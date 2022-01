Año Nuevo Chino 2022: bienvenido al Año del Tigre

¿Qué esperar del Año del Buey en el calendario chino? 0:59

(CNN) -- Desempolva tu chaqueta rosa con estampado de tigre: es hora de celebrar el Año Nuevo Lunar.



Le decimos adiós al año del Buey y entramos en el año del Tigre, el 1 de febrero de 2022.

Aunque la pandemia sigue eclipsando la ocasión, con festividades públicas de nuevo reducidas o canceladas en muchas ciudades, millones de familias de todo el mundo seguirán celebrando en casa.

Esta es una guía rápida de las tradiciones y supersticiones más comunes del Año Nuevo Lunar, así como las ideas de algunos de los geomantes más establecidos de Hong Kong sobre lo que puede deparar el año del Tigre.

¿Qué es el Año Nuevo Lunar?

Las festividades del Año Nuevo Lunar suelen durar hasta 15 días, con diferentes tareas y actividades durante ese periodo.

Aunque la propagación de la variante ómicron del nuevo coronavirus ha afectado a la forma en que la gente celebra este año, no pierdas la esperanza y recuerda el consejo no oficial número uno del libro de reglas del Año Nuevo Lunar: céntrate en lo positivo y utiliza solo lenguaje favorable.

publicidad

¿Cómo se celebra tradicionalmente el Año Nuevo Lunar? Todo comienza una semana antes del Año Nuevo.

El día 26 del último mes lunar, el 28 de enero de este año, se preparan pasteles y postres festivos. La palabra que designa a los pasteles y postres es "gao" en mandarín o "go" en cantonés, que suena igual que la palabra "alto", lo que significa que se cree que comerlos conduce a mejoras y al crecimiento en el año venidero.

(Si aún no has preparado tu propio "go", aquí tienes una receta fácil de pastel de nabo, un platillo muy apreciado en el Año Nuevo Lunar).

Luego, el día 28, que este año fue el 30 de enero, se hace una gran limpieza en los hogares. El objetivo es deshacerse de la mala suerte acumulada durante el año anterior.

En la víspera del Año Nuevo Lunar, que este año cae el 31 de enero, se suele celebrar una gran cena de reunión familiar.

El menú se elige cuidadosamente para incluir platos asociados a la suerte, como el pescado (la palabra china suena como la palabra "excedente"), los postres (simbolizan el avance) y los alimentos que parecen lingotes de oro (como los dumplings).

Aunque muchos países occidentales se refieren a la fiesta del Año Nuevo Lunar/Festival de la Primavera como el Año Nuevo chino, hay que tener en cuenta que no solo se celebra en las comunidades chinas, sino en otros países asiáticos, como Vietnam y Corea del Sur.

Los países que celebran el Año Nuevo Lunar suelen ofrecer de tres a siete días de fiesta, pero las celebraciones no terminan hasta el día 15 del primer mes lunar, también conocido como el Festival de las Linternas.

Se espera que la gente visite a sus familiares y amigos en los primeros días del año nuevo, excepto el tercer día del mes. El tercer día del Año Nuevo Lunar (que este año cae el 3 de febrero) recibe el nombre de "chi kou", o boca roja. Se cree que es más probable que se produzcan discusiones en este día, por lo que la gente visitará los templos y evitará las interacciones sociales.

Hay muchas otras reglas y supersticiones relacionadas con el Año Nuevo Lunar. Por ejemplo, no hay que lavarse ni cortarse el pelo el primer día del nuevo año. ¿Por qué? El carácter chino del cabello es el primero de la palabra prosperidad. Por lo tanto, lavarlo o cortarlo es visto como un lavado de la fortuna.

También hay que evitar la compra de calzado durante todo el mes lunar, ya que el término para zapatos (haai) suena como perder y suspirar en cantonés.

Sin embargo, sí que debes vestirte de rojo. Se asocia con la suerte y la prosperidad. (Conoce más sobre lo que debes y no debes hacer el Año Nuevo Lunar aquí).

A lo largo de los 15 días que dura el festival, los anfitriones suelen preparar cajas de dulces y bocadillos para sus invitados. Las parejas casadas deben repartir paquetes rojos llenos de dinero a los niños y adultos solteros para desearles suerte.

Se dice que el séptimo día (7 de febrero) es el día en que la diosa madre china Nuwa creó a la humanidad y, por tanto, se llama renri (cumpleaños del pueblo).

Las distintas comunidades de Asia sirven diferentes comidas de cumpleaños en ese día. Por ejemplo, los habitantes de Malasia disfrutan del "yeesang", o una "mezcla de prosperidad" de pescado crudo y verduras ralladas, mientras que los cantoneses comen bolas de arroz dulce.

El punto culminante llega el último día (15 de febrero). En la antigua sociedad china, era el único día en que las jóvenes podían salir a admirar las linternas y conocer a chicos. Por ello, también se le ha llamado el Día de San Valentín chino.

Actualmente, las ciudades de todo el mundo siguen organizando grandes exhibiciones con linternas y ferias durante el último día de celebración.

Troncos celestiales y ramas terrestres

El ciclo de 12 años del calendario del zodiaco chino está representado por 12 animales diferentes, los signos del zodiaco chino, pero eso es solo el principio.

Los seguidores creen que, para cada uno de los signos del zodiaco chino, la suerte dependerá en gran medida de las posiciones del Tai Sui: las estrellas directamente opuestas a Júpiter.

Si tu signo del zodiaco choca con el Tai Sui, también conocido como el Gran Duque de Júpiter, en un año concreto, los expertos dicen que podrías experimentar dificultades. (Encuentra tu signo aquí.)

Un año no solo se clasifica por su animal zodiacal. También existe un complejo ciclo sexagenario compuesto por 10 troncos celestiales y 12 ramas terrestres.

Cada año, un tronco celestial (uno de los cinco elementos, que entran en la categoría del yin o del yang) se empareja con una rama terrestre (uno de los 12 animales del zodiaco chino).

Así, el 1 de febrero marca el comienzo del año "Ren Yin", el 39º elemento del ciclo sexagenario chino. El Tigre, "Yin", está emparejado con el tronco celestial "Ren": agua. Por eso se le conoce como el Año del Tigre de Agua.

¿Ya te confundiste? Le preguntamos a algunos de los consultores de geomancia más consolidados de Hong Kong para que nos expliquen qué significa todo esto.

"Tigre de agua es el nombre del año, pero no te equivoques: los elementos de madera y fuego son mucho más prominentes que el agua este año", dice el consultor de geomancia de Hong Kong So Man-fung Peter a CNN Travel.

"La forma en que te afecta el año depende de los elementos que necesitas y temes, según tu carta natal".

A menudo se utiliza un calendario de 60 años para calcular cómo se verá afectado el signo natal de cada persona en un año concreto.

En la geomancia china, la carta natal de una persona se compone de una amplia gama de elementos que interactúan con los troncos celestes y ramas terrestres del año. Por eso, para muchos, el calendario desempeña un papel importante a la hora de tomar grandes decisiones vitales para el año que se avecina, como, por ejemplo, si deben casarse o iniciar un negocio.

Dado que la carta natal de cada persona se compone de un amplio abanico de elementos, como el día y la hora de su nacimiento, puede interactuar con el año de forma algo diferente.

Pero "hay algunas orientaciones generales que podríamos seguir", dice So.

"La mayoría de las personas nacidas en otoño e invierno (del 8 de agosto al 6 de marzo) suelen necesitar más madera y fuego; verán mejorar su fortuna a partir de 2022. (Esas fechas se aplican también a los del hemisferio sur, aunque las estaciones sean diferentes)”.

"El fuego también significa choques, como los accidentes de tráfico. Así que si este año chocas con Tai Sui, deberías tener mucho cuidado al conducir", dice So.

Thierry Chow, otro conocido consultor de geomancia de Hong Kong, está de acuerdo en que los accidentes de tráfico son preocupantes dados los elementos predominantes este año. Pero cree que el agua seguirá desempeñando un papel crucial en 2022.

"Así que podemos esperar grandes movimientos para cualquier cosa relacionada con el agua, lo que desafortunadamente podría significar más desastres relacionados con el agua, o grandes movimientos oceánicos", dice a CNN. "En una nota más positiva, el año del Tigre del Agua también representa la fuerza en el sector de las artes, la tecnología y el diseño, lo que significa que estas áreas serán prósperas".

¿Qué animales tendrán un buen año?

Los distintos maestros de la geomancia pueden interpretar los datos de forma diferente, pero existe un consenso general sobre lo que significa el año para cada animal del zodiaco en función de las posiciones de los astros, especialmente del Tai Sui.

Como indicamos anteriormente, si tu signo del zodiaco coincide con Tai Sui en un año concreto, es posible que te encuentres con interrupciones.

Las personas nacidas en el Año del Tigre se enfrentarán a su "Ben Ming Nian", su propio año zodiacal, en 2022. Los seguidores creen que esto significa que habrá más perturbaciones e inestabilidades en el año venidero.

"La suerte financiera no será tan mala este año, pero puede verse ensombrecida por las emociones negativas. Así que es mejor que te centres en tu trabajo y potencies tu riqueza este año. Si eres un bebé de invierno, podrías intentar avanzar en el trabajo", dice So sobre lo que le espera a los tigres del mundo. "Ten mucho cuidado cuando conduzcas, especialmente en el primer mes lunar".

Otros signos del zodiaco también chocarán con el Tai Sui de diversas maneras, entre ellos los Monos. Al igual que los tigres, pueden enfrentarse a desafíos en las relaciones y a cambios inesperados.

"Si naciste en primavera o verano, es posible que quieras reconsiderar la posibilidad de hacer movimientos profesionales audaces este año", dice So. "Pero si estás soltero, el choque puede traerte algo de suerte en el amor".

Las personas nacidas en el año de la Serpiente también entrarán en conflicto con el Tai Sui este año, lo que puede provocar un aumento de los chismes y las molestias.

"Entre todos los signos, creo que la Serpiente debe tener más cuidado este año. 'Ying Tai Sui' suele traducirse en problemas complicados relacionados con documentos legales, problemas que pueden no desaparecer fácilmente. Si este año tienes que firmar algún documento, deberás ser inmensamente cuidadoso", dice So.

Mientras tanto, los cerdos se encuentran en una posición ligeramente conflictiva con Tai Sui. Podrían encontrarse discutiendo con sus amigos, pero So cree que una estrella de la suerte traerá a los cerdos algunos benefactores útiles.

"Este año hay una estrella de la suerte que brilla sobre los cerdos. La llamamos 'luk hap' (la unidad de las seis direcciones: todo se alinea con el universo de forma armoniosa), así que es un año bastante bueno para ellos".

Chocar con el Tai Sui no es tan temible como parece. Los seguidores creen que hay formas de mejorar su suerte.

"Tradicionalmente la gente siempre piensa que el cambio o la inestabilidad son malos, pero en realidad pueden ser algo bueno y una oportunidad para crecer mucho. No se trata de luchar contra el cambio, sino de recibirlo con los brazos abiertos", dice Chow.

"Animo a la gente a asistir a eventos felices. Hay un dicho... si tienes un evento feliz, contrarrestará y equilibrará la energía negativa de tres eventos". Chow dice que casarse, asistir a fiestas o cualquier cosa que pueda dar alegría disminuirá el golpe.

Por otro lado, las personas nacidas en el año del Caballo coincidirán con el Tai Sui, "lo que significa que disfrutarán de grandes relaciones a pesar de enfrentarse a algunas habladurías. Es posible que disfruten de una mejora en el poder, el estatus y la riqueza", dice So.

En cuanto al resto de los animales, So dice que las cabras y los bueyes disfrutarán de mucha mejor suerte en el romance y en el trabajo este año en comparación con 2021.

Las personas nacidas en el año del Conejo podrían ver cómo las relaciones románticas van y vienen con facilidad.

Si naciste en el año del Perro, podría ser un año positivo para dos tipos de personas: las que tienen trabajos relacionados con el extranjero y las que son artistas, dice So.

Por último, los gallos podrían encontrarse con personas que les ayuden en 2022, mientras que las ratas y los dragones no tienen ninguna estrella de la suerte o de la mala suerte que brille sobre ellos y tendrán un año relativamente tranquilo.

Como decimos en Hong Kong, ¡sun nien fai lok!