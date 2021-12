Biden promete distribución de Paxlovid en enero 1:02

(CNN) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su equipo prometieron repetidamente que habría más pruebas de covid-19 disponibles, incluyendo kits caseros que ofrecen resultados rápidos, pero ahora admiten que un virus, que es más adaptable que los políticos que lo combaten, los superó una vez más.

Para muchos estadounidenses, esta temporada de vacaciones puede ser recordada por las horas pasadas en las largas colas para hacerse una prueba, o por la búsqueda infructuosa en los estantes de las farmacias de las pruebas de antígenos, a medida que la variante ómicron se imponía a la anterior ola de delta. La última variante altamente transmisible ya ha puesto en evidencia las deficiencias de las pruebas, y Estados Unidos se comparan desfavorablemente con otras naciones desarrolladas en las que los ciudadanos tienen fácil acceso a las pruebas rápidas de forma gratuita.

Biden dijo a los gobernadores en una reunión virtual el lunes que su administración debería haber hecho más para acelerar la disponibilidad de las pruebas rápidas, antes de su promesa este mes de 500 millones de kits que deben comenzar a distribuirse en enero, lo que será demasiado tarde para ayudar a la crisis de las vacaciones de esta semana.

Biden reconoce que pruebas de covid-19 no fueron suficientes

"No es suficiente. Está claro que no es suficiente. Si lo hubiéramos sabido, habríamos ido más fuerte, más rápido si hubiéramos podido", dijo el presidente, refiriéndose a la variante ómicron que ha desbordado rápidamente la capacidad de pruebas existente. En una entrevista con ABC News justo antes de Navidad, Biden negó que la escasez de pruebas a domicilio representara un "fracaso". Pero añadió: "Se podría argumentar que deberíamos haberlo sabido hace un año, hace seis meses, hace dos meses, hace un mes". El presidente dijo que ojalá hubiera pensado en ordenar 500 millones de pruebas caseras "hace dos meses".

Biden: Pueden disfrutar las fiestas si están completamente vacunados 5:42

Es poco probable que estos comentarios del presidente, aunque sinceros, mejoren la confianza del público en una Casa Blanca que se comprometió a acabar con el covid-19, pero que a veces parece haber subestimado el poder de permanencia del virus y la magnitud del desafío. La administración ha obtenido algunos éxitos importantes en la lucha contra esta emergencia, a pesar de la reticencia, por motivos políticos, de millones de estadounidenses a seguir los consejos del presidente sobre las vacunas que podrían salvar sus vidas. Y el lunes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. cambiaron sus orientaciones de una manera que puede hacer que el brote actual sea menos perturbador para la vida cotidiana, acortando los tiempos recomendados para que las personas se aíslen cuando han dado positivo por covid-19, de 10 días a 5 días, si no tienen síntomas, y si usan una mascarilla alrededor de los demás durante al menos cinco días más.

Pero no es la primera vez que, en lo que respecta a las pruebas, la Casa Blanca se ve obligada a ponerse al día tras las sucesivas oleadas de una pandemia que ha sabido aprovechar las divisiones políticas, la lentitud de la burocracia y la impaciencia y el cansancio del público ante una crisis que pronto entrará en su tercer año.

Otro golpe político para Biden

La frustrante búsqueda de pruebas de covid-19 que soportan muchos estadounidenses puede tener también una consecuencia política para Biden, que busca recuperarse tras unos meses sombríos en los que ha visto caer sus índices de aprobación. Al fin y al cabo, ha prometido solucionar la escasez de pruebas que ha puesto de manifiesto la reciente oleada de virus.

Al postularse sobre la competencia, puso el tema en el centro de su campaña de 2020, que en parte se basó en resaltar los fracasos del expresidente Donald Trump durante el primer año de la pandemia. Y en un discurso a la nación el pasado marzo, por ejemplo, el presidente dijo: "Seguimos trabajando para que las pruebas en casa estén disponibles".

Más de nueve meses después, ahora admite que no se ha hecho lo suficiente. Estos comentarios hacen difícil aceptar los argumentos de que la Casa Blanca fue tomada por sorpresa por la variante ómicron. Muchos expertos llevan meses diciendo que las pruebas rápidas deben estar más al alcance del público.

Así fue el primer año del gobierno de Biden 3:52

No es ningún secreto que las nuevas variantes del virus eran inevitables. Y un episodio reciente en el que la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, se burló de la idea de enviar una prueba a todos los estadounidenses –un objetivo que Biden ha adoptado ahora– confundió aún más la postura de la administración en esta nueva fase de la pandemia.

La confusión ha frustrado a algunos profesionales de la salud pública que dicen que simplemente no hay suficientes kits para permitir que las personas que están enfermas, las expuestas a alguien que ha sido infectado con el virus y las personas que quieren viajar y asistir a reuniones se hagan la prueba.

"Es realmente vergonzoso que no tengamos la cantidad de pruebas necesarias para poder utilizarlas como la sólida herramienta de contención que sabemos que son cuando se utilizan de forma eficaz", dijo el lunes el Dr. Chris Pernell, médico de salud pública y miembro del Colegio Estadounidense de Medicina Preventiva, a Alisyn Camerota, de CNN.

Todo esto puede dar credibilidad a los mensajes de las elecciones de mitad de período de los republicanos, según los cuales Biden ha fracasado en su autoproclamada tarea número uno –vencer al virus–, aunque son los repetidos intentos del Partido Republicano de politizar la lucha los que a menudo han hecho retroceder la respuesta a la pandemia. La continua devoción del partido a Trump, que una vez instó a los funcionarios de salud pública a hacer menos pruebas para descubrir menos casos de covid-19, también pone en duda su sinceridad en este asunto.

Un peligroso giro en la crisis, potenciado por la falta de pruebas

La nueva controversia sobre las pruebas se produce tras otro giro crítico en la pandemia. Sólo el domingo se registraron más de 200.000 nuevos casos de covid-19 en EE.UU., y algunos expertos esperan que esa cifra alcance pronto el medio millón diario. Aunque hay indicios esperanzadores de que esta variante causa menos hospitalizaciones que las encarnaciones anteriores de covid-19, incluso una pequeña proporción de casos graves podría saturar los sistemas sanitarios dado este nivel de infecciones. Esto es especialmente cierto en las zonas que todavía luchan contra un aumento de la variante delta del virus y en las partes del país donde las tasas de vacunación siguen siendo comparativamente bajas.

Consejos de un experto para evitar el impacto de la variante ómicron 8:47

El principal especialista en enfermedades infecciosas del Gobierno, el Dr. Anthony Fauci, admitió el lunes en el programa "New Day", de CNN, que la situación de las pruebas podría ser mejor, a pesar de las constantes advertencias de los expertos durante meses de que no es suficientemente expansiva.

"Ya sabes, las pruebas siempre han sido un problema", dijo Fauci a Kaitlan Collins, de CNN, añadiendo que la situación se había agravado por las hordas de estadounidenses que querían viajar durante las vacaciones justo cuando la variante ómicron golpeó.

"Ha sido una presión muy, muy fuerte sobre la campaña de pruebas", dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. "Obviamente, no es una excusa para ello: deberíamos haber tenido más pruebas disponibles. Pero esperemos que ahora, al entrar en las dos primeras semanas de enero, mejore mucho".

Biden ha tomado varias medidas recientes destinadas a solucionar el déficit. A principios de diciembre, ordenó a las aseguradoras de salud que reembolsaran a los estadounidenses el coste de las pruebas caseras, que pueden ascender a US$ 20 por un kit o más. Luego prometió a los estadounidenses que pondría a su disposición 500 millones de pruebas rápidas de forma gratuita, aunque no empezarán a distribuirse hasta al menos el mes que viene. Si bien esa afluencia podría ser fundamental a medida que la variante ómicron se extienda, no puede aliviar la oleada navideña ni la frustración entre las personas que creen estar infectadas ahora.

Washington vuelve a ser sorprendido con la guardia baja

Las pruebas caseras no son infalibles y no son la panacea para acabar con la pandemia. Son menos importantes que las vacunas y los refuerzos para combatir la ola generada por la variante ómicron que se está formando. Pero son una herramienta útil que podría permitir a los estadounidenses tomar decisiones informadas sobre su propia salud y sus planes. Podrían confirmar si un resfriado es en realidad covid-19 y ayudar a la gente a proteger a los familiares vulnerables o decidir no ir al trabajo para evitar infectar a otros.

La escasez de pruebas es tanto más notable cuanto que Estados Unidos lideró el mundo en el despliegue rápido de vacunas, en un programa que comenzó bajo la administración Trump y que fue extendido por el equipo de la Casa Blanca de Biden.

Ola de contagios en Europa pulveriza todos los récords máximos anteriores 2:05

Algunas empresas que buscaban desplegar pruebas rápidas se han quejado de un proceso regulatorio prohibitivo en la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. También ha habido quejas sobre una avalancha de opciones de pruebas, incluidas algunas del extranjero que han desbordado la capacidad de evaluarlas. Se trata de una cuestión crítica, ya que apresurar la aprobación de las pruebas o permitir que las que presentan deficiencias entren en el sistema podría perjudicar la credibilidad de las pruebas en general, y ser un factor negativo en el esfuerzo por acabar con la pandemia.

Sin embargo, esta situación también parece tener algunos de los ingredientes clásicos de una metedura de pata de Washington. Una Casa Blanca consumida por las crisis parece haber desviado en cierta medida su atención. También es posible que las señales cada vez más urgentes que provienen desde la Casa Blanca y lo repentino de la oleada de ómicron no hayan llegado a la cadena burocrática. Los acontecimientos han superado a los políticos y ahora se corre el riesgo de que se busquen culpables. Nada de lo cual es probable que acerque al país a la liberación de la pandemia que anhela en 2022.