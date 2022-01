Edificio de mortal incendio en Nueva York no cumplía reglas, dicen bomberos 4:05

(CNN) -- El incendio en Nueva York que cobró la vida de al menos 17 personas este domingo en el Bronx, según las autoridades, es una de las perores tragedias en la historia moderna de la ciudad. Decenas de personas se encuentran en el hospital: aproximadamente la mitad de ellas con heridas que pueden ser mortales. Mientras, los hechos plantean grandes preguntas de seguridad y la pregunta que parece perseguir a los investigadores: ¿qué pasó exactamente y cómo? Esto es lo que sabemos.

¿Qué desató el incendio en Nueva York?

Calentador eléctrico averiado provocó incendio en Nueva York 1:29

Un calentador eléctrico con fallas en un dormitorio fue la fuente del incendio en un edificio de apartamentos, informó el comisionado de bomberos de la ciudad de Nueva York, Daniel Nigro, este lunes temprano.

El incendio de cinco alarmas comenzó poco antes de las 11 a. m., hora local, y primero consumió el dormitorio, luego todo el apartamento dúplex en el segundo y tercer piso del edificio de 19 pisos, dijo Nigro.

"La calefacción estaba encendida en el edificio. Este (el calentador) se usaba para complementar la calefacción del edificio. Había alarmas de humo en todo el edificio. La primera llamada que entró se debió a que un vecino escuchó la alarma de humo y viendo el humo que salía llamó", dijo.

Cuando los residentes abandonaron la unidad en llamas, la puerta del apartamento quedó abierta. Lo que permitió que el humo y el fuego se propagaran, dijo Nigro. Al menos una puerta también estaba abierta desde la escalera hacia un piso superior, dijo.

publicidad

Las víctimas

A menos 17 personas murieron, incluidos 8 niños, corrigió el alcalde de Nueva York, Eric Adams, en una conferencia de prensa en la tarde de este lunes. El mandatario actualizó la cifra de víctimas, que el domingo se había reportado como 19 muertes, 9 de ellas niños.

"Esta es una tragedia mundial porque el Bronx en Nueva York es representativo de las etnias y culturas de todo el mundo. Por lo que todos sienten el dolor de lo que estamos viviendo", dijo el alcalde.

9 niños entre las víctimas del incendio en el Bronx 0:57

Además, 63 personas resultaron heridas por "inhalación severa de humo", y 32 fueron enviadas a cinco hospitales municipales en condiciones que pueden ser mortales, señaló este domingo el comisionado Nigro en una conferencia de prensa.

Horas antes Adams, le dijo a CNN que como varias personas permanecen en estado crítico en múltiples hospitales, pueden perderse más vidas.

El comisionado Nigro indicó que se encontraron víctimas en las escaleras de todos los pisos del edificio, muchas con paro cardíaco, en lo que funcionario dijo que podría ser una pérdida de vidas sin precedentes. Las lesiones fueron predominantemente por inhalación de humo, señaló.

Adams también había señalado que "este es un momento horrible, horrible y doloroso para la ciudad de Nueva York. Y el impacto de este incendio realmente traerá un nivel de dolor y desesperación en nuestra ciudad. Describió a las personas desplazadas como pertenecientes a una comunidad mayoritariamente musulmana, con muchos inmigrantes de la nación de Gambia, en África Occidental.

"Pensé que me había quedado ciega": los relatos de los sobrevivientes del incendio en Nueva York

Daisy Mitchell sobrevivió al mortal incendio y logró escapar de las llamas. Después de los hechos, le relató a WABC, afiliada de CNN, el humo dentro del edificio era tan denso que pensó que se había quedado ciega.

"Me entró el pánico. Estaba asustada. Estaba muy asustada. Estaba asustada. Quiero decir que el humo realmente me golpeó", indicó. "Para cuando llegué a la salida y tenía puesta la mascarilla... Ni siquiera podía ver, pensé que me había quedado ciega, ni siquiera podía ver. Así que estaba golpeando mi puerta para volver a entrar", relató.

Mitchell es una residente del piso 10 del edificio y se había mudado al lugar recientemente. Y añadió que nunca había visto algo así.

"Estamos en un edificio que se está quemando y no sabes cómo vas a salir"

Por su parte, Karen Dejesus, también sobreviviente del incendio, recordó lo que vio en la noche del domingo. Dejesus indicó que vivía en un apartamento en el mismo piso del incendio y que se vio obligada a salir por una ventana para escapar del fuego.

"Puedo ver las llamas, puedo ver el humo y todo, ya sabes, entrando a mi apartamento", dijo Dejesus. "Estás atrapado en alguna parte. Como ves, no tenemos salidas de incendios. Obviamente el edificio no era a prueba de incendios como pensábamos".

"Solo el hecho de que estamos en un edificio que se está quemando y no sabes cómo vas a salir...", continuó.

Dejesus describió una escena en la que los bomberos derribaron su puerta para entrar y rescatarla a ella, a su nieta y a su hijo. Tuvieron que salir por una ventana para escapar de las llamas.

Dejesus compartió sentimientos similares con respecto a escuchar las alarmas de incendio como otros sobrevivientes.

"Muchos de nosotros estábamos acostumbrados a escuchar que sonaba la alarma contra incendios, por lo que fue como algo habitual para nosotros", dijo. "No hasta que vi el humo que entraba por la puerta, me di cuenta de que era un incendio real y escuché a la gente gritar 'ayuda, ayuda, ayuda'".

Las pistas y la investigación

Ahora, las alarmas contra incendios del edificio y una serie de puertas abiertas están en el radar de los investigadores y funcionarios que intentan esclarecer el incendio, el segundo mortal que se registra en el noreste de Estados Unidos en solo una semana.

El alcalde Adams compartió con CNN el lunes que la investigación incluirá si la puerta del apartamento donde comenzó el incendio funcionó correctamente, al igual que si el sistema de alarma del edificio operó como era debido.

"Nos dijeron e instruyeron que había puertas que se cerraban automáticamente, solo teníamos que mirar la puerta de ese apartamento para ver si había algún tipo de falla en el funcionamiento", dijo Adams a Brianna Keilar de CNN en el programa “New Day”. "No podemos tomar una determinación hasta que los jefes de bomberos realicen una investigación exhaustiva".

"Tenemos una ley aquí en Nueva York que exige que las puertas se cierren automáticamente", continuó. “También queremos duplicar ese anuncio de servicio público que recuerdo cuando era niño… cerrar las puertas”.

El domingo, día en que ocurrió la tragedia, el comisionado Nigro dijo en una conferencia de prensa que la puerta del apartamento no se cerró cuando los residentes se fueron. "El humo se extendió por todo el edificio. De ahí, la tremenda pérdida de vidas y otras personas que luchan por su vida en este momento en hospitales de todo el Bronx”, dijo.

Nigro añadió que además de dejar abierta la puerta del apartamento donde se originó el fuego, al menos una puerta estaba abierta desde el hueco de la escalera hasta uno de los pisos superiores.

Parte de la investigación también incluirá por qué, como dijo un residente, las alarmas de humo sonaban con frecuencia, dijo Adams.

"Vamos a revisar ese sistema y asegurarnos de que el sistema de alarmas no falle repetidamente. Y este es un llamado de atención para todos nuestros edificios. Hagan las pruebas adecuadas y asegúrense de revisar las quejas de alarmas de humo que repetidamente se disparan sin humo o fuego real. Necesitamos asegurarnos de que estos sistemas funcionen porque salvan vidas", añadió por su parte el alcalde.

Las condiciones del edificio

Ante una pregunta el domingo sobre si el edificio cumplía con el código de incendios, el alcalde Adams dijo: "Creo que, según el informe preliminar, cumplía con el estándar actual".

Y explicó: "Estos edificios se construyeron antes de que se implementaran muchos de nuestros nuevos códigos contra incendios. Y una vez que tengamos el informe del jefe de bomberos, podremos hacer una evaluación exhaustiva de lo que se debe hacer y cómo avanzar".

El edificio tampoco registra infracciones importantes de construcción o quejas contra el edificio, que contiene 120 unidades, según los expedientes de construcción de la ciudad. Las infracciones menores anteriores fueron rectificadas por la propiedad y no se enumeraron infracciones estructurales.

Construido en 1972, el edificio fue financiado por el gobierno federal, por lo que puede haber sido construido fuera del código de incendios de la ciudad de Nueva York, dijo Nigro. Y agregó que es poco probable que esto haya sido un factor en el incendio del domingo

Apoyo para Nueva York tras devastador incendio

El presidente Joe Biden llamó al alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, para extenderle su apoyo este lunes, mientras la ciudad se tambalea con los efectos del gran incendio.

"Hace solo unos momentos, recibí una llamada del presidente Biden y me dejó claro que cualquier cosa que necesitemos, la Casa Blanca estará allí para ayudarnos", dijo el alcalde Adams .

"Él acaba de enviar un mensaje muy fuerte de que esto está en el radar de todo el mundo". Y agregó que "todos están sintiendo el dolor de lo que estamos viviendo, pero les diría esto y lo digo una y otra vez. Vamos a superar este momento".

Con información de Elizabeth Joseph, Laura Studley, Eric Levenson, Susannah Cullinane, Brynn Gingras, Bonney Kapp y Mirna Alsharif