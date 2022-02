Sacerdote subasta sus tarjetas de béisbol (Video de 2021) 0:51

(CNN) -- Melissa Brodt no estaba segura de qué esperar cuando quitó las tejas verde oscuro que cubrían la pared de un dormitorio en su casa de Boise, Idaho, que estaba remodelando para su hijo.

Las tejas de asfalto del techo eran una elección extraña para cubrir las paredes, por lo que se había preparado para casi cualquier cosa, pero ver fila tras fila de tarjetas de béisbol de las décadas de 1970 y 1980 pegadas a las paredes seguía siendo una sorpresa.

En total, hay alrededor de 1.600 tarjetas, dijo Brodt a CNN este martes.

"No somos realmente fanáticos del béisbol, así que no sabía muy bien lo que estaba mirando, pero muchos amigos dijeron: 'Oh, conozco a ese tipo'".

No es probable que las tarjetas hagan desmayarse a los coleccionistas incondicionales, pero hay muchos rostros familiares para los fanáticos de la época, como Mike Schmidt, George Brett y el legendario manager Whitey Herzog.

Lamentablemente, estar atrapado en una pared durante décadas probablemente borró cualquier valor que las tarjetas pudieran haber tenido. Brodt dijo que su hijo Luke trató de quitar algunas, pero las imágenes simplemente se desprendieron del soporte de cartón.

"La única forma de eliminarlo realmente es cortar el panel de yeso y desarmarlo en pedazos", dijo.

Así terminaron las tarjetas de béisbol en la pared

Brodt compró la casa, que fue construida en 1969, del propietario original en diciembre. La está despojando "hasta los huesos" para restaurarla.

Después de descubrir la pared de tarjetas de béisbol, Brodt dijo que se puso en contacto con el hijo del propietario, que aún vive en Boise.

Chris Nelson, ahora de 44 años, recuerda haber decorado esa habitación a finales de los 80.

Nelson le dijo a CNN que su madre era muy artística y le permitía redecorar su habitación cada pocos años cuando era niño.

Cuando tenía 12 o 13 años, Nelson dijo que había acumulado una gran colección de cromos de béisbol.

"A finales de los 80 estaba absolutamente obsesionado con el béisbol", dijo. "Decidimos que íbamos a empapelar una de las paredes con el exceso de tarjetas de béisbol".

Nelson y sus padres tardaron un fin de semana en completar el proyecto.

"Obtuvimos un adhesivo bastante fuerte y cada uno de nosotros recibió una pila de tarjetas y un pincel, y simplemente pintábamos el pegamento en la parte posterior y las pegábamos en la pared", dijo. "Fue una pequeña y agradable actividad familiar".

Sus amigos pensaban que la pared era "supergenial" cuando venían a jugar, recordó Nelson.

A medida que Nelson creció, llegó el momento de volver a decorar, pero pintar sobre las tarjetas no era una opción y, como Brodt descubrió más tarde, estaban demasiado pegadas como para quitarlas.

"Terminamos con algunos paquetes de tejas para techo, las clavamos en la pared y las pintamos", dijo Nelson.

Por ahora, no se ha decidido qué hacer con el muro lleno de tarjetas de béisbol.

"Me encantaría que alguien viniera y lo tomara si cree que es útil", dijo Brodt. "No tenemos ningún interés en mantenerlo porque realmente no va con la decoración moderna de mediados de siglo y nosotros no somos realmente fanáticos del béisbol".

A Nelson no le importa si al final se conserva el muro, pero, dijo, el descubrimiento le trajo gratos recuerdos de sus padres, quienes murieron el año pasado.

"Es un lindo recuerdo de una actividad familiar que hicimos durante un par de días en la que todos nos llevábamos bien y nos divertíamos juntos", dijo.