(CNN) -- El asistente inteligente Alexa, de Amazon, se ha desarrollado a lo largo de los años para ofrecer un acceso cada vez mejor a la información y el conocimiento.



Sin embargo, el asistente de voz dio recientemente un peligroso consejo a un usuario que se hizo viral en las redes sociales.

Según un tuit publicado por Kristin Livdahl, Alexa le dijo a su hijo de 10 años que tocara con una moneda un enchufe expuesto.

"Mi hijo de 10 años acaba de pedirle a Alexa en nuestro Echo un reto y esto es lo que dijo", tuiteó Livdahl el domingo.

Livdahl compartió una imagen de la respuesta de Alexa después de que su hijo le pidiera un reto al dispositivo.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8

publicidad

— Kristin Livdahl (@klivdahl) December 26, 2021