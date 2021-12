Variante delta, dolor de cabeza para la Reserva Federal 1:02

(CNN) -- La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés) concluirá más rápido su programa de estímulos para la era de la pandemia y espera aumentar las tasas de interés en 2022 más de lo proyectado en septiembre.

El banco central estadounidense, que anunció por primera vez en noviembre que estaba "reduciendo" sus compras mensuales de activos, dijo este miércoles que lo hará a un ritmo más rápido.

A partir de enero, la Fed comprará US$ 20.000 millones menos en valores del Tesoro y US$ 10.000 millones menos en valores respaldados por hipotecas. Eso deja la lista de compras mensual en US$ 40.000 millones para valores del Tesoro y US$ 20.000 millones para valores respaldados por hipotecas.

Esto es consistente con lo que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo al Congreso a fines de noviembre.

"El Comité considera que probablemente será apropiado realizar reducciones similares en el ritmo de las compras de activos netos cada mes, pero está preparado para ajustar el ritmo de las compras si lo justifican los cambios en las perspectivas económicas", decía el comunicado del miércoles, se lee en el comunicado de este miércoles.

La reunión de diciembre también incluyó un resumen de las proyecciones económicas, el llamado "diagrama de puntos".

Los funcionarios de la Fed ahora predicen que la tasa de interés de referencia del banco central aumentará a 0,9% en 2022, por encima de la expectativa de 0,3% de septiembre, lo que indica aumentos adicionales de intereses.

Las expectativas del mercado para un aumento de la tasa de interés se están recuperando en mayo del próximo año, según la herramienta CME FedWatch.

Noticia en desarrollo