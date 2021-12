(CNN) -- Santa traerá el regalo de otro río atmosférico a la árida costa oeste de Estados Unidos esta semana, con fuerte nieve y lluvias, además condiciones de viento, pronosticadas para lugares desde Canadá hasta México.

El primer sistema de tormentas, más cálido, se desarrollará de miércoles a jueves y dejará nieve en los lugares de Estados Unidos con las elevaciones más altas. Luego, una tormenta mucho más fría y significativa este fin de semana podría desatar nevadas más cerca del nivel del mar, en lugares como Washington y Oregon.

Eso podría traer la posibilidad de una Navidad blanca en ciudades como Seattle y Portland, donde las probabilidades meteorológicas de un tiempo así de romántico o irritante ––según su perspectiva –– durante las festividades son solo del 1% al 3%.

Mientras tanto, en las montañas de Sierra Nevada, la nieve aislada podría acumularse al punto de alcanzar el segundo piso de un edificio, es decir hasta 3 metros. Así lo advierten los funcionarios de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional de Sacramento. Es muy probable que la mayoría de las personas en Sierra Nevada enfrenten de 1,5 a 2,4 metros de nieve. Lo que hará peligrosas las condiciones de las carreteras en toda la región.

"Viajar por la Sierra será difícil o imposible en algunos momentos durante el fin de semana de festividades", destacó la Oficina del Servicio Meteorológico de Reno en la mañana de este miércoles.

A series of winter storms will bring several feet of snow to #NorCal mountains this week. Expect significant holiday travel delays, with hazardous conditions expected. Heaviest snow is expected Wednesday evening through the weekend. Plan ahead now! #CAwx pic.twitter.com/ee6lz1zkpf

— NWS Sacramento (@NWSSacramento) December 21, 2021