(CNN Español) –– Las personas a bordo de un crucero que partió de Miami, Florida, y llegó este miércoles a Cartagena, Colombia, no podrán desembarcar, luego de que se detectara que seis tripulantes y un pasajero dieron positivo a covid-19. Así lo informó este miércoles el Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena de Indias (Dadis), en un mensaje en redes sociales.

"Pasajeros y tripulantes del crucero Seven Seas Mariner, que arribó a la ciudad, no bajarán de la embarcación. Esta decisión la tomamos luego de evaluar el riesgo epidemiológico", se explicó en el comunicado. No está claro si los siete casos de covid-19 en el barco corresponden a la variante ómicron.

El Dadis añadió en su mensaje que los pasajeros que dieron positivo "están estables y ninguno requirió traslado a centro hospitalario". También indicó que "inmediatamente después de recibir la información, se activó el protocolo de contingencia de la operación de crucero y se determinó si los infectados permanecerán aislados en cuarentena dentro del barco".

Todos los demás viajeros y miembros de la tripulación del crucero deben permanecer a bordo en Cartagena hasta nuevo aviso debido al "riesgo epidemiológico", sostuvo el departamento. Y aclaró que esta situación no crea un riesgo para la ciudad.

Regent Seven Seas Cruises, la empresa a la que pertenece el crucero, no se había pronunciado públicamente sobre el incidente este miércoles. Tampoco contestó una petición de comentarios enviada por CNN.

Este lunes se identificaron los primeros tres casos de la variante ómicron en Colombia, según el Instituto Nacional de Salud.

En un video publicado en Twitter, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que los tres casos eran viajeros provenientes de Estados Unidos y España. Dos de los casos se encuentran en la ciudad de Cartagena y un caso en la ciudad de Santa Marta.

Con información de Stefano Pozzebon y Valentina DiDonato.