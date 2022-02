Nueva York ya no exigirá mascarillas en interiores, excepto escuelas 3:48

(CNN) -- A estas alturas de la pandemia de coronavirus, en Estados Unidos, los mandatos locales sobre el uso de mascarillas están desapareciendo tan rápidamente como el papel higiénico lo hizo de las estanterías de los supermercados hace dos años. A nivel nacional, la orientación de usar tapabocas se mantiene, al menos por ahora.

Entonces, ¿debes ponerte una mascarilla o no? Los expertos en enfermedades infecciosas tienen algunos consejos para cualquier lugar en el que vivas.

El panorama de las mascarillas

La obligación de llevar una mascarilla depende del lugar en el que se viva en Estados Unidos. Que deba o no usarla es una cuestión totalmente diferente, dicen los expertos.

Alrededor de una quinta parte de los estados nunca han establecido la obligación de llevar mascarillas. Algunos estados con gobernadores más conservadores, como Florida, castigaron a las escuelas que establecieron la obligación de llevar mascarilla reteniendo los fondos, incluso cuando los casos de covid-19 estaban en niveles récord.

Los funcionarios de Illinois, Nueva Jersey, Connecticut, Delaware y California –estados que tenían normas más estrictas sobre las mascarillas– anunciaron esta semana que, a medida que los casos disminuyan significativamente en sus zonas, la gente podrá deshacerse pronto de las mascarillas si así lo desea.

Algunos expertos en salud pública piensan que ahora es el momento adecuado para eliminar los mandatos, especialmente en las comunidades altamente vacunadas.

¿Qué cubrebocas te protegen mejor en lugares cerrados? 0:55

"Como los casos están disminuyendo ahora mismo con [la variante] ómicron, ya sabes, en un par de semanas, tal vez eliminar las mascarillas sea lo correcto", dijo el Dr. Carlos del Río, decano ejecutivo asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory.

Pero las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) no han cambiado. La agencia sigue aconsejando a los mayores de 2 años que lleven una mascarilla cuando estén en público si no están al día con sus vacunas contra el covid-19.

Muchos estadounidenses no lo están. Según los CDC, solo el 42,4% de las personas que reúnen los requisitos, es decir, alrededor del 27% de la población total, están completamente vacunadas y reforzadas.

En las escuelas, los CDC siguen recomendando que todo el mundo lleve mascarillas, independientemente del estado de vacunación.

La directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, dijo que todavía no es el momento adecuado para levantar los mandatos, aunque reconoció el miércoles que su agencia está empezando a considerar la actualización de sus directrices.

"Estamos trabajando en esa orientación. Estamos trabajando en seguir las tendencias por el momento", dijo Walensky en una sesión informativa del Equipo de Respuesta al covid-19 de la Casa Blanca, y añadió que aunque las tasas de hospitalización y muerte siguen siendo altas, "nos sentimos alentados por las tendencias actuales".

El Dr. Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia, se mostró de acuerdo. Dijo que sabe que la gente está harta de las mascarillas, pero les instó a aguantar un poco más.

"Independientemente de si hay mandatos o no, creo que la gente debería llevar razonablemente mascarillas cuando esté en el interior durante las próximas semanas hasta que estemos mucho más abajo de donde estamos ahora", dijo Offit en CNN Newsroom, este martes. "Ya casi estamos ahí".

La ciencia detrás de las mascarillas

Las mascarillas han demostrado ser uno de los mejores aspectos de la pandemia, dijo la Dra. Erica Johnson.

"Las mascarillas fueron una de nuestras primeras herramientas efectivas, y creo que seguirán siendo una herramienta absolutamente importante, sobre todo cuando los índices son altos dentro de una comunidad", dijo Johnson, presidenta de la Junta de Enfermedades Infecciosas de la Junta Estadounidense de Medicina Interna. "Funcionan", afirmó.

¿Se debe levantar el mandato de uso de mascarillas en EE.UU.? 4:27

Una revisión de diciembre de múltiples estudios realizada por los CDC así lo demostró. Las mascarillas controlan la propagación de la enfermedad y protegen a quien las lleva, sobre todo una mascarilla bien ajustada que recomiendan los CDC, como una N95 o KN95.

Las mascarillas también funcionan en las escuelas, según muestran los estudios; ha habido más casos de covid-19 en zonas sin políticas de enmascaramiento en las escuelas. La Academia Estadounidense de Pediatría sigue recomendando que todos los estudiantes lleven mascarillas bien ajustadas en la escuela, haciendo hincapié en el enmascaramiento en interiores.

Según un estudio publicado el viernes por los CDC, las probabilidades de que alguien se contagie de covid-19 son significativamente menores si lleva sistemáticamente una mascarilla en un entorno público interior.

Este sería el caso incluso si pocas personas llevaran una, dijo Johnson, que también es profesor asistente de Medicina en la División de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

"La gente sigue estando protegida por el uso de una mascarilla, especialmente una mascarilla eficaz como la N95", dijo Johnson. "Son de gran ayuda para mantener a una persona a salvo".

La Dra. Patty Manning, jefa de personal del Hospital Infantil de Cincinnati, añadió que las mascarillas también son un buen recordatorio para el usuario.

"Cuando llevas un tapabocas, eres más consciente de las prácticas de seguridad", dijo Manning. "Te recuerda que todavía hay un virus ahí fuera que puede ponerte muy enfermo. Así que puedes ser más propenso a observar las medidas de prevención, como mantener la distancia física con los demás y lavarte las manos con regularidad", sostuvo.

El enmascaramiento después de los mandatos

Entonces, ¿debería seguir usando la mascarilla? Depende.

Incluso cuando desaparezcan todos los mandatos, dijo Johnson, algunas personas deberían seguir llevándolas.

"La supresión de la obligación de llevar mascarilla no significa que nadie deba llevarla", dijo Johnson. "Definitivamente, hay personas que tal vez corran un mayor riesgo o que simplemente tengan un nivel diferente de aceptación del riesgo, para las que el uso de una mascarilla tendrá sentido. Y para esas personas, deben seguir usando un tapabocas, y al usarlo, les ayudará a protegerse del virus".

Las personas que no tienen afecciones subyacentes que las pongan en alto riesgo de contraer la enfermedad covid-19 deben tomar decisiones basadas en algunos factores, dijo Johnson. "Va a haber mucha variabilidad".

La gente debería fijarse en la tasa de transmisión y hospitalización en su comunidad. Si estas cifras son elevadas, es posible que quieran usar una mascarilla cuando estén en público.

"Los distintos entornos tienen distintas prioridades", dijo Johnson.

Te explicamos cómo conseguir mascarillas N95 gratis en EE.UU. 2:14

El profesor William Haseltine, experto en Enfermedades Infecciosas y presidente de ACCESS Health International, dijo que la gente podría pensar en ello como si vigilara el tiempo. "Tenemos que vigilar las tasas de infección por zonas. Una cosa que siempre he dicho es que entender el riesgo por el covid es muy parecido a entender el riesgo del tiempo. Tienes que saber lo que ocurre en tu zona", dijo.

Si tienes un trabajo de cara al público y te relacionas con mucha gente, por ejemplo, puede que te convenga seguir enmascarándote. En una escuela, donde son básicamente las mismas personas todos los días y muchas están vacunadas, no necesariamente lo necesitarás. Depende de tu nivel de comodidad para el riesgo.

"Creo que debemos asumir que la razón para llevar una mascarilla es muy personal y respetar la decisión de la gente al respecto", dijo Johnson.

Dijo que la gente no tendrá que usar mascarillas para siempre, pero habrá momentos en los que las tasas de transmisión y hospitalización en la comunidad sean lo suficientemente altas como para que deban hacerlo.

"Creo que es bastante razonable esperar que, mientras estemos lidiando con este virus, vamos a ver tasas más altas durante ciertas épocas del año", dijo Johnson. "Así que probablemente vamos a tener que volver a usar mascarillas varias veces durante todo esto. Y creo que deberíamos llevar mascarillas ahora mismo, para ser francos, pero llegará el momento en que no las necesitemos".

Manning, quien también es médico adjunto de Pediatría del Desarrollo y del Comportamiento, dijo que cree que la pandemia ha hecho que más personas se sientan cómodas con la idea de usar tapabocas, y eso podría ayudar en futuros brotes.

"A pesar de toda la política en torno a las mascarillas, el covid ha normalizado su uso de una manera que no existía en este país", dijo Manning. "Puedes llevar una y, en su mayor parte, te dejarán en paz, y no es asunto de nadie si llevas un tapabocas o no".

Pero a medida que se vayan levantando los mandatos, dijo, será aún más importante recordar a la gente que respete a quienes decidan llevar mascarillas.

"Alguien que decide llevar una mascarilla tiene sus razones personales. Puede que tenga a alguien en su familia a quien intenta proteger. Es su elección personal, y es bueno ser respetuoso con las decisiones de la gente. Llevar un tapabocas no perjudica a nadie más. Es su problema".