(CNN) -- Las universidades envían a los estudiantes a casa. Las ligas deportivas cancelan partidos y se apresuran a hacer frente a los brotes de covid-19. Los estados vuelven a exigir el uso de mascarillas.



La persistencia de la variante delta del coronavirus, junto con el temor a la variante ómicron, que las vacunas no detienen de una manera tan eficaz, está complicando el esfuerzo de Estados Unidos por salir de la pandemia.

El principal consejo del gobierno sobre la variante ómicron es que se aplique una vacuna de refuerzo.

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, expuso las pruebas este miércoles durante una sesión informativa virtual en la Casa Blanca. Dos dosis de la vacuna contra el covid-19 no son suficientes para detener la propagación de la variante ómicron, pero la adición de una dosis de refuerzo puede hacer que la vacuna sea mucho más eficaz.

"El mensaje sigue siendo claro: si no estás vacunado, vacúnate", dijo Fauci, que es el principal asesor médico del presidente Joe Biden. "Y, en particular, en cuanto a ómicron, si estás totalmente vacunado, ponte la vacuna de refuerzo".

¿Por qué no se exige un refuerzo para la "vacunación completa"? En este momento, el gobierno está presionando mucho para que todos los que puedan recibir un refuerzo lo hagan.

Pero tampoco ha cambiado la definición de "completamente vacunado" para incluir un refuerzo. Y por ahora, no lo hará.

La Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), no dio muchas explicaciones sobre por qué el gobierno no ha cambiado la definición.

"Ciertamente, como ha demostrado el Dr. Fauci, e incluso nuestros datos de los CDC también han demostrado, continuamos siguiendo esa ciencia y está literalmente evolucionando a diario. Y a medida que esa ciencia evoluciona, seguiremos revisando los datos y actualizando nuestras recomendaciones según sea necesario", dijo Walensky el miércoles.

Mensajes contradictorios: la falta de voluntad para actualizar las definiciones de las vacunas es el último ejemplo de los mensajes contradictorios del gobierno que podrían llevar a cierta confusión sobre la pandemia.

Los CDC han ido de un lado a otro en cuanto a las orientaciones sobre el uso de mascarillas a medida que la pandemia ha ido evolucionando y han surgido variantes. Los CDC recomiendan el uso de mascarillas en lugares públicos cerrados, pero hay un nuevo mosaico de normas sobre dónde se requieren.

California promulgó un nuevo requisito de uso de mascarillas en interiores, pero solo para algunas partes del estado. Además, no es obligatorio el uso de mascarillas en gimnasios cerrados en San Francisco, por ejemplo, donde hay un requisito de vacunación.

Nueva York tiene un nuevo requisito temporal de uso de mascarilla en interiores, pero las empresas que aplican un requisito de vacunación están exentas.

Se trata de estados con cifras de vacunación relativamente altas. En otros estados, donde la vacunación es menor, se han prohibido los requisitos de uso de mascarilla.

Una oleada de ómicron: la nueva variante representa menos del 3% de los casos en Estados Unidos, pero las cifras podrían duplicarse cada dos días, según declaró este miércoles Lori Tremmel Freeman, CEO de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Condados y Ciudades, a Jacqueline Howard de CNN. Eso significa que ómicron podría ser pronto la variante dominante en el país.

Aunque esta última bola curva de covid-19, ómicron, no parece ser por ahora tan mortal como otras variantes, su rápida propagación es otro agravante en los esfuerzos de EE.UU. por salir de la pandemia.

Los titulares de esta semana, como el brote entre los equipos de la NFL y las nuevas normas en California y Nueva York, sugieren que se avecinan brotes y restricciones.

Ómicron más delta: una versión menos grave de covid-19 no significa necesariamente que no sea peligrosa o mortal. Las autoridades sanitarias dicen que lo preocupante es la suma de los casos de ómicron con los de delta.

"Es la combinación. Es una especie de tormenta perfecta de impactos en la salud pública aquí con delta que ya afecta a muchas zonas del país y jurisdicciones", dijo Freeman.

Los hospitales ya están desbordados en algunas partes de EE.UU. Ómicron se ha detectado en la mayoría de los estados de EE.UU. y está causando preocupación entre los funcionarios de salud pública, pero es la variante delta la que sigue dominando en EE.UU., y muchos hospitales siguen desbordados.

"Llevo 25 años ejerciendo en el servicio de urgencias, y cada turno en el que estoy trabajando estos días es como el peor turno de mi carrera", dijo en una entrevista el Dr. John Hick, médico de urgencias de Hennepin Healthcare, en Minnesota. Otros médicos describieron a pacientes hostiles que dificultan aún más su tratamiento.

¿Protege la vacuna contra ómicron? Sí y no. Un estudio de Sudáfrica publicado esta semana sugería que la vacuna de dos dosis de Pfizer/BioNTech no era ideal para frenar la propagación de la enfermedad: era un 33% eficaz para detener la infección.

Pero la infección no es todo. El mismo estudio descubrió que los adultos vacunados tenían menos probabilidades de ser hospitalizados. También se descubrió que, en general, ómicron tenía menos probabilidades de provocar una hospitalización que la cepa original de covid-19.

Maggie Fox de CNN escribe: "Los funcionarios del gobierno subrayaron que, aunque las variantes puedan evadir parte de la protección que ofrecen las vacunas, las personas vacunadas suelen tener una enfermedad más leve o incluso no presentar ningún síntoma cuando se infectan, por lo que las vacunas siguen siendo la opción número 1 para proteger a la gente. Las mascarillas, el distanciamiento y otras medidas también funcionan".

¿Qué es lo que mejor funciona contra ómicron? Los refuerzos. "Nuestros regímenes de vacunas de refuerzo funcionan contra ómicron. En este momento, no es necesario un refuerzo específico de la variante", dijo Fauci el miércoles. "Si no estás vacunado, eres muy vulnerable no solo a la oleada de delta existente que estamos experimentando, sino también a ómicron".

¿Cuántos estadounidenses han recibido refuerzos? Algo más del 60% de la población estadounidense está totalmente vacunada. Un número mucho menor de estadounidenses, alrededor de 1 de cada 6, ha seguido las últimas orientaciones y ha recibido un refuerzo.

La falta de vacunación en las poblaciones más vulnerables es quizás más preocupante. Poco más de la mitad de los residentes de residencias de ancianos de EE.UU. han recibido la vacuna de refuerzo. Deidre McPhillips de CNN presentó un desglose del estado de vacunación de la población estadounidense.

La píldora contra el covid-19 también se muestra prometedora. Pfizer ha solicitado al gobierno la autorización de uso de emergencia de un tratamiento contra el covid-19: la píldora antiviral experimental Paxlovid que, según la compañía farmacéutica, reduce el riesgo de hospitalización o muerte en un 89% si se administra a los adultos de alto riesgo en los días siguientes a sus primeros síntomas. El gobierno de Biden ya ha pedido suficiente para tratar a 10 millones de personas.

La variante ómicron demuestra lo que ya sabemos. El coronavirus se adaptará y obstaculizará los esfuerzos para contenerlo. Joseph Allen, director del programa de Edificios Saludables de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard, sostiene en The Washington Post que el gobierno debería ser más ágil a la hora de responder a los nuevos acontecimientos y, para empezar, actualizar las directrices sobre el uso de mascarillas y la vacunación de refuerzo.

¿Cabe alguna duda, como escribe Allen, de que EE.UU. necesita un nuevo libro de jugadas contra el covid-19 para el nuevo año?