(CNN) –– El tenista número 1 del mundo Novak Djokovic anunció a través de su cuenta verificada de Twitter que quiere quedarse y jugar el Abierto de Australia, después de que un juez anulara la cancelación de su visa.

"Estoy contento y agradecido de que un juez anulara la cancelación de mi visa. A pesar de todo lo que ha ocurrido, quiero quedarme y tratar de competir en el Abierto de Australia. Sigo concentrado en eso", escribió Djokovic en un mensaje que acompañaba una imagen suya y de su equipo de entrenamiento. "Viajé aquí para participar en uno de los eventos más importantes que tenemos en frente de seguidores increíbles", añadió. Y en un mensaje siguiente indicó que no podía decir nada más, "pero MUCHAS GRACIAS a todos ustedes por respaldarme en medio de todo esto y animarme a permanecer fuerte".

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022