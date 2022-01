¿Cómo va el caso de Djokovic y su estancia en Australia? 4:06

(CNN) -- Rafael Nadal dijo a la prensa en Melbourne este sábado (hora local) que ningún jugador es más importante que el Abierto de Australia. Eso lo incluye a él mismo, a Novak Djokovic y a Roger Federer, agregó. Los tres tienen 20 títulos individuales de Grand Slam, la mayor cantidad de todos los tiempos en el tenis masculino.

"Les digo una cosa, está muy claro que Novak Djokovic es uno de los mejores jugadores de la historia, sin duda", dijo Nadal. "Pero no hay ningún jugador en la historia que sea más importante que un evento, ¿no? Los jugadores se quedan y luego se van, y vienen otros jugadores. Nadie, ni siquiera Roger ni Novak ni yo mismo ni Bjorn Borg, que fue increíble en sus tiempos; el tenis sigue".

"El Abierto de Australia es mucho más importante que cualquier jugador. Si finalmente juega, bien. Si no juega, el Abierto de Australia será un gran Abierto de Australia con o sin él. Ese es mi punto de vista".

A Nadal se le preguntó qué implica esta situación para el legado de Djokovic y la percepción de sus fans, así como para el tenis.

"No lo sé", dijo Nadal. "En cierto modo depende de él porque yo no tengo nada que hacer. Le deseo lo mejor. Creo que tuve una buena relación con él durante toda nuestra carrera. Hemos hecho cosas importantes, como he dicho, para la gira, para nuestras fundaciones, para la caridad", relató.

"Hemos estado juntos cuando algo negativo sucede aquí en Australia o en el mundo. Pero en este caso hay muchas... desde mi punto de vista hay muchas preguntas que necesitan respuesta. En cierto modo, creo que será bueno que todo se aclare pronto, ¿no?", dijo.

Y continuó: "¿Sobre su imagen? Quiero decir, cada uno elige su camino. Yo le respeto como persona, por supuesto, y como deportista, sin duda. Le respeto mucho, ¿no? Le deseo lo mejor. Le respeto mucho, aunque no esté de acuerdo con muchas cosas que ha hecho en las últimas semanas".