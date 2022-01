¿Qué debes saber sobre el regreso a clases y ómicron? 2:24

(CNN) -- Las escuelas están cerrando y los hospitales infantiles se están llenan de niños enfermos con la variante de coronavirus más reciente y altamente transmisible: ómicron. Mientras, los padres y cuidadores se enfrentan una vez más a qué hacer para mantener a sus hijos seguros y ocupados durante otro año de pandemia.

¿Está bien enviar a los niños a la escuela y reanudar las actividades extracurriculares? Si mi hijo está aprendiendo virtualmente, ¿puede reunirse con amigos? ¿Qué pasa si mi hijo tiene una condición médica? ¿Puedo llevar a mi hijo vacunado y a su hermano menor no vacunado a verse con amigos?

Para responder a sus preguntas, hablamos con la analista médica de CNN, la Dra. Leana Wen, médica de urgencias y profesora de políticas y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es la autora de "Lifelines: A Doctor's Journey in the Fight for Public Health" y madre de dos niños, de 4 y 21 meses.

CNN: Si la escuela de mis hijos está abierta para las clases presenciales, ¿es seguro enviarlos a pesar de la variante ómicron?

Dra. Leana Wen: Es importante tener en cuenta que prácticamente todas las actividades que implican interactuar con otros tienen algún nivel de riesgo en lo que respecta a la transmisión de covid-19, especialmente con el aumento de contagios.

Con eso en mente, recomendaría a las familias que se hicieran esta pregunta: ¿es esencial ir a la escuela de manera presencial? Muchos dirían que sí. Muchos niños realmente han sufrido por no tener aprender en persona y no les está yendo bien con el aprendizaje remoto. Además, los padres y cuidadores pueden necesitar la escuela como estrategia de cuidado de los niños para que los adultos puedan trabajar. Si la escuela en persona es esencial, hay formas de hacerla menos riesgosa. Entonces la pregunta es ¿cómo podemos hacerlo de la manera más segura?

CNN: ¿Qué pasa si la escuela no está haciendo mucho para proteger a los niños de la variante ómicron, por ejemplo, si no requiere el uso de mascarillas y no hay pruebas para detectar el covid-19?

Wen: Al igual que con cada situación, hay diferentes capas que agregan protección. Una situación ideal, con el menor riesgo, las emplea todas: todo el personal y los estudiantes están vacunados, se exige el uso de mascarillas, hay pruebas disponibles dos veces por semana y hay una gran ventilación.

Pero esa no es la realidad para la mayoría de las escuelas. Eso no significa que ningún niño pueda ir a la escuela hasta que se cumplan todas las condiciones. Más bien, debes hacer lo que está bajo tu control para reducir el riesgo.

Incluso si otras personas a tu alrededor pueden no estar vacunadas, la vacunación de tu hijo lo protege muy bien de una enfermedad grave debido al covid-19. Una mascarilla de alta calidad (N95 o KN95 son las mejores) protegerá a tu hijo, incluso si otros no las usan de manera confiable o constante. Sería bueno tener otras medidas, como las pruebas para detectar covid-19, pero si no están disponibles, el riesgo para tu hijo aún puede ser bajo si usa mascarilla y está vacunado.

CNN: ¿Está bien enviar a mis hijos a la escuela y que tengan actividades extracurriculares? ¿Hay algunas actividades extracurriculares que son más seguras que otras?

Wen: Aquí, yo haría otra pregunta: ¿Cuán importante es para tu familia que tu hijo evite el covid-19? Específicamente, ¿cuáles son las circunstancias médicas de tu hogar? Si todos en tu hogar están óptimamente protegidos con vacunación y refuerzo (si son elegibles para el refuerzo), y las personas están sanas, podrías decidir que el riesgo de enfermarse gravemente por covid-19 es muy bajo. Esto es especialmente relevante ahora, ya que la variante ómicron representa más del 95% de todas las infecciones en Estados Unidos, y la creciente evidencia muestra que esta variante causa una enfermedad menos grave en las personas vacunadas.

Muchas familias pueden decidir que el precio para evitar activamente la variante ómicron, dado lo contagiosa y frecuente que es, es demasiado alto. Sería razonable que decidieran que sus hijos deben participar en todas las actividades extracurriculares que deseen.

Otras familias pueden optar por ser más cautelosas. Quizás haya alguien en la familia que esté inmunosuprimido. Tal vez haya un hermano menor no vacunado, o simplemente no quieren contraer el covid-19. Hay algunas personas que pagarán un precio más alto para evitarlo.

En este último caso, las familias podrían exoger actividades extracurriculares de menor riesgo. Las actividades que se pueden hacer al aire libre tienen un riesgo mucho menor que aquellas en interiores. En lugares cerrados, busquen cosas donde sea posible el distanciamiento y donde las mascarillas deban permanecer puestas. Usa el sentido común: el tenis probablemente será más seguro que la lucha libre, y el anuario en un salón de clases bien distanciado probablemente será más seguro que la práctica del coro en un espacio pequeño y estrecho.

Si las salas de emergencias de tu localidad están muy llenas, podrías considerar posponer las actividades que tienen un mayor riesgo de lesiones. O al menos pídeles a tus hijos que tengan más cuidado, ya que, de lo contrario, es posible que tengan que esperar mucho tiempo para atender la fractura de un brazo o que les pongan puntos.

CNN: Si mi hijo está con enseñanza virtual, ¿podemos reunirlo con amigos para que aprendan juntos?

Wen: Muchas familias hicieron esto el año pasado y formaron grupos pandémicos. Ahora también es una opción. Ayuda a definir las reglas de compromiso. ¿Está todo el mundo vacunado? ¿Tendrán todos un nivel de precaución similar en otros aspectos de sus vidas (por ejemplo, no ir a restaurantes en espacios cerrados)? Debes saber que si estás en una cápsula, estás asumiendo los riesgos de los demás. Y, con lo contagiosa que es la variante ómicron, si una persona contrae covid-19, es probable que otros también se infecten.

CNN: ¿Qué pasa si hay un hermano menor que tiene menos de 5 años y aún no está vacunado? ¿Puedo llevar a toda la familia al zoológico al aire libre o al cine, o solo al niño vacunado?

Wen: Hay muchas familias que observarán los datos sobre el covid-19 y decidirán que su hijo pequeño que no está vacunado tiene un riesgo bajo de enfermarse gravemente y que no vale la pena tomar muchas precauciones adicionales para evitar que se infecte. Habrá otros que quieran ser tan cautelosos como sea razonable.

Mi familia está tratando de tomar precauciones de sentido común con nuestros dos hijos menores de 5 años. Somos miembros de nuestro zoológico local y disfrutamos llevarlos los fines de semana. Nos mantenemos alejados de las multitudes y solo vamos a exhibiciones al aire libre. No llevaría a nuestros hijos al cine, donde podrían estar rodeados de personas sin mascarillas para comer o beber.

Sin embargo, esa es nuestra decisión, y podría vernos tomando una decisión diferente si tuviéramos un niño mayor que estuviera vacunado y fuera bueno en el uso de máscaras. En ese caso, tal vez ese niño aún podría ir al cine y a jugar, si mantuviera una máscara, incluso si hay un hermano menor que no está vacunado.

CNN: Hablando de circunstancias individuales, ¿qué pasa con alguien que tiene un hijo con diabetes, asma u otra condición médica subyacente?

Wen: Vacunar a ese niño será clave, ya que es más probable que alguien con afecciones médicas subyacentes tenga resultados graves de covid-19 en comparación con alguien que, por lo demás, está sano. Algunas familias pueden decidir que sigue siendo importante que ese niño tenga la mayor cantidad posible de vida normal antes de la pandemia. Otros podrían querer tomar precauciones adicionales. También hablaría con mi pediatra para evaluar el riesgo individual de mi hijo.

CNN: Todavía estoy indeciso acerca de vacunar a mis hijos. ¿Debería vacunarlos?

Wen: Sí. Más de 6,5 millones de niños de 5 a 11 años han recibido la vacuna contra el covid-19 y más de 15,6 millones de niños de 12 a 17 años también. Los estudios han sido tan claros en que las vacunas son altamente protectoras contra la enfermedad grave de covid-19 y son muy seguras. Vacunar a tus hijos les permite regresar a muchos aspectos de la vida anterior a la pandemia y le da más tranquilidad a toda su familia.

CNN: Si mi niño se enferma por la variante ómicron, ¿qué debo hacer?

Wen: Cualquier persona que dé positivo por covid-19 debe aislarse de inmediato. Debes notificar a su guardería o escuela. También debes hacerles pruebas a todos los demás en tu hogar de inmediato. Si todos los miembros de tu familia tienen covid-19, no es necesario que se aíslen unos de otros. Pero si hay algunas personas en la casa que son negativas y algunas que son positivas, los que tienen coronavirus deben mantenerse separados de los que no lo tienen.

Sigue las instrucciones de tu médico, tu departamento de salud local o los protocolos escolares, o los de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) sobre cuánto tiempo debe durar el aislamiento de tu hijo. Durante el período de aislamiento, es importante que tu hijo no se reúna con sus amigos. Por lo general, deben quedarse en casa. Si salen al aire libre para tomar aire fresco, deben usar una máscara y mantenerse alejados de otras personas.

CNN: ¿Qué pasa si todos en la familia están vacunados y ya han tenido ómicron? ¿Tienes superinmunidad? De ser así, ¿no deberíamos tratar de infectarnos?

Wen: Probablemente sea cierto que alguien que haya sido vacunado y ahora se haya recuperado de ómicron tenga protección adicional. La reinfección con ómicron aún no se ha documentado realmente, y algunos estudios sugieren que la infección con ómicron puede proteger contra delta.

Dicho esto, no recomendaría que las personas intenten contagiarse de covid-19 a propósito. Eso es porque los hospitales están tan sobrecargados. Todavía existe la posibilidad, aunque muy baja, de que una persona vacunada se enferme gravemente. No querrás terminar necesitando un hospital en este momento.

Para las personas vacunadas, es razonable tomar precauciones básicas como usar mascarilla en lugares públicos e interiores para reducir la probabilidad de infección, al mismo tiempo que reanudan los aspectos de la vida que considera más importantes, que incluyen el regreso de los niños a la escuela.