una linterna, pero no reconoció la escena frente a él.

"Estaba confundido. Nací y crecí aquí, conozco bien este pueblo, pero no era lo mismo, como si el paisaje no fuera el mismo", dijo.

Fowler dijo que el edificio de su iglesia está dañado, pero que probablemente se pueda salvar. Por ahora, la cruz sobre la entrada sigue en pie, a pesar de que el vidrio que la rodeaba se ha roto.

Aproximadamente 200 kilómetros al este, en Bowling Green, Kentucky, las autoridades dijeron que han investigado 136 informes de personas desaparecidas después de los tornados y, hasta el lunes, 13 personas seguían desaparecidas, según el jefe de policía Michael Delaney. El número de muertos en el condado de Warren, donde se encuentra Bowling Green, es de 15, según la oficina del forense.

Frank Winthrow Jr. y su esposa, Vickie Boards-Winthrow se encuentran entre los que perdieron su hogar en Bowling Green.

Winthrow dijo que mientras la tormenta empeoraba, miró hacia arriba y vio que el techo de su casa comenzaba a desprenderse.

"Fue como escuchar un tren acercándose rápido ... y antes de que te des cuenta, la puerta, la pared, se derrumbaron".

Boards-Winthrow dijo que se refugió en la bañera con nada más que una almohada y su teléfono. "Todo comenzó a estrellarse. Sentí las vibraciones. Fue aterrador, realmente aterrador. Todo comenzó a caer sobre mí", dijo.

Parados en lo que queda de su casa, la pareja dijo que habían perdido mucho, pero estaban agradecidos de seguir vivos.

"Cada vez que miro aquí y luego miro afuera, pienso en los otros que no lo lograron", dijo Boards-Winthrow, y agregó que se preguntó por qué sobrevivieron y otros no. "Supongo que tengo un propósito ... es simplemente desgarrador".

8 muertos en la fábrica de velas, dicen las autoridades

Ocho de los muertos en Mayfield estaban trabajando en la fábrica de velas de Mayfield Consumer Products, según el jefe de la división del Departamento de Bomberos de Indianápolis, Tom Neal, quien dirige el equipo de búsqueda y rescate desplegado en la instalación.

La fábrica había estado "funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana" en parte para satisfacer la demanda de velas navideñas, dijo a CNN el representante estadounidense James Comer.

Durante las tormentas, un tornado arrasó el edificio, atrapando a muchos empleados bajo varios metros de escombros, pero las autoridades ahora confían en que nadie permanece bajo los escombros.

En Illinois, al menos seis personas murieron cuando un almacén de Amazon se derrumbó en Edwardsville después de ser golpeado por un tornado, dijo el jefe de bomberos James Whiteford.

Esas seis víctimas tenían entre 26 y 62 años, dijo el Departamento de Policía de Edwardsville.

Cuarenta y cinco personas lograron salir del edificio, y una persona fue trasladada en avión a un hospital regional para recibir tratamiento, dijo el jefe de bomberos de Edwardsville, James Whiteford, durante una conferencia de prensa el sábado por la noche.

El CEO de Amazon Worldwide Consumer, Dave Clark, dijo que el personal de la compañía estaba entristecido por la pérdida de vidas en las instalaciones y más allá.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas, sus seres queridos y todos los que han sido afectados por el paso de la tormenta en EE.UU. Continuamos brindando apoyo a nuestros empleados y socios en el área y en todas las comunidades afectadas por el tormentas. También queremos agradecer a todos los socorristas por sus continuos esfuerzos en el lugar", dijo Clark en un tuit.

La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) está investigando el colapso, dijo un portavoz a CNN.

"OSHA ha tenido agentes de cumplimiento en el complejo desde el sábado 11 de diciembre para brindar asistencia", dijo Scott Allen, director regional de asuntos públicos y relaciones con los medios del Departamento de Trabajo de EE.UU., en un correo electrónico el lunes.

OSHA, que investiga todas las fatalidades y catástrofes en el lugar de trabajo, "tiene seis meses para completar su investigación, emitir citaciones y proponer sanciones monetarias si se encuentran violaciones de las normas de seguridad o salud en el lugar de trabajo", agregó Allen.

Un portavoz de Amazon dijo en un correo electrónico el lunes que la compañía está apoyando el esfuerzo de OSHA.

En Arkansas, la tormenta golpeó una tienda Dollar General en Leachville y mató al subgerente June Pennington, dijo el portavoz del condado de Mississippi, Tom Henry.

En la cercana ciudad de Monette, al menos una persona murió en un asilo de ancianos dañado por un tornado, dijo el alcalde Bob Blankenship.

El gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, dijo que fue un "milagro" que sólo una persona muriera en el asilo de ancianos.

"Cuando fui a esa instalación, fue como si el cielo hubiera absorbido el techo y todo su contenido", dijo.

"Y es simplemente un milagro, con 67 residentes, que solo hayamos perdido a uno. Y eso se debe a los esfuerzos heroicos del personal y también al hecho de que tuvimos 20 minutos de advertencia".

Ashley Killough, Nick Valencia, Claudia Dominguez y Andy Rose de CNN contribuyeron a este informe.