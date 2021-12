(Reuters) –– El volcán Cumbre Vieja, en la isla de La Palma en España, permaneció en silencio por segundo día consecutivo. Lo que hace esperar que se ponga fin a los tres meses de erupción, aunque los expertos mantienen la cautela.

La actividad sísmica cesó prácticamente a última hora del lunes, según el Instituto Volcanológico de Canarias, Involcan. Es el período más largo sin temblores desde que comenzó la erupción del volcán el 19 de septiembre.

"Podemos ver ahora que la sismicidad es muy débil, la deformación es cero, el temblor es cero", dijo Rubén López, geólogo del instituto español.

"Ahora, con estos parámetros, podemos ver que el volcán se ha detenido. Y quizás podríamos empezar a ver el final de la erupción volcánica de La Palma", agregó.

En este momento hace más de 24 h que no existe tremor volcánico en Cumbre Vieja. Seguimos vigilando cualquier cambio en la actividad / At this time, there has been no volcanic tremor in Cumbre Vieja for more than 24 hours. We remain vigilant of any change in the activity pic.twitter.com/00Yq9HcH27

— INVOLCAN (@involcan) December 14, 2021